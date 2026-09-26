'Red Zone' ở đại học Mỹ là gì và vì sao sinh viên được cảnh báo đầu năm học?

Theo thông tin mới nhất trên trang an toàn của Cal State San Marcos, từ đầu học kỳ mùa thu, trường đã phát 5 cảnh báo an toàn theo Đạo luật Clery liên quan đến các báo cáo xâm hại tình dục xảy ra tại khu nhà ở trong khuôn viên trường.

Nhà trường cho biết 4 vụ đầu xảy ra độc lập, không liên quan đến nhau và những người liên quan biết nhau; vụ thứ 5 đang trong giai đoạn điều tra ban đầu. Trường không công bố thêm thông tin nhận dạng nhằm bảo vệ quyền riêng tư của những người liên quan và không ảnh hưởng đến quá trình điều tra.

Khuôn viên Đại học Bang California, San Marcos (Cal State San Marcos), California, Mỹ. Ảnh: Thomas/Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

Trước đó, trong ba tuần đầu của học kỳ, nhà trường xác nhận 4 vụ hiếp dâm được báo cáo trong các ngày 5, 6, 13 và 18.9, tại các khu nhà ở The Quad, University Village Apartments và Black Oak Hall. Đại diện trường cho biết các trường hợp này không được cho là có liên quan với nhau và những người liên quan quen biết nhau.

Sau các báo cáo, Cal State San Marcos cho biết đã tăng cường tuần tra tại các khu nhà ở. Trang thông tin an toàn của trường hiện nêu lực lượng cảnh sát đại học tăng tần suất tuần tra bộ tại khu nhà ở và khu dân cư. Trường cũng nhấn mạnh nguyên tắc đồng thuận phải mang tính chủ động, tự nguyện và liên tục; việc hai người quen biết hoặc có quan hệ trước đó không đồng nghĩa với sự đồng thuận.

Vậy “Red Zone” là gì?

“Red Zone” không phải tên gọi chính thức trong luật Mỹ mà là thuật ngữ được sử dụng trong môi trường đại học và nghiên cứu để chỉ khoảng thời gian đầu năm học, khi sinh viên, đặc biệt sinh viên năm nhất, được cho là có nguy cơ cao hơn đối với các hành vi xâm hại tình dục.

Một số trường định nghĩa giai đoạn này là 6 tuần đầu của học kỳ mùa thu; Cal State San Marcos cũng sử dụng cách gọi “6 tuần đầu” khi truyền thông về phòng ngừa bạo lực tình dục.

Khái niệm này bắt nguồn từ các nghiên cứu về thời điểm xảy ra những trải nghiệm tình dục không mong muốn ở sinh viên. Một nghiên cứu công bố năm 2008 ghi nhận nguy cơ cao hơn ở nữ sinh năm nhất, đặc biệt vào đầu học kỳ mùa thu.

Một nghiên cứu khác trên dữ liệu khoảng 16.000 sinh viên tại 22 trường cũng tìm thấy bằng chứng về nguy cơ cao hơn ở sinh viên năm nhất đối với một số dạng xâm hại tình dục.

Tuy nhiên, “Red Zone” không nên được hiểu là một khoảng thời gian có ranh giới khoa học cố định. Một tổng quan nghiên cứu công bố năm 2023, rà soát 10 công trình về thời điểm xảy ra xâm hại tình dục trong môi trường đại học, cho rằng các bằng chứng hiện có chưa đủ rõ để xác lập một “Red Zone” cố định kéo dài một hoặc hai tháng đầu năm học.

Nghiên cứu cũng cho rằng cần xem xét đồng thời nhiều yếu tố về môi trường và bối cảnh thay vì chỉ dựa vào thời điểm trong năm.

Vì sao các trường cảnh báo sinh viên?

Một phần câu trả lời nằm ở cơ chế cảnh báo an toàn bắt buộc theo Đạo luật Clery. Theo Bộ Giáo dục Mỹ, các cơ sở giáo dục đại học phải duy trì nhật ký tội phạm và phát “timely warning” khi một tội phạm thuộc phạm vi báo cáo theo Clery được xác định có thể gây ra mối đe dọa đáng kể hoặc tiếp diễn đối với cộng đồng nhà trường. Cảnh báo phải cung cấp thông tin cần thiết để sinh viên, giảng viên và nhân viên chủ động đưa ra quyết định về an toàn, đồng thời bảo vệ thông tin nhận dạng của nạn nhân.

Đây cũng là lý do Cal State San Marcos liên tục gửi cảnh báo sau các vụ việc được báo cáo. Nhà trường cho biết thông tin trong mỗi cảnh báo được giới hạn ở những dữ kiện cần thiết để cộng đồng nhận biết nguy cơ, đồng thời không công bố tên hoặc thông tin nhận dạng của người bị hại.

Sau các vụ việc đầu tháng 9, sinh viên Cal State San Marcos đã kêu gọi tăng cường an ninh tại các khu vực thiếu ánh sáng, bãi đỗ xe và khu nhà ở. Trong khi đó, nhà trường cho biết đang tăng cường tuần tra và nhân viên an ninh tại các khu dân cư.

Chủ tịch trường Ellen Neufeldt cũng cho biết cảnh sát, nhân viên nhà ở và bộ phận Title IX đang tham gia các biện pháp ứng phó và hỗ trợ sinh viên.

Điều đáng chú ý từ câu chuyện tại Cal State San Marcos là “Red Zone” không nên được hiểu đơn giản như một lời cảnh báo sinh viên phải tự chịu trách nhiệm bảo vệ mình. Cùng với giáo dục về sự đồng thuận và nhận diện nguy cơ, các trường đại học còn phải có cơ chế báo cáo, hỗ trợ người bị hại, cảnh báo kịp thời và các biện pháp bảo đảm an toàn trong khuôn viên.

Với Cal State San Marcos, những cảnh báo liên tiếp trong những tuần đầu học kỳ cho thấy lý do các trường Mỹ đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa và thông tin an toàn ngay từ thời điểm sinh viên mới trở lại trường.