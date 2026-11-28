Theo quyết định của cơ quan thuế sau kiểm tra, Cơ Điện Lạnh đã có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Với vi phạm này, doanh nghiệp bị phạt hành chính 210,26 triệu đồng, đồng thời phải nộp bổ sung 1.051,32 triệu đồng tiền thuế còn thiếu và 272,87 triệu đồng tiền chậm nộp. Tổng số tiền phải nộp theo quyết định là 1.534,45 triệu đồng.

Cơ quan thuế yêu cầu REE chấp hành quyết định trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được. Trường hợp quá thời hạn mà doanh nghiệp không thực hiện, quyết định xử phạt sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Số tiền thuế mà REE bị truy thu (Ảnh: REE).

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2026, REE ghi nhận doanh thu 8.166,72 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.646,73 tỷ đồng, tăng 11,2%. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp giảm từ 38,5% xuống còn 37,4%.

Ở một diễn biến khác, REE dự kiến góp thêm 1.400 tỷ đồng vào Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy), qua đó nâng vốn điều lệ đơn vị này từ 10.500 tỷ đồng lên 11.900 tỷ đồng trong quý IV/2026.

Khoản góp vốn được thực hiện bằng tài sản, gồm toàn bộ phần vốn góp của REE tại Công ty TNHH Điện gió REE Duyên Hải 2, trị giá 500 tỷ đồng, và Công ty TNHH Điện gió REE Duyên Hải 3, trị giá 900 tỷ đồng.

Hai doanh nghiệp điện gió này được REE thành lập trong năm 2025 để triển khai các dự án nhà máy điện gió V1-3 giai đoạn 2 và V1-5, V1-6 giai đoạn 2.

Vốn điều lệ ban đầu của REE Duyên Hải 2 là 30 tỷ đồng, trong khi REE Duyên Hải 3 có vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu REE kết phiên ngày 27/11 ở mức 45.250 đồng/cổ phiếu, giảm 27,4% so với mức 62.350 đồng/cổ phiếu ngày 27/3. Thị giá hiện nằm dưới đường trung bình động MA200.