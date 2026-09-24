Red Magic 12 Pro+ lộ diện với chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 cùng màn hình vô khuyết

Red Magic 12 Pro+ là mẫu điện thoại thông minh chuyên game thế hệ mới của nubia, dự kiến chính thức ra mắt vào tháng 10 năm 2026. Thiết bị này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của dòng máy gaming khi kết hợp sức mạnh xử lý hàng đầu từ Qualcomm cùng ngôn ngữ thiết kế mỏng nhẹ, tối ưu trải nghiệm cầm nắm thực tế thay vì giữ kiểu dáng hầm hố truyền thống.

nubia đang phát triển điện thoại Red Magic 12 Pro+

Sức mạnh đồ họa và xử lý từ chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Trọng tâm phần cứng của Red Magic 12 Pro+ nằm ở vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 cao cấp từ Qualcomm. Nền tảng này được định vị chuyên biệt cho đối tượng game thủ chuyên nghiệp, đòi hỏi khả năng xử lý khối lượng tính toán đồ họa phức tạp và duy trì khung hình ổn định liên tục.

Theo ông Ni Fei, Chủ tịch Bộ phận Kinh doanh Thiết bị đầu cuối của ZTE và Nubia Technology, sự hợp tác sâu rộng với Qualcomm giúp thiết bị tối ưu thời gian phản hồi ở mức cực nhanh. Khả năng duy trì hiệu năng đồng đều trong các trận đấu kéo dài nhiều giờ liền là yếu tố then chốt để loại bỏ hiện tượng giật lag, tụt xung nhịp khi máy chịu tải nặng.

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Đột phá hiển thị với màn hình vô khuyết và viền siêu mỏng 0.96 mm

Bên cạnh cấu hình phần cứng, Red Magic 12 Pro+ sở hữu bước tiến lớn về mặt thị giác. Viền màn hình của máy được thu hẹp ấn tượng từ mức 1.25 mm ở các thế hệ trước xuống chỉ còn 0.96 mm, mang lại tỷ lệ bao phủ mặt trước gần như tuyệt đối.

Mặt trước của máy không sử dụng thiết kế đục lỗ hay giọt nước mà tích hợp camera hoàn toàn ẩn dưới màn hình. Sự kết hợp này mang lại không gian hiển thị liền mạch, loại bỏ điểm mù gây cản trở tầm nhìn của người chơi. Ông Jiang Chao, Tổng Giám đốc của Red Magic Gaming Phones, cho biết thiết bị cũng được tinh chỉnh toàn diện về mặt công thái học với thân máy mỏng nhẹ hơn, các góc bo cong mềm mại nhằm đảm bảo sự thoải mái cho các tác vụ hàng ngày.

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Giải pháp tản nhiệt kép bảo đảm độ bền hiệu năng

Để kiểm soát lượng nhiệt tỏa ra từ chipset cao cấp, thiết bị tiếp tục phát huy thế mạnh làm mát chủ động đặc trưng của dòng Red Magic. Hệ thống kết hợp giữa buồng tản nhiệt chất lỏng dung tích lớn và quạt tản nhiệt cơ học tích hợp bên trong thân máy.

Cơ chế này chủ động đẩy luồng khí nóng ra bên ngoài nhanh chóng, giữ cho nhiệt độ tổng thể luôn ở ngưỡng an toàn, hạn chế tối đa tình trạng quá nhiệt gây giảm hiệu suất hoặc ảnh hưởng đến tuổi thọ pin khi vận hành các tựa game nặng.

Sự cân bằng giữa sức mạnh xử lý hàng đầu, khả năng tản nhiệt hiệu quả và thiết kế mỏng nhẹ giúp Red Magic 12 Pro+ trở thành một trong những thiết bị công nghệ đáng chú ý nhất trong phân khúc smartphone chuyên game khi ra mắt.