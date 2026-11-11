Redmi hoàn tất kế hoạch sản xuất pin 12.000mAh, thử nghiệm mức 13.000-14.000mAh cho smartphone

Redmi, thương hiệu con của Xiaomi, được cho là đã hoàn tất kế hoạch sản xuất hàng loạt viên pin 12.000mAh cho smartphone tầm trung đến cận cao cấp. Hãng cũng đang đánh giá các viên pin có dung lượng từ 13.000mAh đến 14.000mAh cho các thiết bị tương lai. Đây là thông tin rò rỉ, chưa được Xiaomi xác nhận chính thức.

Động thái này nối tiếp xu hướng tăng dung lượng pin mà Xiaomi theo đuổi trong năm nay. Sau khi ra mắt Redmi K100 với viên pin 10.000mAh, các nguồn tin cho thấy hãng đang chuẩn bị bước tiến lớn hơn.

Redmi đang chuẩn bị gì cho viên pin 12.000mAh?

Thông tin trên đến từ tài khoản Digital Chat Station. Theo đó, Redmi đã hoàn tất kế hoạch sản xuất hàng loạt cho viên pin 12.000mAh. Mẫu pin này dự kiến trang bị cho một thiết bị thuộc phân khúc tầm trung đến cận cao cấp, song tên gọi chính thức của sản phẩm chưa được tiết lộ.

Lộ trình nâng cấp pin cho điện thoại của Redmi

Bên cạnh đó, nguồn tin cho biết Redmi đang tích cực đánh giá viên pin lớn hơn, dao động từ 13.000mAh đến 14.000mAh. Kế hoạch sản xuất hàng loạt ở mức dung lượng này có thể diễn ra vào năm sau, nhưng hiện vẫn chỉ là dự kiến.

Từ 9.000mAh đến 12.000mAh: nhịp tăng dung lượng của Redmi

Tốc độ mở rộng dung lượng pin của Redmi khá nhanh. Redmi Turbo 5 Max ra mắt vào tháng 1 với viên pin 9.000mAh, khi đó là thiết bị có dung lượng pin lớn nhất của thương hiệu. Đến tháng 10, Redmi K100 nâng con số này lên 10.000mAh, kết hợp công nghệ sạc nhanh có dây 100W.

Nếu thông tin chính xác, Redmi sẽ tăng thêm 3.000mAh chỉ trong chưa đầy một năm. Trước đó, các tin rò rỉ từng đề cập viên pin vượt mức 10.000mAh trên Redmi Turbo 6 Max, hay khoảng 10.000mAh trên Redmi Note 17 Pro Max. Hiện chưa rõ viên pin 12.000mAh mới hoàn tất kế hoạch sản xuất sẽ dành cho dòng sản phẩm nào trong số này.

Điện thoại Xiaomi pin khủng sẽ sớm ra mắt

Những điều còn bỏ ngỏ về mẫu máy pin 12.000mAh

Nguồn tin chưa đề cập các yếu tố kỹ thuật khác như tốc độ sạc, độ dày, trọng lượng hay giá bán của mẫu điện thoại này. Vì vậy, chưa thể đánh giá việc tăng dung lượng pin sẽ tác động thế nào đến thiết kế và trải nghiệm sử dụng.

Để tham khảo, Redmi K100 có giá khởi điểm tại thị trường Trung Quốc từ 3.499 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 525 USD. Mức giá này chưa phải là giá của mẫu pin 12.000mAh.

Việc hoàn tất kế hoạch sản xuất hàng loạt chỉ đánh dấu bước chuẩn bị trước khi ra mắt, chưa ấn định thời điểm phát hành cụ thể. Tương tự Redmi K100 hiện chỉ phân phối nội địa, khả năng thương mại hóa phiên bản pin 12.000mAh ra thị trường quốc tế vẫn là câu hỏi ngỏ. Thông tin theo Gizmochina.