Real Madrid toàn thắng Cúp C1: Không ai rơi nước mắt vì Vinicius

Nỗi thất vọng Vinicius

Ở một thời điểm khác trong quá khứ, xa đến mức không còn mấy người nhớ, việc mất Vinicius Junior trong 4 trận La Liga, bao gồm cuộc chiến Siêu kinh điển với Barcelona (3h ngày 26/10), có thể từng là thảm họa khôn lường với Real Madrid.

Vinicius thể hiện sự thất vọng trong trận gặp Leipzig. Ảnh: MD

Nhưng lúc này, với phong độ của cầu thủ Brazil và tình hình “Los Blancos”, điều đó gần như lại là một sự may mắn.

Ít nhất, trận gặp RB Leipzig đã cho thấy như vậy. Số 7, người đang chịu án phạt ở La Liga, có 70 phút thi đấu trước một đối thủ khá yếu, nhưng tất cả những gì anh đóng góp chỉ là 2 cú sút trúng đích. Không có gì hơn.

Vinicius nối dài danh sách những trận không ghi bàn, với con số giờ đã lên đến 9. Cụ thể, anh tịt ngòi kể từ ngày 26/8. Cơ hội tiếp theo, cũng tại Champions League, sẽ đến vào ngày 4/11 ở Athens.

Sau đó là hai tuần nữa không thi đấu cho CLB, xen giữa trận gặp Valencia - trận cuối cùng trong án treo giò - và đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Yan Diomande chắc chắn sẽ hưởng lợi từ khoảng thời gian này. Thực tế, anh đã bắt đầu tận dụng cơ hội: trước Leipzig, cầu thủ Bờ Biển Ngà có 1 kiến tạo và ghi bàn tuyệt đẹp chỉ trong khoảng 20 phút.

Diomande rõ ràng mang đến luồng sinh khí khác cho đội bóng. Trong 565 phút trên mọi mặt trận, tân binh Real Madrid ghi 3 bàn và 4 kiến tạo. Vini mới dừng lại ở 1 bàn và 3 kiến tạo sau 801 phút.

Hướng đến El Clasico, Diomande hy vọng duy trì được phong độ này để giúp Real Madrid rút ngắn cách biệt với Barca trên bảng xếp hạng La Liga.

Nếu Mourinho đủ mạnh tay, anh hy vọng chiếm vị trí chính thức trong suốt phần còn lại của mùa giải. Nói cách khác, Vinicius đang đứng trước nguy cơ bị gạt khỏi vị trí của mình. Tệ nhất là sẽ không ai rơi một giọt nước mắt vì anh.

Hơn nữa, theo Opta, Vinicius không rê bóng thành công lần nào trong hai trận vừa qua. Đây là lần đầu tiên kể từ khi khoác áo Real Madrid, anh không thể qua người trong hai trận đá chính liên tiếp.

Nước cờ kiểu Mourinho

Ở chiều ngược lại, trong nhóm cầu thủ đang tiến bộ, có Federico Valverde, người đang tìm thấy vị trí thoải mái nhất của mình ở hành lang phải hàng phòng ngự.

Mọi dấu hiệu đều cho thấy đây sẽ là một nước cờ đặc trưng của Mourinho dành cho những trận Siêu kinh điển, giống như năm 2010, khi ông đưa trung vệ Pepe lên đá tiền vệ trụ, làm “vệ sĩ chuyên trách” theo kèm Leo Messi.

Diomande vào sân và hiệu quả hơn Vinicius. Ảnh: AS

Đúng là lần này, quyết định điều chuyển Valverde trước hết xuất phát từ việc đội bóng vận hành không hiệu quả khi anh chơi ở tuyến giữa.

Dù vậy, phương án ấy sẽ trải qua bài kiểm tra quyết định tại Camp Nou. Nếu thành công, nó thậm chí có thể được duy trì lâu dài.

Dẫu thế nào, vẫn có một điều thú vị: chính Xabi Alonso là người từng quyết định đưa “Chim nhỏ” rời tổ ấm ở hàng tiền vệ (dù thực tế Carlo Ancelotti đã làm rất nhiều trước đó, nhưng chỉ là khi Dani Carvajal và Lucas Vazquez - hiện đều đã rời đội - dính chấn thương).

Xabi Alonso cũng từng thúc ép Vinicius phải cải thiện, khi cầu thủ Brazil sa sút phong độ, hệt như lúc này.

Ngày ấy, người ta làm ầm lên với vị chiến lược gia hiện đang dẫn dắt Chelsea. Còn bây giờ, với Mourinho, tất cả đều im lặng.