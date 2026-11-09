REE muốn mở rộng hệ sinh thái cơ điện thông qua M&A

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Chiến lược REE.

Chia sẻ tại HAWEE Leaders Forum mới đây, bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Chiến lược REE, cho biết doanh nghiệp đang có nhu cầu sáp nhập thêm nhiều công ty nhỏ vào REE M&E - đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực cơ điện công trình.

Theo bà Thanh, REE M&E hiện là một trong những đơn vị dẫn đầu thị trường cơ điện công trình trong nước, nhưng khối lượng công việc ngày càng lớn, vượt quá khả năng triển khai của doanh nghiệp. Công ty nhận được nhiều lời mời tham gia dự án nhưng không thể thực hiện tất cả, buộc phải lựa chọn những công trình phù hợp với năng lực hiện có.

REE M&E hiện chỉ đóng góp khoảng 10% thu nhập cho công ty mẹ. Vì vậy, việc mở rộng quy mô thông qua sáp nhập các doanh nghiệp nhỏ được xem là một hướng đi để gia tăng năng lực thực hiện dự án, đồng thời nâng cao đóng góp của lĩnh vực cơ điện trong hệ sinh thái REE.

Bà Thanh cũng đề cập đến thực trạng nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp gia đình được thành lập từ thời kỳ đổi mới, đang gặp khó khăn trong việc chuyển giao thế hệ. Không ít nhà sáng lập đã ở độ tuổi 60-70 nhưng chưa tìm được người kế nhiệm phù hợp do khác biệt về tư duy và cách thức quản trị giữa các thế hệ.

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực xây dựng và phát triển bất động sản gặp hạn chế về nguồn lực, khó tham gia các công trình quy mô lớn hoặc cạnh tranh trong đấu thầu. Theo bà Thanh, sáp nhập vào các doanh nghiệp lớn hơn có thể là giải pháp giúp những đơn vị này tiếp tục phát triển, tận dụng hệ thống quản trị, năng lực triển khai và cơ hội thị trường của đối tác.

Bà dẫn ví dụ, một doanh nghiệp nhỏ khi sáp nhập vào công ty thành viên của REE có thể chỉ nắm giữ tỷ lệ sở hữu khoảng 5-10%, nhưng đổi lại có điều kiện phát triển mạnh hơn trong một hệ sinh thái lớn.

Định hướng này cho thấy REE không chỉ đặt vấn đề mở rộng quy mô thông qua đầu tư dự án mới mà còn chú trọng bổ sung năng lực thực thi thông qua M&A. Đối với REE M&E, việc tiếp nhận thêm các đơn vị có chuyên môn và nguồn lực phù hợp có thể giúp doanh nghiệp mở rộng khả năng nhận thầu, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường cơ điện công trình.

Sản lượng điện của REE trong 9 tháng đầu năm 2026. (Nguồn: Báo cáo kinh doanh 9 tháng của REE)

Định hướng mở rộng hoạt động của REE được đưa ra trong bối cảnh doanh nghiệp duy trì tăng trưởng tích cực. Theo báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2026, REE ghi nhận doanh thu hợp nhất 8.167 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ và hoàn thành 66,8% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 2.134 tỷ đồng, tăng 11,8%, tương ứng 75,8% kế hoạch năm.

Trong cơ cấu hoạt động, năng lượng tiếp tục là lĩnh vực đóng góp lợi nhuận lớn nhất với doanh thu 3.919 tỷ đồng, tăng 6%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.101 tỷ đồng, tăng 8,7%.

Kết quả này chủ yếu nhờ giá thị trường điện bình quân tăng 42% so với cùng kỳ, bù đắp tác động từ điều kiện thủy văn không thuận lợi. Cụ thể, lợi nhuận thủy điện đạt 814 tỷ đồng, tăng 7,2%, dù sản lượng giảm 18,7%. Điện gió ghi nhận lợi nhuận 200 tỷ đồng, tăng 25%, nhờ điều kiện gió thuận lợi hơn tại Vĩnh Long và đóng góp từ Nhà máy điện gió Duyên Hải V1-4 công suất 48 MW, vận hành từ tháng 3/2026.

Ở chiều ngược lại, lợi nhuận điện mặt trời giảm 23,6%, còn 77 tỷ đồng; điện bán lẻ đạt 28 tỷ đồng, tăng 15,3%. Lĩnh vực nhiệt điện cũng cải thiện, ghi nhận lợi nhuận 28 tỷ đồng so với mức lỗ 3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

REE đồng thời tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư năng lượng. Hai dự án điện gió Duyên Hải 2 và Duyên Hải 3 tại Vĩnh Long có tổng công suất 128 MW, tổng vốn đầu tư 6.121 tỷ đồng, dự kiến cung cấp khoảng 350 triệu kWh điện mỗi năm. Trong đó, Duyên Hải 3 dự kiến vận hành thương mại vào tháng 11/2026 và Duyên Hải 2 vào tháng 12/2026.

Nhà máy Điện gió Duyên Hải 3.

Ngoài ra, dự án điện gió Phú Cường 1A và 1B tại Cần Thơ có công suất thiết kế 200 MW, tổng vốn đầu tư 9.140 tỷ đồng, dự kiến vận hành thương mại trong quý IV/2027. Dự án thủy điện Trà Khúc 2 công suất 30 MW, vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng, dự kiến vận hành trong quý I/2027.

Đối với mảng cơ điện lạnh và thương mại, doanh thu 9 tháng đạt 3.208 tỷ đồng, tăng 40,5%; lợi nhuận sau thuế đạt 205 tỷ đồng, tăng 85,6%. Riêng REE M&E ghi nhận doanh thu 2.587 tỷ đồng, tăng 43,2%, lợi nhuận sau thuế đạt 182 tỷ đồng, tăng 79,7%. Giá trị hợp đồng ký mới đạt 9.069 tỷ đồng nhờ ký kết thành công nhiều hợp đồng thi công quy mô lớn. Kết quả tăng trưởng còn đến từ việc nghiệm thu, bàn giao một số dự án và hoàn nhập dự phòng phải thu.

Tại ngày 30/9/2026, vốn chủ sở hữu của REE đạt 26.379 tỷ đồng, tăng 6,4% so với đầu năm; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 7.230 tỷ đồng, tăng 8,5%. Nợ ròng ở mức 4.235 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,1%, trong khi tỷ lệ nợ ròng trên vốn chủ sở hữu giảm từ 16,9% xuống 16,1%.