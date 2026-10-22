REE lập công ty tài chính vốn 1 triệu USD tại VIFC-HCMC

Cụ thể, theo Nghị quyết vừa được thông qua, Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy), công ty con do CTCP Cơ Điện Lạnh (HoSE: REE) sở hữu 100% vốn, sẽ thành lập REE Energy Finance với vốn điều lệ ban đầu 1 triệu USD, tương đương khoảng 26,2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mức vốn này có thể được điều chỉnh linh hoạt trong quá trình hoạt động, tùy từng giai đoạn, tiến độ tài trợ vốn và quy mô góp vốn vào các công ty dự án. Đây là cơ sở để doanh nghiệp chủ động điều chỉnh nguồn lực tài chính theo nhu cầu triển khai các kế hoạch đầu tư.

REE Energy Finance đặt trụ sở tại tầng 6 và tầng 7, tòa nhà Friendship, số 31 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM, thuộc phạm vi ranh giới VIFC tại TP.HCM.

Về nhân sự, ông Nguyễn Quang Quyền dự kiến giữ chức chủ tịch công ty; bà Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh đảm nhiệm vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật; còn ông Nguyễn Trương Tiến Đạt giữ chức kế toán trưởng.

REE Energy hiện có vốn điều lệ 10.500 tỷ đồng, là công ty con do REE sở hữu toàn bộ vốn, đóng vai trò là hạt nhân quản lý và phát triển toàn bộ danh mục đầu tư trong lĩnh vực năng lượng của tập đoàn. Trong nửa đầu năm nay, năng lượng là một trong những mảng kinh doanh đóng góp đáng kể vào kết quả chung của REE.

REE gắn liền với tên tuổi của nữ doanh nhân Nguyễn Thị Mai Thanh. Theo báo cáo tài chính lũy kế 6 tháng đầu năm, tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần 4.897 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.939 tỷ đồng, tăng 12%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.721 tỷ đồng, tăng 11%.

Xét theo từng lĩnh vực, mảng năng lượng mang về 695 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 7% so với cùng kỳ. Giá điện bình quân tăng đã giúp doanh nghiệp bù đắp phần nào tác động từ sự sụt giảm sản lượng thủy điện.

Mảng nước và môi trường cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực khi lợi nhuận sau thuế đạt 190 tỷ đồng, tăng 18%, nhờ nhu cầu tiêu thụ nước sạch gia tăng. Trong khi đó, mảng cơ điện lạnh và thương mại ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật nhất về tỷ lệ. Lợi nhuận sau thuế đạt 89 tỷ đồng, tăng 109% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ nghiệm thu và bàn giao các dự án.

Trái ngược với diễn biến tích cực ở các lĩnh vực trên, bất động sản ghi nhận lợi nhuận suy giảm. Lãi ròng giảm 21%, còn 254 tỷ đồng, do tiến độ bán hàng tại các dự án chững lại. Hoạt động cho thuê văn phòng vẫn duy trì đà tăng nhưng chưa đủ bù đắp sự suy yếu của mảng bán hàng.

Tại thời điểm cuối quý II/2026, tổng tài sản của REE đạt hơn 41.201 tỷ đồng, tăng trên 1.100 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 15.524 tỷ đồng, tăng nhẹ 246 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu đạt 25.677 tỷ đồng, gồm 6.228 tỷ đồng vốn góp của chủ sở hữu và hơn 14.081 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.