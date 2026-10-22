REE thành lập công ty tài chính vốn điều lệ 1 triệu USD

Công ty CP Cơ Điện Lạnh (MCK: REE, sàn HoSE) vừa thông qua việc Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy) thành lập Công ty TNHH REE Energy Finance tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

REE Energy Finance sẽ có vốn điều lệ ban đầu là 1 triệu USD, tương đương 26,2 tỷ đồng, do REE Energy sở hữu 100% vốn. Trong quá trình hoạt động, vốn điều lệ sẽ được xem xét điều chỉnh linh hoạt theo từng giai đoạn, phù hợp với tiến độ tài trợ vốn và quy mô góp vốn vào các công ty dự án.

REE Energy Finance đặt trụ sở tại tầng 6 và tầng 7, tòa nhà Friendship, số 31 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM, thuộc phạm vi ranh giới VIFC tại TP.HCM.

Về nhân sự, ông Nguyễn Quang Quyền dự kiến giữ chức chủ tịch công ty; bà Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh đảm nhiệm vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật; còn ông Nguyễn Trương Tiến Đạt giữ chức kế toán trưởng.

REE Energy hiện có vốn điều lệ 10.500 tỷ đồng, là công ty con do REE sở hữu toàn bộ vốn, đóng vai trò là hạt nhân quản lý và phát triển toàn bộ danh mục đầu tư trong lĩnh vực năng lượng của tập đoàn. Trong nửa đầu năm nay, năng lượng là một trong những mảng kinh doanh đóng góp đáng kể vào kết quả chung của REE.

REE gắn liền với tên tuổi của nữ doanh nhân Nguyễn Thị Mai Thanh. Theo báo cáo tài chính lũy kế 6 tháng đầu năm, tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần 4.897 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.939 tỷ đồng, tăng 12%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.721 tỷ đồng, tăng 11%.

Xét theo từng lĩnh vực, mảng năng lượng mang về 695 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 7% so với cùng kỳ. Giá điện bình quân tăng đã giúp doanh nghiệp bù đắp phần nào tác động từ sự sụt giảm sản lượng thủy điện.

Mảng nước và môi trường cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực khi lợi nhuận sau thuế đạt 190 tỷ đồng, tăng 18%, nhờ nhu cầu tiêu thụ nước sạch gia tăng. Trong khi đó, mảng cơ điện lạnh và thương mại ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật nhất về tỷ lệ. Lợi nhuận sau thuế đạt 89 tỷ đồng, tăng 109% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ nghiệm thu và bàn giao các dự án.

Trái ngược với diễn biến tích cực ở các lĩnh vực trên, bất động sản ghi nhận lợi nhuận suy giảm. Lãi ròng giảm 21%, còn 254 tỷ đồng, do tiến độ bán hàng tại các dự án chững lại. Hoạt động cho thuê văn phòng vẫn duy trì đà tăng nhưng chưa đủ bù đắp sự suy yếu của mảng bán hàng, theo Tạp chí Tri thức.

Trong một diễn biến khác, mới đây REE đã có báo cáo về tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Cụ thể, kết thúc đợt phát hành ngày 19/8/2026, REE đã chào bán thành công 500.000 cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động 5 tỷ đồng.

Ngày 13/10/2026, REE đã giải ngân số tiền nêu trên để thanh toán khoản vay số 001-002492-948 của công ty.

Liên quan đến cổ phiếu REE, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 24/8/2026 đến ngày 22/9/2026, Platinum Victory Pte. Ltd đã không mua bất cứ cổ phiếu nào trong tổng số gần 20,5 triệu cổ phiếu REE đăng ký mua.

Lý do không hoàn tất giao dịch là do điều kiện thị trường không thuận lợi. Qua đó, Platinum Victory Pte. Ltd vẫn giữ nguyên sở hữu gần 259,8 triệu cổ phiếu REE, tương ứng tỷ lệ sở hữu 41,7% vốn.

Đáng chú ý, trước đó Platinum Victory Pte. Ltd đã liên tiếp đăng ký mua cổ phiếu REE nhưng đều không thành công. Cụ thể, trong thời gian từ 20/7/2026 tới 18/8/2026, quỹ ngoại này đã mua bất thành gần 20,5 triệu cổ phiếu.

Xa hơn, trong thời gian từ 15/6/2026 đến 14/7/2026, Platinum Victory Pte. Ltd đã không mua vào cổ phiếu REE nào trong tổng số 17,8 triệu cổ phiếu đã đăng ký với lý do thị trường không thuận lợi.