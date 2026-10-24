Real Madrid tin chắc Mbappe ẵm Quả bóng Vàng

Theo ESPN, sự lạc quan của giới thượng tầng sân Bernabeu xuất phát từ màn trình diễn cá nhân ấn tượng của Mbappe, bất chấp việc câu lạc bộ vừa trải qua một mùa giải trắng tay ở các danh hiệu lớn.

Tuyển thủ Pháp đã giành danh hiệu Vua phá lưới La Liga mùa thứ hai liên tiếp, đồng thời dẫn đầu danh sách ghi bàn tại đấu trường Champions League. Trên bình diện đội tuyển quốc gia, Mbappe củng cố hồ sơ ứng viên bằng danh hiệu Chiếc giày Vàng tại World Cup 2026, giải đấu mà tuyển Pháp cán đích ở vị trí thứ tư.

Dù từng vấp phải hoài nghi vì thành tích tập thể của Real Madrid sút giảm kể từ khi anh gia nhập vào năm 2024, hiệu suất ghi bàn cá nhân vượt trội vẫn giúp Mbappe duy trì vị thế dẫn đầu.

Mùa giải năm nay, Mbappe đã ghi tổng cộng 12 bàn cho Real Madrid trên mọi đấu trường. Tại La Liga, tuyển thủ Pháp thể hiện phong độ ấn tượng với 9 pha lập công sau 9 trận. Ở Champions League, anh cũng kịp bỏ túi 3 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 3 lượt trận.

Tại sự kiện ở London (Anh), tiền đạo người Pháp sẽ cạnh tranh trực tiếp với những đối thủ đáng gờm như Lamine Yamal (Barcelona) và Harry Kane (Bayern Munich). Đội bóng Hoàng gia mới đây cũng xác nhận sẽ cử đại diện chính thức tới dự gala, sau hai năm "tẩy chay" danh hiệu cá nhân cao quý này vì những lùm xùm liên quan đến Vinicius Junior.

Mbappe nói gì khi được hỏi về Mourinho? Sau chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Inter Milan tại Champions League 2026/27 sáng 9/9, Mbappe đã có những phát biểu đáng chú ý về chiến lược gia người Bồ Đào Nha.