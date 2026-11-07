realme 17 Pro lộ cấu hình: pin 10.000 mAh, màn hình AMOLED 1.5K 120Hz và chip Dimensity 7300

realme 17 Pro vừa bị rò rỉ thông số kỹ thuật với ba điểm nhấn: viên pin dung lượng 10.000 mAh, màn hình AMOLED độ phân giải 1.5K tần số quét 120Hz và giao diện ColorOS 17 trên nền Android 17. Đây là thông tin chưa được hãng xác nhận chính thức.

Sau thời gian tập trung vào phân khúc giá rẻ, realme được cho là chuẩn bị đưa dòng smartphone số trở lại thị trường. Trước đó, phiên bản realme 17T 5G cũng đã xuất hiện trong các thông tin rò rỉ. Theo Gizmochina, những chi tiết mới nhất đã hé lộ khá rõ cấu hình của mẫu realme 17 Pro.

Pin 10.000 mAh và màn hình 1.5K: những con số đáng chú ý nhất

Theo các báo cáo từ nguồn tin rò rỉ, realme 17 Pro dự kiến trang bị màn hình AMOLED độ phân giải 1.5K, tần số quét 120Hz. Máy sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 7300, đáp ứng các tác vụ sử dụng hàng ngày.

realme 17 Pro lộ cấu hình mạnh mẽ

Điểm đáng chú ý nhất là viên pin dung lượng lên đến 10.000 mAh, vượt trội so với mức tiêu chuẩn của đa số smartphone hiện nay. Ngoài ra, thiết bị tích hợp cảm biến vân tay dưới màn hình và đạt chuẩn kháng nước, chống bụi IP68/IP69.

Camera 50 megapixel và việc chuyển sang ColorOS 17

Về khả năng chụp ảnh, realme 17 Pro có hệ thống camera sau gồm cảm biến chính 50 megapixel kết hợp ống kính góc siêu rộng 8 megapixel. Camera trước hỗ trợ quay video 4K ở tốc độ 30 khung hình/giây. Tuy nhiên, độ phân giải cảm biến selfie vẫn chưa được xác định chính xác là 32 megapixel hay 50 megapixel.

Về phần mềm, máy dự kiến xuất xưởng với ColorOS 17 dựa trên Android 17 thay vì realme UI. Điều này phù hợp với định hướng chuyển đổi gần đây của thương hiệu sang giao diện phần mềm của Oppo sau đợt tái cấu trúc tập đoàn.

Điện thoại sắp ra mắt của realme sẽ có pin khủng

Thông số rò rỉ của realme 17 Pro

Khác biệt so với realme 17 Pro+

Nguồn tin rò rỉ cũng so sánh bản Pro với mẫu cao cấp hơn là realme 17 Pro+. Các tin đồn trước đó cho biết realme 17 Pro+ có thể sở hữu hệ thống 3 camera với cảm biến chính 200 megapixel và màn hình OLED phẳng độ phân giải 1.5K.

Bên cạnh khác biệt về camera, phiên bản Pro+ dự kiến được trang bị vi xử lý mạnh hơn Dimensity 7300 trên realme 17 Pro tiêu chuẩn. Do các thông số trên đều đến từ nguồn rò rỉ, người dùng nên chờ công bố chính thức từ realme để có thông tin cuối cùng về cấu hình, giá bán và thời điểm ra mắt.