Real Madrid thắng trận 'Siêu kinh điển': Cuộc đua vô địch La Liga còn dài!

Chiến thắng mang thương hiệu Jose Mourinho

Tiền đạo K.Mbappe chói sáng trong chiến thắng của Real Madrid trước Barcelona vào rạng sáng 26-10. Ảnh: Real Madrid.

Trước trận Siêu kinh điển, Barcelona có khởi đầu hoàn hảo với 9 trận toàn thắng tại Giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha (La Liga), trong khi Real Madrid trải qua giai đoạn thiếu ổn định ở những vòng đầu tiên và mới tìm được sự ổn định trong 3 vòng đấu gần đây. Vì thế, chuyến làm khách tại Camp Nou là phép thử quan trọng đối với đội bóng của huấn luyện viên (HLV) Jose Mourinho.

Real Madrid vượt qua thử thách bằng chiến thắng 2-1, với cú đúp của Kylian Mbappe. Phút 41, tiền đạo người Pháp mở tỷ số. Đến phút 61, Raphinha gỡ hòa cho Barcelona. Khi đội chủ nhà gia tăng sức ép, Real Madrid vẫn duy trì được sự tập trung và tận dụng tốt cơ hội phản công. Phút 87, Eduardo Camavinga kiến tạo để Mbappe ghi bàn quyết định.

Điểm đáng chú ý là Real Madrid không cần kiểm soát bóng vượt trội để giành chiến thắng. Barcelona cầm bóng nhiều hơn, nhưng đội khách tổ chức phòng ngự có kỷ luật, hạn chế những khoảng trống để đối phương khai thác, đồng thời tận dụng khoảng trống phía sau hàng thủ Barcelona khi dâng cao. Theo thống kê sau trận, Barcelona kiểm soát bóng 62%, song chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Real Madrid đạt mức 1,95, cao hơn mức 1,19 của đội chủ nhà. Đó là chiến thắng mang thương hiệu của HLV Jose Mourinho khi không cần cầm bóng nhiều hơn đối phương nhưng cuối cùng vẫn giành chiến thắng.

Dấu ấn của Mourinho nằm ở khả năng giúp các cầu thủ duy trì cấu trúc chiến thuật ngay cả khi Barcelona gỡ hòa. Thay vì cuốn theo nhịp độ tấn công của đối thủ, Real Madrid kiên nhẫn chờ thời cơ, phát huy tốc độ của Mbappe và khả năng chuyển trạng thái. Bàn thắng quyết định là kết quả của một pha phản công hiệu quả, đồng thời cho thấy sự chuẩn bị chiến thuật và khả năng thực hiện của các cầu thủ.

Chiến thắng này có ý nghĩa đặc biệt với Real Madrid sau giai đoạn thiếu ổn định. Dù không thể xóa bỏ mọi vấn đề, kết quả tại Camp Nou củng cố niềm tin vào hướng đi của Mourinho, đồng thời cho thấy đội bóng có thể cân bằng giữa phòng ngự và tấn công trong một trận đấu lớn.

Ba điểm quý giá vẫn chưa thể quyết định ngôi vương

HLV J.Mourinho vẫn thận trọng sau chiến thắng của Real Madrid. Ảnh: Real Madrid.

Chiến thắng tại Camp Nou giúp Real Madrid chấm dứt chuỗi trận thắng từ đầu mùa của Barcelona tại La Liga, đồng thời thu hẹp khoảng cách với đối thủ xuống còn 3 điểm. Sau 10 vòng đấu, Barcelona có 27 điểm, Atletico Madrid đứng thứ hai với 25 điểm, còn Real Madrid xếp thứ ba với 24 điểm. Cuộc đua điểm số giữa ba ông lớn của bóng đá Tây Ban Nha vì thế trở nên gay cấn hơn.

Tuy nhiên, La Liga còn 28 vòng đấu phía trước, đủ dài để đo bản lĩnh của các đội bóng. Real Madrid đã giành 3 điểm quan trọng từ trận “Siêu kinh điển”, nhưng vẫn đứng sau cả Barcelona và Atletico Madrid. Muốn biến chiến thắng ở trận “Siêu kinh điển” trước Barcelona thành lợi thế thực sự, đội bóng Hoàng gia cần duy trì sự ổn định trước các đối thủ khác, bởi mỗi trận đấu đều có giá trị điểm số như nhau.

Sau trận, HLV Jose Mourinho không muốn các cầu thủ quá phấn khích trước chiến thắng. Ông nhấn mạnh: “Real Madrid không thi đấu chỉ để thắng Barca tại Camp Nou, mà còn để vô địch La Liga”. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng cảnh báo rằng nếu đội bóng thắng Barcelona nhưng thất bại ở trận kế tiếp, giá trị của chiến thắng vừa có được sẽ giảm đi đáng kể.

Thông điệp ấy cho thấy cách tiếp cận thực tế của HLV Mourinho. Với một đội bóng đặt mục tiêu vô địch, thắng đối thủ trực tiếp là điều cần thiết nhưng chưa đủ. Khả năng xoay vòng lực lượng trong lịch thi đấu dày đặc, hạn chế sai sót và duy trì phong độ qua nhiều vòng đấu mới là những yếu tố quyết định thành bại.

Với CLB Barcelona, thất bại đầu tiên tại La Liga mùa này là lời cảnh báo về những rủi ro trong cách tổ chức lối chơi thiên về gây sức ép lên đối phương của mình. Dù vậy, đội bóng xứ Catalonia vẫn đang dẫn đầu bảng và có đủ thời gian để điều chỉnh. Vì thế, chưa thể xem cuộc đua vô địch đã nghiêng hẳn về phía Real Madrid chỉ sau một trận đấu.

Thực tế, trận “Siêu kinh điển” luôn mang sức nặng vượt ra ngoài khuôn khổ 3 điểm, bởi đó còn là cuộc đấu về tâm lý và vị thế giữa hai đối thủ lớn của bóng đá Tây Ban Nha. Với Real Madrid, chiến thắng tại Camp Nou là lời khẳng định về năng lực cạnh tranh ở mùa giải này với tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Nhưng để đi đến chức vô địch, thầy trò HLV Mourinho cần biến niềm tin sau trận đấu này thành sự ổn định và những chiến thắng nối tiếp trong phần còn lại của mùa giải. Bởi rốt cuộc, điều Real Madrid và Barcelona cùng hướng tới không chỉ là chiến thắng trong trận “Siêu kinh điển”, mà là chức vô địch La Liga.