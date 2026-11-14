Redmi màn hình nhỏ 6.3 inch qua rò rỉ: tấm nền LTPO, độ phân giải 1.5K, viền cân xứng bốn cạnh

Một mẫu điện thoại Redmi màn hình nhỏ 6.3 inch, độ phân giải 1.5K, tấm nền LTPO tiết kiệm điện và viền màn hình cân xứng ở cả bốn cạnh đang được Xiaomi phát triển, theo leaker Digital Chat Station (DCS). Thông tin này hiện chỉ là rò rỉ, chưa được hãng xác nhận.

Trong bối cảnh smartphone màn hình lớn chiếm đa số, tin tức về một thiết bị gọn nhẹ nhưng được đầu tư về khả năng hiển thị thu hút sự chú ý của người dùng ưa cầm nắm một tay.

Điểm nhấn của nguyên mẫu Redmi 6.3 inch: màn hình LTPO và viền đều bốn cạnh

Theo DCS, thiết bị được trang bị màn hình 6.3 inch với độ phân giải 1.5K, tương đương khoảng 2656x1220 pixel. Kích thước này hướng đến nhóm người dùng ưu tiên sự gọn gàng.

DCS chia sẻ thông tin về điện thoại Xiaomi nhỏ gọn mới

Chi tiết đáng chú ý nhất là tấm nền LTPO tiêu thụ điện năng thấp. Công nghệ này cho phép thiết bị tự động điều chỉnh tần số quét, nhờ đó tối ưu thời lượng pin khi sử dụng.

Về thiết kế, nguồn tin cho biết máy có viền cân xứng ở cả bốn cạnh. Cách bố trí này mở rộng không gian hiển thị và tạo cảm giác liền mạch cho mặt trước của máy.

Thông số màn hình có thể giống Xiaomi 17 đến đâu?

Khi xem xét các thông số rò rỉ, mẫu Redmi này cho thấy nhiều điểm tương đồng với Xiaomi 17. Cả hai đều hướng tới chất lượng hiển thị tốt trong thân máy nhỏ gọn.

Smartphone Xiaomi bí ẩn này có thông số khá giống với Xiaomi 17

Tên mã model chính thức của sản phẩm Redmi chưa được công bố. Giới công nghệ dự đoán máy sẽ kế thừa một số đặc tính màn hình cao cấp của Xiaomi 17. Bảng dưới đây phân biệt thông tin từ rò rỉ với phần dự đoán.

Nếu các dự đoán đúng, tần số quét 120Hz sẽ giúp thao tác vuốt chạm và hiệu ứng chuyển cảnh mượt hơn. Độ sáng 3500 nits có thể hỗ trợ hiển thị rõ nét dưới ánh nắng gắt.

Bốn mẫu Redmi 7 inch và chiến lược mở rộng dải sản phẩm

Bên cạnh mẫu máy gọn nhẹ, DCS còn hé lộ rằng Xiaomi đang thử nghiệm bốn thiết bị màn hình lớn, dự kiến cũng ra mắt dưới thương hiệu Redmi. Các máy này có màn hình lên tới 7 inch, hướng đến người dùng thường xuyên giải trí hoặc xử lý công việc trên điện thoại.

Xiaomi đang thử nghiệm nhiều điện thoại màn hình lớn

Trong nhóm này có cả những mẫu flagship dùng tiến trình 2nm thế hệ mới. Tiến trình 2nm đại diện cho bước tiến của công nghệ bán dẫn, giúp kiểm soát nhiệt độ tốt hơn và tăng sức mạnh tính toán.

Để đáp ứng màn hình lớn và cấu hình mạnh, các thiết bị này được trang bị viên pin dung lượng lớn. Theo dự kiến, loạt sản phẩm 7 inch sẽ ra mắt vào nửa đầu năm sau.

Những điều cần lưu ý trước khi kỳ vọng

Toàn bộ thông tin về mẫu Redmi 6.3 inch và các thiết bị 7 inch đều xuất phát từ rò rỉ của Digital Chat Station, nguồn tin được dẫn lại qua XimiTime. Tên model, giá bán và thời điểm ra mắt chính xác của mẫu máy nhỏ gọn vẫn chưa được công bố.

Nhìn chung, việc Xiaomi phát triển song song máy 6.3 inch và nhóm 7 inch cho thấy hãng đang mở rộng dải sản phẩm Redmi. Người dùng cần chờ công bố chính thức để nắm rõ cấu hình và giá bán.