Theo các nguồn tin rò rỉ được Gizmochina dẫn lại, một mẫu Redmi K100 cao cấp hơn dự kiến ra mắt vào năm sau với chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 và hệ thống 3 camera sau 50MP. Thay vì tiếp tục chạy đua độ phân giải cảm biến, Xiaomi được cho là chuyển sang hướng dùng cảm biến lớn và đồng đều giữa các ống kính. Đây là thông tin chưa được hãng xác nhận chính thức.

Sau khi giới thiệu các mẫu Pro và Pro Max tại thị trường Trung Quốc vào tháng 8, Xiaomi dường như đang phát triển thêm một phiên bản Redmi K100 cao cấp hơn. Máy được dự đoán sẽ ra mắt với tên gọi Redmi K100 Ultra, nhưng đây mới chỉ là phỏng đoán.

Hình ảnh rò rỉ thiết kế mặt lưng của mẫu điện thoại Redmi K100

Chip 2nm trên Snapdragon 8 Elite Gen 6 mang lại những cải thiện gì?

Nền tảng Snapdragon 8 Elite Gen 6 được cho là sản xuất trên tiến trình 2nm. Mục tiêu là đạt hiệu suất cao hơn mà vẫn tối ưu lượng điện năng tiêu thụ hằng ngày.

Về con số cụ thể, vi xử lý mới có thể mạnh hơn khoảng 18% ở cùng mức tiêu thụ điện. Ngược lại, nếu chạy ở mức hiệu năng tương đương thế hệ trước, chip có thể giảm 36% điện năng tiêu thụ. Mật độ bóng bán dẫn logic cũng tăng thêm khoảng 20%.

Chip này dùng nút tiến trình N2P, được báo cáo nhanh hơn 5% so với tiến trình N2 thế hệ đầu của TSMC. Theo nguồn tin, cải tiến này giúp máy phản hồi nhanh hơn và hạn chế quá nhiệt khi chơi game đồ họa cao hoặc xử lý video độ phân giải lớn.

Từ cảm biến 200MP sang bộ ba 50MP: Xiaomi đổi hướng nhiếp ảnh

Redmi K100 Pro dùng cảm biến 200MP. Phiên bản mới được cho là chuyển sang thiết lập 3 camera 50MP ở mặt sau. Ở mặt trước, máy vẫn giữ camera selfie 32MP cho nhu cầu chụp ảnh cá nhân và gọi video.

Camera chính nhiều khả năng dùng cảm biến cỡ lớn thuộc phân khúc 1/1.3 inch. Điểm ảnh lớn hơn thu được nhiều ánh sáng hơn, nhờ đó cải thiện chất lượng ảnh trong điều kiện thiếu sáng và giảm nhiễu hạt. Ống kính góc siêu rộng cũng nằm trong danh sách nâng cấp để ảnh phong cảnh chi tiết hơn.

Redmi K100 sẽ có hệ thống camera chất lượng cao

Với camera tele, nhà sản xuất vẫn đang đánh giá nhiều kích thước cảm biến, gồm cả cỡ trung và cỡ nhỏ. Tiêu cự dự kiến ở mức zoom quang học 3x, phù hợp khi chụp chân dung hoặc bắt nét chủ thể ở xa.

Thông số rò rỉ của Redmi K100 Ultra trong một bảng

Redmi K100 sẽ sớm ra mắt với cấu hình mạnh mẽ

Đánh đổi và những điểm chưa rõ

Việc bỏ cảm biến 200MP đồng nghĩa máy không còn con số độ phân giải ấn tượng như Redmi K100 Pro. Bù lại, cảm biến lớn và sự đồng đều giữa các ống kính được kỳ vọng mang lại giá trị sử dụng thực tế cao hơn cho một mẫu máy thiên về hiệu năng.

Tuy nhiên, nhiều chi tiết vẫn chưa rõ, nhất là kích thước cảm biến tele, giá bán và thời điểm ra mắt chính xác. Các thông số hiệu năng như mức tăng 18%, giảm 36% điện năng hay mật độ bóng bán dẫn tăng 20% cũng chỉ là số liệu từ nguồn tin rò rỉ. Thông số thực tế sẽ phụ thuộc vào cách Xiaomi tinh chỉnh và công bố sản phẩm.

Nhìn chung, nếu các thông tin trên chính xác, phiên bản mới của dòng Redmi K100 sẽ kết hợp sức mạnh xử lý thế hệ mới với hệ thống camera đa dụng, đồng đều hơn.