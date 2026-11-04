Reddit lo lắng vì người dùng không còn bấm vào đường link

Cổ phiếu Reddit giảm 29% trong phiên giao dịch ngày 30/10 vừa qua, ghi nhận mức lao dốc mạnh nhất trong một ngày kể từ khi nền tảng này niêm yết năm 2024.

Đáng chú ý, cú sốc không xuất phát từ việc Reddit thua lỗ hay doanh thu đi xuống, mà bởi một thay đổi trong thói quen sử dụng Internet: Người dùng không còn cần bấm vào đường link để tìm câu trả lời.

Theo Reuters, Reddit cảnh báo lượng truy cập do các công cụ tìm kiếm giới thiệu đã giảm hơn một triệu lượt mỗi tuần trong tháng 10. Nếu xu hướng tiếp diễn, lượng người dùng hoạt động hàng ngày có thể giảm ở mức hai chữ số trong quý IV, so với khoảng 130 triệu người hiện nay.

Google lấy câu trả lời, Reddit mất độc giả

Tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh ngày 29/10, CEO Reddit Steve Huffman chỉ ra nguyên nhân đáng lo ngại nhất: Google đang thay đổi cách cung cấp thông tin cho người dùng thông qua các tính năng AI Overviews và AI Mode.

Trước đây, người tìm kiếm thường truy cập Reddit để đọc những cuộc thảo luận, đánh giá sản phẩm hoặc kinh nghiệm thực tế của cộng đồng. Giờ đây, Google có thể tổng hợp các nội dung này thành câu trả lời ngay trên trang tìm kiếm, khiến người dùng không cần truy cập website gốc.

“Thực tế, AI Mode không mang lại lượt truy cập cho Reddit, cũng như các website khác”, ông Huffman nói.

Theo vị CEO, Google vẫn liên tục thu thập nội dung Reddit để phục vụ công cụ tìm kiếm. Nhưng dù nội dung của nền tảng xuất hiện trong các câu trả lời AI, lượng người thực sự truy cập Reddit lại giảm mạnh.

CEO Reddit Steve Huffman. Ảnh: Wikimedia Commons

Điều này khiến giới đầu tư lo ngại về triển vọng kinh doanh, dù kết quả hiện tại của Reddit vẫn khả quan. Doanh thu quý III đạt 895 triệu USD, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước, vượt dự báo của giới phân tích. Tuy nhiên, lượng người dùng hoạt động hàng ngày tại Mỹ giảm còn 50,7 triệu, đánh dấu lần suy giảm đầu tiên kể từ khi doanh nghiệp lên sàn.

Đáng chú ý, Reddit đang cân nhắc chấm dứt một đặc điểm tồn tại suốt hai thập kỷ: Cho phép bất kỳ ai đọc nội dung mà không cần tài khoản.

Theo Reuters, nền tảng sẽ thử nghiệm yêu cầu đăng nhập tại một số thị trường ngoài Mỹ ngay trong quý IV. Động thái nhằm hạn chế hoạt động thu thập dữ liệu tự động, đồng thời thúc đẩy người dùng sử dụng Reddit trực tiếp thay vì chỉ ghé qua từ Google.

Nhưng giải pháp này cũng tiềm ẩn rủi ro. Luke Stillman, Giám đốc điều hành tại công ty nghiên cứu Madison and Wall, nhận định yêu cầu đăng nhập sẽ tạo thêm rào cản, đặc biệt với những người chỉ muốn đọc thông tin nhanh chóng.

Hàng loạt website mất hàng chục phần trăm lượt truy cập

Vấn đề của Reddit đang phản ánh cuộc khủng hoảng rộng hơn đối với những doanh nghiệp sống nhờ lượng truy cập Internet.

Theo dữ liệu Chartbeat được Axios công bố tháng 7/2026, lượng truy cập mà Google Search chuyển đến các website xuất bản nội dung giảm 34% trong một năm. Xét trong hai năm, các website quy mô nhỏ mất tới 60% lượng truy cập qua công cụ tìm kiếm, trong khi nhóm trung bình giảm 47% và nhóm lớn giảm 22%.

Tình hình tiếp tục xấu đi trong những tháng gần đây. Báo cáo công bố ngày 24/9 của Chartbeat cho thấy lượng truy cập qua Google Search trên mạng lưới các website khách hàng giảm thêm 40,2% trong giai đoạn tháng 7/2025-7/2026.

Trong khi đó, lượng truy cập do các nền tảng AI giới thiệu trở lại website dù tăng gấp 8 lần trong hai năm vẫn chỉ chiếm khoảng 0,01% tổng lưu lượng được Chartbeat thống kê.

Không chỉ các trang báo, những website chuyên cung cấp câu trả lời, hướng dẫn và kiến thức cũng chịu sức ép tương tự. Nội dung của họ có thể được AI sử dụng để tạo câu trả lời, nhưng người tìm kiếm không nhất thiết phải truy cập nguồn ban đầu.

Nghịch lý nằm ở chỗ các website vẫn phải bỏ chi phí sản xuất nội dung, duy trì nhân sự và hệ thống công nghệ, trong khi cơ hội kiếm tiền từ quảng cáo có nguy cơ thu hẹp.

Reddit thậm chí đã ký thỏa thuận cấp phép dữ liệu với Google và OpenAI, cho phép các công ty công nghệ khai thác kho thảo luận khổng lồ của mình. Nhưng việc được trả tiền để cung cấp dữ liệu không giải quyết hoàn toàn nguy cơ mất người dùng, vốn là yếu tố quyết định sức hấp dẫn của nền tảng đối với các nhà quảng cáo.

Theo eMarketer ngày 30/10, Reddit đang chuyển một phần ngân sách tiếp thị sang thu hút người dùng cài đặt ứng dụng, đồng thời tìm cách giữ chân họ bằng trải nghiệm cá nhân hóa. Đây là nỗ lực giảm phụ thuộc vào lượng truy cập do Google mang lại, trong bối cảnh công cụ tìm kiếm ngày càng giữ người dùng ở lại trên chính nền tảng của mình.