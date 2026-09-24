Red Magic 12 Pro+: Đột phá với chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 và viền siêu mỏng

Phân khúc điện thoại chơi game chuyên nghiệp chuẩn bị chứng kiến một bước chuyển dịch lớn với sự xuất hiện của Red Magic 12 Pro+. Thay vì tiếp tục duy trì kiểu dáng hầm hố truyền thống, thương hiệu nubia trực thuộc ZTE đang thực hiện đợt tái cấu trúc mạnh mẽ từ ngôn ngữ thiết kế công thái học cho đến nền tảng vi xử lý thế hệ mới, dự kiến trình làng vào tháng 10 năm 2026.

nubia đang phát triển điện thoại Red Magic 12 Pro+

Sức mạnh từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Trọng tâm phần cứng của Red Magic 12 Pro+ đặt ở bộ vi xử lý cao cấp nhất từ Qualcomm mang tên Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Nền tảng này được thiết kế hướng tới việc duy trì sức mạnh tính toán liên tục ở mức xung nhịp cao mà không gặp hiện tượng quá nhiệt hay tụt khung hình đột ngột khi vận hành các ứng dụng đồ họa nặng.

Điện thoại sẽ dùng chipset cao cấp mới của Qualcomm

Đại diện thương hiệu, ông Ni Fei, Chủ tịch Bộ phận Kinh doanh Thiết bị đầu cuối của ZTE và Nubia Technology, cho biết sự hợp tác sâu giữa hai bên tập trung cải thiện thời gian phản hồi ở mức mili-giây. Đây là tiêu chí tối quan trọng phục vụ thi đấu thể thao điện tử, nơi khả năng duy trì độ ổn định trong các trận đấu kéo dài mang ý nghĩa quyết định trải nghiệm người dùng.

Tối ưu công thái học và màn hình tràn viền vô khuyết

Song song với hiệu năng, Red Magic 12 Pro+ mang đến cuộc cách mạng về hiển thị khi tiếp tục hoàn thiện công nghệ camera ẩn dưới màn hình. Thiết kế mặt trước loại bỏ hoàn toàn các khu vực đục lỗ hay tai thỏ, giải phóng 100% diện tích cho các tác vụ quan sát không gian game.

Đáng chú ý, độ dày viền bao quanh tấm nền hiển thị đã được tinh chỉnh rút gọn từ 1.25 mm xuống chỉ còn 0.96 mm. Kích thước viền mỏng kỷ lục kết hợp cùng thân máy được bo tròn nhẹ nhàng hơn giúp sản phẩm đạt được tỷ lệ màn hình ấn tượng mà vẫn đem lại cảm giác cầm nắm thoải mái, giảm cảm giác mỏi tay khi sử dụng bằng hai tay trong thời gian dài.

Điện thoại cao cấp mới của nubia sẽ có cấu hình cực khủng

Theo ông Jiang Chao, Tổng Giám đốc của Red Magic Gaming Phones, thiết bị cũng được cân chỉnh lại để phù hợp với cả những tác vụ phổ thông hàng ngày. Giao diện người dùng và thuật toán hệ thống được tối ưu nhằm bảo đảm sự trơn tru, liền mạch kể cả khi thiết bị không ở trạng thái kích hoạt chế độ thi đấu chuyên biệt.

Giải pháp tản nhiệt chủ động kết hợp chất lỏng

Để duy trì hiệu năng cao nhất cho Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, hệ thống giải nhiệt tiếp tục là giá trị cốt lõi trên Red Magic 12 Pro+. Máy kết hợp buồng tản nhiệt bằng chất lỏng diện tích lớn cùng một quạt gió cơ học tích hợp sẵn bên trong thân máy.

Cơ chế lưu thông không khí cưỡng bức này giúp thoát nhiệt trực tiếp từ khu vực bo mạch chính ra bên ngoài một cách nhanh chóng. Nhờ đó, nhiệt độ bề mặt tiếp xúc được giữ ở ngưỡng dễ chịu, giảm áp lực phân rã nhiệt lên màn hình và các linh kiện pin trong quá trình sạc cũng như chơi game cường độ cao.