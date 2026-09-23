REDMI Note 17 Series tăng trưởng 160% chỉ sau 10 ngày ra mắt tại Việt Nam

REDMI Note 17 5G với mang đến nhiều chuẩn mực mới trong độ bền của sản phẩm.

kết quả này của REDMI Note 17 Series cũng tiếp nối đà tăng trưởng của Xiaomi tại Việt Nam, khi thương hiệu hiện giữ vị trí Top 2 thị phần phân phối smartphone và ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất trong quý II/2026 theo báo cáo của Omdia.

Trước đó, REDMI Note 15 Series từng lập kỷ lục 30.000 thiết bị chỉ trong 3 ngày, vượt mức hơn 20.000 đơn hàng sau 4 ngày của REDMI Note 14 Series. Trên phạm vi toàn cầu, hơn 500 triệu thiết bị REDMI Note đã đến tay người dùng, đưa dòng sản phẩm trở thành một trong những nền tảng quan trọng trong hành trình phát triển của Xiaomi.

Trên REDMI Note 17 Series, Xiaomi tiếp tục phát triển chuẩn Bền MAX theo hướng toàn diện hơn, tập trung vào những yếu tố quyết định độ bền và vòng đời thiết bị, từ pin, khả năng chống va đập, kháng nước đến thời gian hỗ trợ phần mềm.

REDMI Note 17 Series được nâng cấp dung lượng pin trên toàn bộ dải sản phẩm. REDMI Note 17 Pro Max 5G dẫn đầu với pin Silicon-Carbon 10.000mAh – lớn nhất từng có trên smartphone Xiaomi – hỗ trợ sạc nhanh 100W HyperCharge, sạc ngược 27W và duy trì ít nhất 80% dung lượng sau 1.600 chu kỳ sạc.

Độ bền tiếp tục là điểm khác biệt đáng chú ý trên bộ đôi phiên bản Pro. REDMI Note 17 Pro Max 5G và REDMI Note 17 Pro 5G sử dụng kính Corning Gorilla Glass Victus 2 kết hợp cấu trúc REDMI Titan được gia cố, đạt chứng nhận chống rơi từ độ cao lên đến 3m xuống bề mặt đá granite theo tiêu chuẩn SGS.

REDMI Note 17 Series tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm sử dụng hằng ngày với màn hình AMOLED tần số quét lên đến 120Hz, hệ thống camera chính 50MP trên toàn bộ dòng sản phẩm cùng các công cụ chỉnh sửa hình ảnh thông minh trên Xiaomi HyperOS 3. Google Gemini và Circle to Search with Google cũng được tích hợp để hỗ trợ tìm kiếm, xử lý thông tin và các tác vụ thường ngày.

Đặc biệt, toàn bộ REDMI Note 17 Series được hỗ trợ cập nhật bảo mật trong 6 năm, mở rộng định hướng Bền MAX từ độ bền phần cứng sang khả năng duy trì trải nghiệm phần mềm trong suốt vòng đời sử dụng.

Ông Neo Chen, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, chia sẻ: “Sự tăng trưởng của REDMI Note 17 Series giữa bối cảnh thị trường nhiều thách thức khẳng định niềm tin của người tiêu dùng và hiệu quả chiến lược đầu tư dài hạn của Xiaomi tại Việt Nam. Đây cũng là tín hiệu rõ ràng về sự chuyển dịch trong nhu cầu thị trường: hướng đến trải nghiệm bền bỉ và xứng đáng với giá trị đầu tư. Xiaomi sẽ tiếp tục nâng chuẩn sản phẩm và dịch vụ để tạo ra những giá trị thiết thực, dài hạn cho người dùng trong thời gian tới”.