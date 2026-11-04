Real Madrid tiến sát thần đồng 16 tuổi của MU

JJ Gabriel ghi 23 bàn sau 23 trận cho đội U18 MU mùa trước và được đánh giá là một trong những tài năng nổi bật nhất học viện.

Theo Marca, Real Madrid đã tiến thêm một bước trong kế hoạch chiêu mộ JJ Gabriel, trong bối cảnh Paris Saint-Germain và Bayern Munich dần rút khỏi cuộc đua. Barcelona vẫn theo dõi nhưng hiện không có lợi thế lớn bằng đội chủ sân Bernabeu.

Gabriel mới 16 tuổi nhưng đã gây chú ý mạnh ở các cấp độ trẻ. Mùa trước, tiền đạo này ghi 23 bàn sau 23 trận cho đội U18 MU, được bầu là cầu thủ hay nhất Premier League U18. Anh cũng từng lập hat-trick tại UEFA Youth League và đã có thời gian tập cùng đội một.

Vấn đề nằm ở tương lai tại Old Trafford. Gabriel và gia đình được cho là không hài lòng với lộ trình lên đội một, đặc biệt khi cơ hội thi đấu ở cấp cao nhất vẫn rất hạn chế. Phía cầu thủ vì thế muốn tìm một môi trường mới để phát triển nhanh hơn.

MU không muốn mất Gabriel dễ dàng. CLB từng khẳng định sẽ bảo vệ quyền lợi pháp lý nếu tài năng trẻ này chuyển sang một đội bóng châu Âu, trong khi Real vẫn tiếp tục làm việc với đại diện cầu thủ.

Do quy định về độ tuổi, Gabriel chưa thể ký hợp đồng chính thức trước ngày 1/1/2027. Tuy nhiên, Real muốn hoàn tất các bước cần thiết càng sớm càng tốt để tránh một cuộc cạnh tranh mới khi thị trường mở cửa.

Câu chuyện khiến người hâm mộ MU nhớ tới trường hợp Paul Pogba. Năm 2012, tiền vệ người Pháp rời Old Trafford sang Juventus sau khi không được trao nhiều cơ hội ở đội một. Bốn năm sau, MU phải chi khoảng 105 triệu euro để đưa anh trở lại.

Gabriel chưa thể được đặt ngang Pogba về đẳng cấp hay kinh nghiệm, nhưng điểm tương đồng khá rõ: một sản phẩm học viện muốn ra đi vì con đường lên đội một không đủ thuyết phục, trong khi một ông lớn châu Âu sẵn sàng mở cửa.

Với Real, thương vụ phù hợp với chiến lược săn cầu thủ trẻ trước khi giá trị tăng vọt. Còn với MU, nếu để Gabriel ra đi rồi chứng kiến anh phát triển thành ngôi sao, câu chuyện Pogba hoàn toàn có thể trở thành bài học bị nhắc lại thêm một lần.