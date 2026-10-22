REE lập công ty tài chính năng lượng với vốn ban đầu 1 triệu USD

REE lập pháp nhân mới tại Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM. (Ảnh minh họa)

CTCP Cơ Điện Lạnh (HoSE: REE) vừa thông qua kế hoạch thành lập Công ty TNHH REE Energy Finance tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) ở TP.HCM, với vốn điều lệ ban đầu 1 triệu USD, tương đương khoảng 26,2 tỷ đồng.

Theo nghị quyết được thông qua, Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy), công ty con do REE sở hữu 100% vốn, sẽ thành lập REE Energy Finance. Mức vốn điều lệ của doanh nghiệp mới có thể được điều chỉnh trong quá trình hoạt động, tùy theo từng giai đoạn, tiến độ tài trợ vốn và quy mô góp vốn vào các công ty dự án.

REE Energy Finance đặt trụ sở tại tầng 6 và tầng 7, tòa nhà Friendship, số 31 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM, thuộc phạm vi ranh giới VIFC tại TP.HCM.

REE Energy hiện có vốn điều lệ 10.500 tỷ đồng, là đơn vị quản lý và phát triển danh mục đầu tư năng lượng của REE. Trong 6 tháng đầu năm, lĩnh vực này tiếp tục đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của tập đoàn.

Theo báo cáo tài chính lũy kế 6 tháng đầu năm, REE ghi nhận doanh thu thuần 4.897 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.939 tỷ đồng, tăng 12%; lợi nhuận sau thuế đạt 1.721 tỷ đồng, tăng 11%.

Riêng mảng năng lượng mang về 695 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 7% so với cùng kỳ. Giá điện bình quân tăng đã giúp doanh nghiệp bù đắp một phần tác động từ sự sụt giảm sản lượng thủy điện.

Tại cuối quý II/2026, tổng tài sản của REE đạt hơn 41.201 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả ở mức 15.524 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 25.677 tỷ đồng.