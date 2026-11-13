REDMI Note 18 Series đạt chứng nhận 3C với sạc nhanh 67W, pin Pro Max có thể lên đến 10.000mAh

Một mẫu smartphone Xiaomi mang mã M841EE vừa được cơ quan quản lý tại Trung Quốc cấp chứng nhận 3C. Hồ sơ xác nhận máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 67W. Giới thạo tin cho rằng đây là đại diện đầu tiên của dòng REDMI Note 18 Series, và việc có chứng nhận thường cho thấy thời điểm ra mắt đang đến gần.

Hồ sơ 3C hé lộ gì về REDMI Note 18 Series?

Theo dữ liệu từ cơ quan quản lý, thiết bị mã M841EE đã vượt qua bài kiểm tra của chứng nhận 3C. Thông tin đáng chú ý nhất trong hồ sơ là công nghệ sạc nhanh 67W có dây, giữ nguyên mức công suất của thế hệ tiền nhiệm.

Chứng nhận 3C của REDMI Note 18 với sạc 67W

Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu chưa chỉ rõ mã M841EE thuộc phiên bản tiêu chuẩn hay bản Pro. Leaker Digital Chat Station cho biết Xiaomi đã đăng ký ít nhất ba mẫu máy khác nhau cho thế hệ điện thoại tầm trung mới này.

Pin 10.000mAh trên bản Pro Max: tin đồn có đáng tin?

Bên cạnh thông số sạc, REDMI Note 18 Pro Max cũng thu hút sự chú ý của giới công nghệ. Các nguồn tin rò rỉ cho biết mẫu máy này có thể được trang bị viên pin dung lượng lên đến 10.000mAh, tập trung vào thời lượng sử dụng.

Điện thoại REDMI Note 18 Series sắp ra mắt

Nếu thông tin này chính xác, Xiaomi dường như giữ nguyên chiến lược về pin so với thế hệ trước. Trước đó, Note 17 Pro Max ra mắt vào tháng 8 năm 2025 cũng có pin 10.000mAh, trong khi bản Pro tiêu chuẩn dùng pin 9.000mAh.

Việc duy trì sạc 67W cùng viên pin lớn cho thấy hãng đang ưu tiên sự ổn định và độ bền của linh kiện. Thay vì chạy đua tốc độ sạc, hướng đi này giúp đảm bảo tuổi thọ pin dài hạn cho người dùng trong quá trình sử dụng thực tế.

Đặt cạnh Note 17 Pro: những gì đã biết và chưa biết

Để hình dung rõ hơn về mức nâng cấp có thể xảy ra, có thể nhìn lại cấu hình của Note 17 Pro ra mắt hồi tháng 7 năm 2025 và đối chiếu với thông tin hiện có về thế hệ mới.

Đáng chú ý, phiên bản quốc tế của Note 17 Pro ra mắt vào cuối tháng 8 dùng pin silicon-carbon 8340mAh. Sự khác biệt này gợi ý các mẫu máy sắp tới cũng có thể được điều chỉnh thông số tùy theo từng thị trường.

Lộ trình sản phẩm của Xiaomi đến cuối năm 2026

Mã thiết bị M841EE lộ diện trên cơ sở dữ liệu

Theo các báo cáo, Xiaomi dự kiến tung ra hàng loạt sản phẩm mới từ nay đến cuối năm 2026. Việc đồng nhất tên gọi giữa dòng flagship Xiaomi 18 và dòng tầm trung này cũng cho thấy định hướng thương hiệu rõ ràng hơn.

Nhìn chung, sự xuất hiện của REDMI Note 18 Series trên cơ sở dữ liệu 3C là tín hiệu cho thấy ngày ra mắt đang đến gần. Thế hệ tiền nhiệm đã đặt tiêu chuẩn khá cao trong phân khúc, nên người dùng có cơ sở để kỳ vọng cải tiến về vi xử lý hoặc chất lượng hiển thị.

Cần lưu ý rằng phần lớn thông số hiện nay đến từ leaker và dữ liệu rò rỉ, theo Gizmochina. Người dùng vẫn cần chờ thông báo chính thức từ Xiaomi về cấu hình, giá bán và thời điểm ra mắt.