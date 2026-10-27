Real Madrid trả giá đắt sau El Clasico

Federico Valverde dính chấn thương. Ảnh: Reuters.

Được bố trí chơi ở vị trí hậu vệ phải trong trận thắng Barcelona với tỷ số 2-1, Valverde gặp chấn thương cơ bắp ngay trong hiệp một. Dù vậy, tuyển thủ Uruguay vẫn nén đau thi đấu thêm hơn 40 phút trước khi bắt buộc phải rời sân.

Các cuộc kiểm tra y tế chuyên sâu sẽ diễn ra vào hôm nay tại trung tâm huấn luyện Valdebebas nhằm đánh giá chính xác mức độ tổn thương, đồng thời xác định liệu việc tiếp tục vận động mạnh có làm vết rách cơ trở nên nghiêm trọng hơn hay không. Sự cố này đẩy huấn luyện viên Jose Mourinho vào tình thế nan giải, bởi Valverde đang thích nghi xuất sắc và tạo nên tầm ảnh hưởng lớn bên hành lang cánh phải.

Phát biểu sau trận đấu ở vòng 10 La Liga, nhà cầm quân 63 tuổi cũng ca ngợi tinh thần trách nhiệm của người đội trưởng, đồng thời tiết lộ Valverde "chủ động muốn tiếp tục thi đấu và đẩy bản thân đến giới hạn cao nhất" dù dính chấn thương.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hiện phải chờ đợi kết quả chụp chiếu để biết chính xác liệu tuyển thủ Uruguay có phải ngồi ngoài trong một thời gian dài hay không. Về mặt lý thuyết, bộ đôi Trent Alexander-Arnold và Denzel Dumfries là những cái tên có thể thay thế Valverde ở vị trí hậu vệ cánh phải. Ở hàng tiền vệ, "Los Blancos" vẫn còn đó Aurelien Tchouameni hay Eduardo Camavinga.

Sau 13 lần ra sân trên mọi đấu trường ở mùa giải năm nay, tuyển thủ Uruguay chơi tổng cộng 1071 phút, đóng góp 1 bàn thắng và 2 kiến tạo.

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