Redmi Turbo 6 Max rò rỉ cấu hình: màn hình 2K 185Hz, pin trên 10.000 mAh, kháng nước IP68/IP69

Redmi Turbo 6 Max, mẫu kế nhiệm Turbo 5 Max của Xiaomi, được đồn đoán sở hữu màn hình phẳng khoảng 7 inch độ phân giải 2K, tần số quét 185Hz và viền mỏng khoảng 1mm. Thông tin đến từ nguồn rò rỉ Digital Chat Station, cho biết máy đang được chuẩn bị ra mắt tại thị trường Trung Quốc. Redmi chưa xác nhận bất kỳ thông số nào.

Nếu các thông tin này chính xác, thế hệ mới sẽ có bước nâng cấp rõ rệt về hiển thị và thiết kế so với đời trước. Pin dung lượng lớn và khả năng kháng nước bụi cũng nằm trong danh sách các chi tiết được nhắc đến.

Màn hình 185Hz và viền 1mm: điểm nhấn lớn nhất của Turbo 6 Max

Theo dữ liệu được chia sẻ, Redmi Turbo 6 Max có thể dùng màn hình phẳng kích thước khoảng 7 inch với độ phân giải 2K. Chi tiết đáng chú ý nhất là tần số quét ước tính lên đến 185Hz, cao hơn mức 120Hz trên Turbo 5 Max.

Thông tin cấu hình Redmi Turbo 6 Max được hé lộ

Nguồn tin cho biết thiết bị áp dụng công nghệ đóng gói LIPO để thu hẹp viền màn hình đều ở cả bốn cạnh, xuống khoảng 1mm. Bên cạnh đó, tấm nền được kỳ vọng hỗ trợ dải màu BT.2020, có độ sáng cao và tiết kiệm năng lượng.

Công nghệ đóng gói LIPO trước đây chủ yếu xuất hiện trên các dòng điện thoại cao cấp. Việc đưa lên dòng Turbo cho thấy nhà sản xuất có thể đang nâng tầm phân khúc của dòng máy này.

Đặt cạnh Turbo 5 Max: những gì có thể thay đổi

Redmi Turbo 5 Max đã ra mắt tại Trung Quốc với màn hình AMOLED 6.83 inch độ phân giải 1.5K, tần số quét 120Hz. Máy dùng vi xử lý Dimensity 9500s, pin 9.000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W.

Các rò rỉ trước đó cho rằng Turbo 6 Max tiếp tục dùng Dimensity 9500s và có viên pin lớn hơn 10.000 mAh. Như vậy, thay đổi nổi bật nằm ở khả năng hiển thị và dung lượng pin, trong khi chip xử lý có thể giữ nguyên.

Điện thoại sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới

Khung kim loại, IP68/IP69 và những chi tiết còn lại

Ngoài màn hình và pin, các báo cáo còn nhắc đến khung giữa bằng kim loại cùng khả năng kháng nước, bụi đạt chuẩn IP68 và IP69. Máy cũng có thể tích hợp cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, với cụm camera kép bố trí đơn giản ở mặt lưng.

Khi nào ra mắt và có đổi tên khi bán toàn cầu?

Hiện Redmi chưa xác nhận chính thức về thông số kỹ thuật hay sự tồn tại của Turbo 6 Max. Thời điểm ra mắt dự kiến vào khoảng tháng 1 tại Trung Quốc, dựa trên chu kỳ phát hành của thế hệ trước, nhưng mốc này vẫn chỉ là tin đồn.

Theo xu hướng trước đây, khi bán ra thị trường quốc tế, thiết bị có thể được đổi tên thành Poco X9 Pro Max. Người dùng nên coi toàn bộ thông số trên là thông tin tham khảo cho đến khi có công bố chính thức từ Xiaomi hoặc Redmi.