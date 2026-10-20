Redmi Band 4 chính thức ra mắt, sử dụng 21 ngày mới phải sạc

Xiaomi vừa chính thức ra mắt Redmi Band 4, phiên bản kế nhiệm Redmi Band 3 ra mắt năm 2024. Sản phẩm được cải tiến về chất lượng hoàn thiện, đồng thời bổ sung nhiều tính năng phục vụ nhu cầu theo dõi sức khỏe và luyện tập thể thao hàng ngày.

Theo đó, Redmi Band 4 sở hữu thiết kế nguyên khối thanh mảnh, kết hợp khung viền hoàn thiện với họa tiết kim loại và mặt kính cường lực cong 2.5D bảo vệ màn hình. Thiết bị được trang bị màn hình kích thước 1,47 inch, hỗ trợ tần số quét 60Hz, giúp các thao tác cảm ứng và chuyển đổi giao diện trở nên mượt mà hơn.

So với thế hệ trước, sản phẩm cũng được làm mới phần dây đeo với họa tiết vân dọc cùng cơ chế khóa gài dạng chốt cải tiến, giúp vòng đeo ôm chắc cổ tay và hạn chế xê dịch khi vận động.

Màn hình kích thước 1,47 inch, hỗ trợ tần số quét 60Hz

Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất trên Redmi Band 4 là thời lượng pin được cải thiện. Theo công bố của Xiaomi, thiết bị có thể hoạt động lên đến 21 ngày sau mỗi lần sạc trong điều kiện sử dụng cơ bản, tăng thêm 3 ngày so với mức 18 ngày của Redmi Band 3.

Tuy nhiên, khi kích hoạt các tính năng theo dõi sức khỏe liên tục 24/7, thời gian sử dụng thực tế giảm xuống còn khoảng 8 ngày, tùy thuộc vào cường độ sử dụng.

Về khả năng chăm sóc sức khỏe, Redmi Band 4 hỗ trợ theo dõi nhịp tim liên tục, đo nồng độ oxy trong máu (SpO2), giám sát mức độ căng thẳng và chất lượng giấc ngủ. Thiết bị cũng tích hợp tính năng quản lý chu kỳ sức khỏe dành cho nữ giới, đáp ứng các nhu cầu theo dõi thể chất cơ bản trong sinh hoạt hằng ngày.

Đối với người dùng yêu thích vận động, vòng đeo tay mới hỗ trợ hơn 50 chế độ thể thao bao gồm chạy bộ, đạp xe, bóng bàn và nhiều hoạt động phổ biến khác.

Redmi Band 4 còn đạt chuẩn kháng nước 5ATM, cho phép chịu áp lực nước tương đương độ sâu 50m trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn. Nhờ đó, thiết bị phù hợp để sử dụng khi bơi lội và tham gia nhiều hoạt động dưới nước, nhưng vẫn cần tuân thủ các giới hạn sử dụng do nhà sản xuất quy định.

Bên cạnh các tính năng theo dõi sức khỏe và thể thao, Redmi Band 4 còn hỗ trợ hiển thị thông báo tin nhắn từ điện thoại, cài đặt báo thức và tùy chỉnh giao diện với nhiều mặt đồng hồ khác nhau. Tại thị trường Trung Quốc, thiết bị cũng hỗ trợ thanh toán nhanh thông qua mã QR của WeChat và Alipay.

Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là Redmi Band 4 không được đề cập hỗ trợ NFC, trong khi Redmi Band 3 từng tích hợp công nghệ này để phục vụ thanh toán ngoại tuyến tại Trung Quốc. Sự thay đổi này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của những người dùng thường xuyên sử dụng NFC cho các giao dịch không tiếp xúc.

Hiện Redmi Band 4 đã được mở bán tại thị trường Trung Quốc với giá niêm yết 169 nhân dân tệ, tương đương khoảng 655.000 đồng.