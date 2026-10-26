Real Madrid thắng trận 'siêu kinh điển' trước Barca

Hành quân đến Camp Nou với khoảng cách kém 6 điểm so với chủ nhà, Real Madrid đứng trước nguy cơ bị bỏ xa trong cuộc đua vô địch.

Tuy nhiên, cú đúp của tiền đạo Kylian Mbappe giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tạo bất ngờ, đồng thời chặn đứng tham vọng lập kỷ lục của đại kình địch Barca.

Tiền đạo người Pháp mở tỷ số ở phút 41, khi tận dụng pha phá bóng lỗi của hậu vệ Gerard Martin. Barca gỡ hòa ở phút 61 nhờ cú sút của tiền đạo Raphinha, sau đường chuyền của tiền vệ Pedri.

Tiền đạo Kylian Mbappe ăn mừng cú đúp giúp Real Madrid thắng Barca 2-1 ở vòng 10 La Liga rạng sáng 26/10 (giờ Hà Nội). Ảnh: Reuters.

Tưởng chừng trận El Clasico sẽ khép lại với tỷ số hòa, Real Madrid bất ngờ tung đòn quyết định ở phút 87. Từ pha phản công do tiền vệ Jude Bellingham khởi xướng, tiền vệ Eduardo Camavinga chuyền bóng để Kylian Mbappe dứt điểm vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

Kết quả khiến Barca lần đầu trắng tay tại La Liga mùa này, sau 9 trận toàn thắng. Trước đó, thầy trò HLV Hansi Flick đã san bằng kỷ lục khởi đầu mùa giải với 9 chiến thắng liên tiếp của Real Madrid mùa 1968-1969.

Tuy nhiên, thất bại trước chính đại kình địch khiến đội bóng xứ Catalan lỡ cơ hội trở thành CLB đầu tiên thắng cả 10 vòng mở màn trong lịch sử giải đấu cao nhất bóng đá Tây Ban Nha.

Barca còn bị chặn đứng chuỗi 23 trận thắng liên tiếp trên sân nhà tại La Liga. Đáng chú ý, đội bóng của HLV Flick bước vào cuộc đối đầu với thành tích thắng 6 trong 7 trận El Clasico gần nhất trên mọi đấu trường, nhưng lần này không thể tận dụng lợi thế Camp Nou.

Tài năng trẻ Lamine Yamal bất lực nhìn Barca thua Real Madrid ngay tại Camp Nou. Ảnh: Ap-LaPresse.

Trái ngược với đối thủ, HLV José Mourinho tiếp tục duy trì cái duyên trong những trận El Clasico. Chiến thắng giúp nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nối dài chuỗi bất bại trước Barca lên 6 trận liên tiếp trên cương vị HLV Real Madrid, gồm 4 chiến thắng và 2 trận hòa.

Trong lịch sử Real Madrid, chỉ 2 HLV khác từng trải qua ít nhất 6 trận El Clasico liên tiếp không thua. Đó là chiến lược gia Miguel Munoz với 7 chiến thắng giai đoạn 1962-1965 và Vicente del Bosque với 2 chiến thắng, 5 trận hòa giai đoạn 2001-2003.

Đây cũng là màn trở lại El Clasico đáng nhớ của nhà cầm quân có biệt danh ‘Người đặc biệt’, sau lần cuối dẫn dắt Real Madrid đối đầu Barca vào năm 2013.

Quan trọng hơn, Los Blancos có 24 điểm sau 10 vòng, thu hẹp khoảng cách với Barca xuống còn 3 điểm.

Trái lại, thay vì tạo lợi thế 9 điểm như kỳ vọng trước trận, đội bóng xứ Catalan giờ phải chịu sức ép lớn hơn trong cuộc đua bảo vệ ngôi vô địch La Liga.