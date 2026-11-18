Theo báo cáo tài chính hợp nhất, riêng quý III/2026, REE đạt doanh thu thuần 3.270 tỷ đồng, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.084 tỷ đồng, tăng 16,9%; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 788 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ và tăng 24,9% so với quý trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 8.167 tỷ đồng, tăng 14,5%; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 2.134 tỷ đồng, tăng 11,8%.

Bất động sản giảm doanh thu, lợi nhuận

Trong 9 tháng đầu năm, mảng bất động sản của REE ghi nhận doanh thu 961 tỷ đồng, giảm 6,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt 404 tỷ đồng, giảm 13,3%.

Diễn biến trái chiều xuất hiện giữa hai hoạt động chính. Mảng cho thuê văn phòng ghi nhận doanh thu 960 tỷ đồng, tăng 12,5%, lợi nhuận đạt 411 tỷ đồng, tăng 17,1%. Diện tích văn phòng cho thuê của REE đạt khoảng 181.749 m²; kết quả tăng trưởng đến từ giá thuê bình quân và công suất thuê cải thiện.

Trong khi đó, hoạt động phát triển bất động sản gần như chưa đóng góp doanh thu, chỉ ghi nhận khoảng 1 tỷ đồng và lỗ 6 tỷ đồng. Kết quả này chủ yếu do dự án The Light Square chưa ghi nhận thêm doanh số, trong khi cùng kỳ năm trước có khoản thu từ chuyển nhượng khu đất chung cư và giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty liên kết.

Dự án The Light Square

Cơ điện lạnh tăng trưởng mạnh, năng lượng tiếp tục đóng góp lớn

Mảng cơ điện lạnh và thương mại ghi nhận doanh thu 3.208 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 40,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt 205 tỷ đồng, tăng 85,6%. Riêng REE M&E đạt doanh thu 2.587 tỷ đồng, tăng 43,2%, nhờ tiến độ nghiệm thu và bàn giao các dự án. Giá trị hợp đồng ký mới trong kỳ đạt 9.069 tỷ đồng.

Mảng năng lượng tiếp tục là nguồn đóng góp lợi nhuận lớn nhất của REE. Doanh thu đạt 3.919 tỷ đồng, tăng 6%; lợi nhuận đạt 1.101 tỷ đồng, tăng 8,7%.

Trong đó, thủy điện mang về doanh thu 2.288 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận tăng 7,2% lên 814 tỷ đồng. Kết quả này diễn ra trong bối cảnh sản lượng thủy điện giảm 18,7%, được bù đắp một phần nhờ giá thị trường điện bình quân tăng 42%.

Điện gió ghi nhận doanh thu 766 tỷ đồng, tăng 23,6%, lợi nhuận đạt 200 tỷ đồng, tăng 25%. Sản lượng điện gió tăng 26,8% lên 350 triệu kWh. Trong khi đó, nhiệt điện chuyển từ lỗ 3 tỷ đồng cùng kỳ sang lãi 28 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lợi nhuận điện mặt trời giảm 23,6% xuống 77 tỷ đồng. Mảng nước và môi trường đạt lợi nhuận 276 tỷ đồng, tăng 9,4%, dù doanh thu hợp nhất giảm 37,9% còn 78 tỷ đồng do một số dự án chưa được nghiệm thu và ghi nhận.

Dòng tiền kinh doanh tăng gấp đôi, nợ vay vượt 11.400 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của REE đạt 44.398 tỷ đồng, tăng so với mức 40.075 tỷ đồng cuối năm 2025. Vốn chủ sở hữu đạt 26.379 tỷ đồng.

Tổng nợ vay và thuê tài chính ở mức 11.465 tỷ đồng, tăng 1.270 tỷ đồng so với cuối quý II và tăng 612 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ vay dài hạn chiếm 10.199 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng gấp đôi lên 4.857 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại các dự án điện gió với 3.950 tỷ đồng và thủy điện với 723 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 7.961 tỷ đồng.

Về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đạt 3.233 tỷ đồng, gần gấp đôi mức 1.635 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Riêng quý III, dòng tiền kinh doanh đạt 650 tỷ đồng. Trong kỳ, REE chi 3.083 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư, gấp 2,6 lần cùng kỳ, chủ yếu phục vụ các dự án năng lượng.

Về cổ tức, REE duy trì mức cổ tức tiền mặt 10% mệnh giá trong các năm 2021–2025, đồng thời thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu 15% mỗi năm từ năm 2022. Kế hoạch năm 2026 là tạm ứng cổ tức tiền mặt tối đa 10% vốn điều lệ.