Redmi K20 Pro chạy song song Android và iOS 16.5: cách thiết lập, cách chuyển đổi và rủi ro

Xiaomi Redmi K20 Pro đã có thể chạy song song Android và iOS 16.5 nhờ một bản dựng thử nghiệm dựa trên phương pháp phân vùng và tùy chỉnh hệ thống. Theo Gizmochina, dự án này không dùng bộ nạp khởi động u-boot, nhưng bản dựng vẫn trong giai đoạn thử nghiệm và có thể gây hỏng thiết bị nếu cài đặt sai.

Redmi K20 Pro bất ngờ chạy được iOS 16.5

Việc chạy hệ điều hành không chính thức trên phần cứng Android luôn được cộng đồng công nghệ quan tâm nhờ sự sáng tạo của các nhà phát triển. Dự án lần này mở ra một hướng đi mới cho việc thử nghiệm các hệ thống tùy chỉnh trên thiết bị di động đời cũ.

Vì sao dự án này không dùng u-boot?

Nhiều dự án chạy hệ điều hành khác trên điện thoại Android phụ thuộc vào bộ nạp khởi động u-boot. Với dự án này, nhà phát triển không dùng u-boot vì Redmi K20 Pro thiếu hỗ trợ phân vùng A/B.

Thay vào đó, quá trình cài đặt sẽ xóa dữ liệu Android hiện có, tạo lại các phân vùng và tạm thời thay thế TWRP Recovery. Vì dữ liệu bị xóa, người dùng cần cân nhắc kỹ trước khi thực hiện.

Người dùng vẫn có thể khôi phục chế độ recovery ban đầu thông qua các tập lệnh do nhà phát triển cung cấp.

Một máy, hai hệ điều hành: chuyển qua lại bằng cách nào?

Sau khi cài đặt xong, thiết bị vẫn khởi động bình thường vào Android. Từ đây, người dùng có hai cách để vào iOS 16.

Máy đã root: chuyển sang iOS 16 bằng mô-đun Magisk.

Dùng phím cứng: nhấn đồng thời phím tăng âm lượng và phím nguồn để khởi động trực tiếp vào nền tảng của Apple.

Rủi ro cần cân nhắc trước khi flash máy

Nhà phát triển nhấn mạnh bản dựng này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và tính ổn định toàn diện không được đảm bảo. Quá trình flash mang lại rủi ro đáng kể, từ làm hỏng phần cứng đến biến điện thoại thành "gạch" không thể sử dụng.

Do đó, người dùng thiếu kinh nghiệm kỹ thuật được khuyến cáo không nên thử nghiệm phương pháp này.

Cấu hình Redmi K20 Pro: nền tảng của thử nghiệm

Về phần cứng, Redmi K20 Pro sở hữu màn hình AMOLED và camera trước dạng thấu kính cơ học. Thiết kế này loại bỏ phần khuyết trên màn hình, mang lại không gian hiển thị trống trải ở mặt trước.

Ý nghĩa của thử nghiệm

Dự án cho thấy một mẫu máy ra mắt từ lâu vẫn có thể trở thành nền tảng thử nghiệm hệ điều hành tùy chỉnh. Tuy nhiên, việc xóa dữ liệu, thay thế recovery và nguy cơ hỏng máy khiến phương pháp này chỉ phù hợp với người dùng có kinh nghiệm kỹ thuật và hiểu rõ các bước khôi phục.