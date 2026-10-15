Redmi K100 lộ cấu hình Snapdragon 8 Elite, màn hình 185Hz cùng mức giá hơn 13 triệu đồng

Phân khúc smartphone cận cao cấp sắp đón nhận thêm một đại diện đáng gờm khi dòng điện thoại Redmi K100 của Xiaomi lộ diện nhiều chi tiết phần cứng quan trọng. Trái ngược với xu hướng tập trung vào ngoại hình hào nhoáng, mẫu máy tiêu chuẩn này dường như được thiết kế để phục vụ tối đa nhu cầu thực chiến: hiệu năng xử lý hàng đầu, khả năng giải trí tối ưu và thời lượng pin đột phá trong tầm giá khoảng 3.500 Nhân dân tệ (tương đương 13,54 triệu đồng).

Cấu hình đầu bảng và bài toán tối ưu chi phí phần cứng

Dữ liệu rò rỉ từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station cho thấy chiếc điện thoại thông minh này sở hữu cấu hình nền tảng rất mạnh, bao gồm vi xử lý Snapdragon 8 Elite kết hợp với 12GB RAM chuẩn LPDDR5X và 256GB bộ nhớ trong chuẩn UFS 4.1. Đáng chú ý, riêng cụm ba linh kiện cốt lõi này đã có giá thành ước tính rơi vào khoảng 3.000 Nhân dân tệ (khoảng 11,68 triệu đồng), chiếm phần lớn chi phí xuất xưởng của thiết bị.

Redmi K100 sẽ có giá bán hấp dẫn

Việc Xiaomi chấp nhận biên độ lợi nhuận mỏng trên mỗi sản phẩm tiếp tục khẳng định triết lý định giá giàu tính cạnh tranh của thương hiệu Redmi. Bên cạnh vi xử lý thế hệ mới, mẫu máy tiêu chuẩn còn được tích hợp chip xử lý đồ họa chuyên dụng hỗ trợ chơi game mượt mà hơn, đi kèm mô-tơ rung kích thước lớn nhằm gia tăng phản hồi xúc giác trong từng thao tác điều khiển.

Tối ưu trải nghiệm giải trí với màn hình 185Hz và hệ thống âm thanh Bose

Không chỉ sở hữu cấu hình mạnh mẽ, Redmi K100 còn chú trọng đến trải nghiệm nghe nhìn toàn diện. Màn hình của máy sử dụng tấm nền phẳng với kích thước dao động từ 6,8 đến 6,9 inch, hỗ trợ tần số quét lên tới 185Hz. Đây là con số vượt trội so với mức quy chuẩn 120Hz hay 144Hz phổ biến trên thị trường, mang lại tốc độ phản hồi khung hình cực nhanh cho các tựa game đòi hỏi tính chuẩn xác cao.

Điện thoại Xiaomi sắp ra mắt sẽ có cấu hình mạnh mẽ

Về khả năng tái tạo âm thanh, thiết bị được trang bị hệ thống loa kép do Bose tinh chỉnh, hứa hẹn đem đến trường âm rộng và độ chi tiết cao hơn cho nhu cầu xem phim, nghe nhạc. Sự kết hợp giữa màn hình tần số quét cao, âm thanh chất lượng và mô-tơ rung cải tiến biến mẫu smartphone này thành một cỗ máy giải trí đích thực.

Thời lượng pin vượt trội và các tính năng hỗ trợ toàn diện

Nguồn tin rò rỉ cho biết thiết bị sở hữu dung lượng pin thuộc hàng lớn nhất từ trước đến nay trong danh mục sản phẩm của Xiaomi, hướng tới thời gian sử dụng bền bỉ qua nhiều ngày. Để bù đắp cho dung lượng pin đồ sộ, hãng trang bị công nghệ sạc nhanh có dây công suất 100W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi nạp năng lượng.

Ngoài ra, máy còn đạt chuẩn kháng nước và chống bụi IP68, bảo vệ linh kiện an toàn trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt. Cảm biến vân tay siêu âm 3D tích hợp dưới màn hình cũng là một điểm cộng lớn, giúp tốc độ mở khóa nhanh chóng và chính xác ngay cả khi ngón tay bị ướt.

Định vị phân khúc và thời điểm ra mắt dự kiến

Với mức giá dự kiến khoảng 3.500 Nhân dân tệ (khoảng 13,54 triệu đồng), Redmi K100 tiêu chuẩn sẽ xếp dưới phiên bản Redmi K100 Pro vốn có giá khởi điểm từ 14 triệu đồng. Sự phân chia rõ ràng này tạo điều kiện thuận lợi cho những người dùng ưu tiên hiệu suất vận hành thuần túy dễ dàng tiếp cận công nghệ mới.

Dù phía nhà sản xuất vẫn chưa công bố ngày diễn ra sự kiện cụ thể, các nguồn tin trong ngành nhận định dòng sản phẩm nhiều khả năng sẽ chính thức được trình làng ngay trong những ngày cuối tháng này.