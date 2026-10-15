Real Madrid và AS Roma rượt đuổi tỷ số trong trận cầu điên rồ 7 bàn thắng

Trong ngày đối đầu đội bóng cũ, chiến lược gia người Bồ Đào Nha và Real Madrid đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc để tạo nên màn lội ngược dòng thắng 4-3 ngoạn mục chỉ trong vỏn vẹn 7 phút cuối trận.

Ngay sau hồi còi khai cuộc, AS Roma nhập cuộc đầy tự tin với sức ép dồn dập từ các mũi nhọn Matias Soule và Paulo Dybala. Dù sớm chịu tổn thất do Manu Kone dính chấn thương, song đại diện nước Ý vẫn tìm được bàn mở tỷ số ở phút 20 khi cú sút căng của Marten de Roon đập chân đổi hướng đánh bại Thibaut Courtois.

Real Madrid nhanh chóng đưa trận đấu về vạch xuất phát ở phút 25. Kylian Mbappe tận dụng triệt để sai lầm phòng ngự từ Mario Hermoso, lạnh lùng dứt điểm tung lưới Pierluigi Gollini. Pha lập công này đánh dấu trận đấu thứ 100 của siêu sao người Pháp tại Champions League, biến anh thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử chạm cột mốc này.

Hiệp hai mới là khoảng thời gian chứng kiến sự kịch tính bùng nổ tột độ. Hàng thủ Real chơi như mơ ngủ và nhanh chóng bị trừng phạt bởi hai bàn thắng chớp nhoáng của tiền đạo Donyell Malen ở các phút 51 và 57, đưa Roma vượt lên dẫn cách biệt 3-1.

Khoảnh khắc Rudiger dứt điểm mang về chiến thắng cho Real Madrid

Trước bờ vực thất bại và trong bối cảnh một bàn thắng của Mbappe bị VAR từ chối, HLV Mourinho đã quyết định đánh canh bạc tất tay khi tung các nhân tố trẻ trên băng ghế dự bị vào sân. Quyết định điều chỉnh chiến thuật này lập tức mang lại hiệu quả thần kỳ.

Phút 83, tiền đạo trẻ Carlos Espi ập vào đá bồi kịp thời sau pha dứt điểm của Endrick để rút ngắn cách biệt xuống 2-3. Chỉ đúng 2 phút sau, cầu thủ vào sân thay người Arda Guler thực hiện quả phạt góc mẫu mực để Endrick bật cao đánh đầu dũng mãnh, đưa trận đấu về thế cân bằng 3-3.

Bữa tiệc bóng đá tấn công khép lại trọn vẹn ở phút 90 khi người cũ của chính Roma - trung vệ Antonio Rudiger - đón đường chuyền thứ hai trong trận của Güler rồi tung cú vô-lê quyết đoán ấn định tỷ số 4-3. Màn lội ngược dòng kinh điển trong 7 phút không chỉ giúp Real Madrid bỏ túi trọn vẹn 3 điểm quý giá mà còn khoét sâu thêm chuỗi trận không thắng của Roma tại đấu trường châu Âu lên con số 5. Đồng thời, trận thua này khiến Serie A hoàn toàn trắng tay ở lượt 3 khi cả Napoli, Inter Milan trước đó cũng thua cuộc.