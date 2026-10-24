Real Madrid và Barcelona cùng để mắt tới ngôi sao trẻ Johan Manzambi

Trong khi Real Madrid và Barcelona đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận El Clasico tại Nou Camp vào rạng sáng ngày 26/10, thì ban lãnh đạo của cả hai câu lạc bộ đang tham gia vào một cuộc chiến song song trên thị trường chuyển nhượng.

Mục tiêu chung của cả hai là Johan Manzambi, tiền vệ 21 tuổi người Thụy Sĩ đang thi đấu cho Aston Villa.

Manzambi đang thi đấu cực hay tại Aston Villa. Ảnh: Reuters

Bryan King, cựu tuyển trạch viên của Aston Villa, tiết lộ rằng cả hai ông lớn Tây Ban Nha đều đang theo dõi sát sao cầu thủ người Thụy Sĩ.

Ông nhận định: "Barcelona và Real Madrid đều đã để mắt đến cậu ấy. Những tin đồn như vậy thường xuất hiện khi một cầu thủ thi đấu tốt, và Manzambi chắc chắn đang chứng minh được khả năng của mình. Cậu ấy là một bất ngờ thú vị đối với Premier League nói chung và Aston Villa nói riêng. Cậu ấy sở hữu nguồn năng lượng đáng kinh ngạc, tôi hoàn toàn tin vào điều đó".

Tài năng trẻ người Thụy Sĩ Manzambi đang thể hiện phong độ ấn tượng và thu hút sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn tại châu Âu.

Sau màn trình diễn nổi bật tại World Cup với 3 bàn thắng và 2 pha kiến tạo, Manzambi tiếp tục ghi dấu ấn tại Premier League khi đóng góp 2 bàn thắng cùng 2 pha kiến tạo sau 4 lần ra sân. Tại Champions League, tiền vệ này cũng có 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo trong lần ra sân duy nhất.

Với phong độ xuất sắc nhưng hợp đồng có thời hạn đến năm 2031 và mức định giá khoảng 65 triệu euro, Manzambi đang trở thành mục tiêu đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng, đặc biệt là với Real Madrid và Barcelona.