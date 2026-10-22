Real Madrid thắng tưng bừng

Real Madrid có khởi đầu không dễ dàng trước Leipzig, khi hai lần phải nhờ thủ môn Thibaut Courtois cứu thua ngay tại Bernabeu.

Tuy nhiên, bàn thắng của Bernardo Silva ở phút 44 đã mở đường cho chiến thắng thứ 3 liên tiếp của thầy trò HLV Jose Mourinho tại Champions League mùa này.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha đá bồi mở tỷ số sau khi thủ môn Maarten Vandevoordt cản phá cú sút của Arda Guler. Đây là bàn thắng đầu tiên của Bernardo Silva kể từ khi gia nhập Real Madrid hè 2026. Theo UEFA, anh đã ghi bàn ở 9 mùa Champions League khác nhau.

Đáng chú ý, pha lập công diễn ra đúng 1 năm sau bàn thắng gần nhất của Bernardo Silva tại đấu trường này. Ngày 21/10/2025, anh ghi bàn cho Man City trong trận gặp Villarreal, trước khi tiếp tục lập công vào ngày 21/10/2026 trong màu áo Real Madrid.

Kylian Mbappe góp công giúp Real Madrid giành chiến thắng đậm đà trước Leipzig ở Champions League hôm 22/10.

Có bàn khai thông bế tắc, đội chủ nhà chơi thanh thoát hơn trong hiệp 2. Arda Guler nhân đôi cách biệt phút 52, trước khi Kylian Mbappe nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 83.

Leipzig gỡ được 1 bàn nhờ Tidiam Gomis (85'), nhưng Yan Diomande đáp trả bằng cú vô-lê đẹp mắt ở phút 87, khép lại chiến thắng 4-1 cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Giữa màn trình diễn tưng bừng của Real Madrid, tiền đạo Vinicius Junior lại gây thất vọng. Ngôi sao người Brazil tiếp tục không ghi bàn, nâng chuỗi trận 'tịt ngòi' trong màu áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lên 9 trận liên tiếp.

Trở lại đội hình xuất phát sau khi vắng mặt tại La Liga vì án treo giò, Vinicius có 2 cơ hội đáng chú ý nhưng đều bị thủ môn Maarten Vandevoordt từ chối. Tiền đạo 26 tuổi còn bị một bộ phận khán giả trên sân Bernabeu la ó sau đường chuyền hỏng cho Jude Bellingham.

Đến phút 70, HLV Jose Mourinho rút Vinicius khỏi sân, nhường chỗ cho Yan Diomande. Trái với phản ứng tiêu cực ở một lần thay người trước đó, chân sút người Brazil lần này lặng lẽ chấp nhận quyết định của HLV.

Phong độ sa sút của Vinicius càng đáng lo khi anh mới ghi 2 bàn cho cả CLB lẫn đội tuyển Brazil từ đầu mùa. Trong đó, chỉ 1 bàn được ghi cho Real Madrid, tại La Liga hồi tháng 8. Bàn còn lại đến trong trận giao hữu giữa Brazil và Australia hồi tháng 9.

Dù vậy, Kylian Mbappe vẫn lên tiếng bảo vệ đồng đội: "Việc cậu ấy buồn thực ra là điều tốt, bởi nó cho thấy cậu ấy quan tâm đến đội bóng và người hâm mộ". Mbappe cũng tin Vinicius có đủ phẩm chất để lấy lại sự tự tin và phong độ ghi bàn trong thời gian tới.

Chiến thắng trước Leipzig giúp Real Madrid duy trì thành tích toàn thắng sau 3 lượt Champions League, giành trọn 9 điểm. Tuy nhiên, Vinicius sẽ không thể góp mặt ở trận El Clasico gặp Barcelona ngày 25/10 vì án treo giò tại La Liga.