“Nghệ thuật mắng” của Mourinho

Không ai làm khó được Real Madrid ở châu Âu. Đội quân của Jose Mourinho đang thăng hoa đến mức mỗi trận chỉ cần đá hay một hiệp là đủ. Cứ nhập cuộc chệch choạc như thế khó gọi là lý tưởng, dù kết quả đến lúc này vẫn đứng về phía đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Hồi giữa tuần, ở lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League 2026/27, sau giờ nghỉ giữa hiệp, hay chính xác là sau một trận mắng của Mourinho - “thầy hơi giận”, Jude Bellingham mô tả - Real Madrid nghiền nát PSV bằng nhịp độ và sự chính xác.

Real Madrid là đội duy nhất toàn thắng ở Champions League. Ảnh: MD

Những đoạn video được chiếu lại, những lời quát mắng, 3 thay đổi đồng thời của Mourinho để điều chỉnh lối chơi đã mang lại diện mạo hoàn toàn khác cho đội chủ sân Bernabeu.

Các cầu thủ áo trắng chơi như cỗ xe lu, cả khi có bóng lẫn khi mất bóng. Cường độ pressing ấy đưa lối chơi của Real Madrid lên một tầm khác. Đá thế này, họ có đủ cơ sở để được xem là ứng viên số 1 cho chức vô địch. Phải, ở Valdebebas, người ta đang nói về hy vọng “La Decimosexta” (chức vô địch châu Âu thứ 16 trong lịch sử CLB).

“Là nhờ họ”, Mourinho thường nói mỗi khi có ai khen ông điều chỉnh hay trong trận. “Công lao thuộc về các cầu thủ. Tôi ở đây chỉ để giúp đỡ họ một chút”, ông nhắc lại sau mỗi màn ngược dòng.

“Một chút” ấy đã tạo nên những cuộc lội ngược dòng nhiều đến mức trở thành một nét riêng của Real Madrid phiên bản Mourinho 2.0.

Real Madrid đã thắng 10 trận liên tiếp, trong đó có 4 màn ngược dòng, đều ở sân chơi Champions League (trước Roma, AEK, Celta và PSV), nhờ những quyết định mang tính bước ngoặt của Mourinho.

Những điều chỉnh khác của ông cũng giúp Real Madrid kiếm điểm, như cách sử dụng Camavinga ở những phút cuối trận Siêu kinh điển trên sân Barcelona, hay cách phân bổ thời gian thi đấu cho Carlos Espi trước Espanyol, Elche hay gần đây là Celta Vigo ở vòng 13 La Liga.

Khả năng xoay chuyển trận đấu

Mourinho đọc trận đấu rất sắc bén và phản ứng kịp thời trước những gì diễn ra trên sân. Những quyết định mạo hiểm của ông đến nay đều đem lại kết quả.

Những điều chỉnh của Mourinho thường xuyên mang lại hiệu quả. Ảnh: AS

“Vẫn còn những điều phải chỉnh”, HLV người Bồ Đào Nha thừa nhận sau hiệp 2 xuất sắc trước PSV. Ông cũng không quên nhắc nhở bản thân và đội bóng: “Nếu còn đá hiệp 1 như thế này, thì vẫn còn việc phải làm”. Ông hiểu rằng vẫn còn những điểm cần sửa.

Điều gì đã làm thay đổi trận đấu? “Đó là nhờ chơi với Bernardo Silva và Arda Guler, hai cầu thủ chỉ biết một việc là chơi bóng. Họ không phải mẫu tiền vệ phòng ngự hay chuyên giữ vị trí… nhưng chúng tôi đã thay đổi được nhịp điệu trận đấu”.

Mourinho rất dứt khoát khi đưa ra quyết định. Trước PSV, việc rút Tchouameni và xếp Guler đá cặp với Bernardo Silva ở giữa sân khiến Real Madrid dễ bị tổn thương hơn khi phòng ngự.

Cùng lúc, ông thay cả hai trung vệ, đưa Huijsen và Konate vào sân. Bộ đôi này đang chơi tự tin hơn Eder Militao và Rudiger, xử lý tốt hơn trong các pha đối đầu tay đôi.

Quan trọng hơn, sự xuất hiện của họ cho phép Real Madrid đẩy cao tuyến pressing và thu hẹp cự ly đội hình. Bellingham cũng vào sân cùng lúc với các trung vệ và làm nốt phần việc còn lại.

Ba cuộc lội ngược dòng kia cũng mang dấu ấn Mourinho. Trên sân Roma, khi chủ nhà đang dẫn 3-1, ông thực hiện đợt thay người đầu tiên ở phút 59. Endrick thay Vinicius, Guler thế chỗ Dumfries.

Valverde được kéo về đá hậu vệ cánh, Guler chơi cạnh Tchouameni, Diomande chuyển sang cánh trái và Endrick đảm nhiệm cánh phải. Đợt thay người thứ hai châm ngòi cho màn bùng nổ.

Real Madrid là ứng viên cho mọi danh hiệu. Ảnh: MD

Bernardo Silva thay Tchouameni, Carreras thay Cucurella và Carlos Espi thay Diomande. Real Madrid ghi 3 bàn chỉ trong 7 phút, lần lượt nhờ công Espi, Endrick và Rudiger.

Trước AEK, Real Madrid vẫn bị dẫn 1-2 ở phút 75. Việc tung Endrick, Valverde và Carreras vào sân, rồi bổ sung Brahim Diaz và Carlos Espi, đã xoay chuyển trận đấu.

Những thay đổi của Mourinho cũng mang về chiến thắng trước Celta Vigo. Phút 57, ông đưa Valverde, Cucurella và Vinicius vào thay Bernardo Silva, Carreras và Trent Alexander-Arnold. Đến phút 71, Endrick thay Diomande, còn Espi vào thay Camavinga.

Như một câu ngạn ngữ nổi tiếng vẫn được người Tây Ban Nha sử dụng: Mourinho cứ rung cây là có quả rơi.

Ngoài việc là đội duy nhất duy trì thành tích toàn thắng ở Champions League, Real Madrid của Mourinho cũng âm thầm hướng đến tham vọng tái hiện 100 điểm La Liga. Trận tiếp Alaves cuối tuần này, 3h ngày 29/11 (giờ Hà Nội), sẽ là bước tiếp theo cho hành trình ấy.