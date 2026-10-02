Real Madrid yêu cầu tước 9 chức vô địch của Barcelona

Căng thẳng giữa Barcelona và Real Madrid chưa hạ nhiệt.

Theo AS, Real Madrid gửi lên UEFA khoảng 50.000 trang tài liệu, hàng nghìn văn bản, bằng chứng và lời khai liên quan đến vụ Negreira. Real muốn UEFA làm rõ những gì xảy ra trong giai đoạn 2001-2018, thời điểm Barcelona bị cáo buộc chi tổng cộng 8,4 triệu euro cho các công ty liên quan đến Jose Maria Enrequez Negreira, cựu Phó chủ tịch Ủy ban Trọng tài Tây Ban Nha.

Barcelona nhiều lần phủ nhận hành vi sai trái. Đội bóng xứ Catalonia khẳng định các khoản thanh toán nhằm mua những báo cáo kỹ thuật về trọng tài và không được sử dụng để tác động đến các quyết định trên sân.

Trong khi đó, Real Madrid từ lâu thúc đẩy việc điều tra vụ việc và đề nghị UEFA có biện pháp thể thao nếu xác định Barcelona vi phạm các quy định. Hồi tháng 6, đội bóng Hoàng gia cũng gửi hồ sơ tới cơ quan kỷ luật UEFA, yêu cầu xem xét các biện pháp liên quan vụ Negreira.

Ngày 1/10, UEFA xác nhận đã nhận "một lượng đáng kể tài liệu" từ Real Madrid liên quan đến cuộc điều tra Barcelona. Các thanh tra đạo đức và kỷ luật của UEFA cũng nhận số tài liệu này để đánh giá trong quá trình xem xét vụ việc.

Real Madrid sau đó ra tuyên bố mạnh mẽ, cho rằng những tài liệu được gửi tới UEFA liên quan đến các sự việc "đặc biệt nghiêm trọng", có tác động trực tiếp tới tính toàn vẹn của các giải đấu và niềm tin vào hệ thống trọng tài.

CLB yêu cầu quá trình điều tra được tiến hành "với mức độ khẩn trương cao nhất" và các cơ quan có thẩm quyền đưa ra quyết định phù hợp với mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Barcelona đối mặt biến động lớn.

Tuy nhiên, Barcelona lập tức bác bỏ cách diễn giải rằng UEFA vừa "mở lại" hay "kích hoạt" một hồ sơ mới. CLB cho biết cuộc điều tra được UEFA khởi động từ năm 2023 và chưa từng bị đóng, vì vậy không thể gọi đây là một vụ việc được mở lại. Theo Barcelona, UEFA chỉ xác nhận đã nhận thêm tài liệu từ Real Madrid và các điều tra viên sẽ xem xét trong khuôn khổ cuộc điều tra hiện có.

Barcelona cũng nhấn mạnh họ vẫn hợp tác với các cơ quan chức năng, chưa nhận bất kỳ yêu cầu mới nào từ UEFA và tiếp tục được cấp phép tham dự các giải đấu châu Âu.

Như vậy, việc Barcelona có thật sự đối mặt với nguy cơ mất các danh hiệu hay không vẫn chưa được quyết định. Hiện UEFA mới xác nhận đã tiếp nhận tài liệu và đang đánh giá mọi thứ. Các hình thức xử phạt, nếu có, sẽ phụ thuộc vào kết quả của quá trình điều tra và các thủ tục liên quan.

Vụ Negreira xoay quanh các khoản thanh toán tổng cộng khoảng 8,4 triệu euro mà Barcelona được cho là trả cho những công ty liên quan đến cựu Phó chủ tịch Ủy ban Trọng tài Tây Ban Nha, trong giai đoạn 2001-2018.

Barcelona thừa nhận các khoản chi nhưng khẳng định đó là tiền cho các báo cáo kỹ thuật về trọng tài, đồng thời phủ nhận việc mua chuộc hay tác động đến quyết định trên sân.