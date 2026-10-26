Real Madrid thắng Barca, MU tiếp tục gây thất vọng

Mbappé ấn định chiến thắng 2-1 cho "đội bóng hoàng gia". (Ảnh: Real Madrid)

Tâm điểm loạt trận tối 25/10, rạng sáng 26/10 (giờ Việt Nam) là El Clásico. Real Madrid vươn lên ở phút 41 khi đường căng ngang của Yan Diomande chạm Kylian Mbappé đổi hướng đi vào lưới. Barcelona bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa ngay trước giờ nghỉ khi Lamine Yamal không thể tận dụng tình huống thuận lợi.

Đội chủ nhà cuối cùng cũng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng ở phút 61. Pedri chuyền bóng thuận lợi để Raphinha dứt điểm chính xác, đánh bại thủ môn Thibaut Courtois.

Tuy nhiên, Real Madrid vẫn duy trì được sức ép và tìm thấy bàn quyết định ở phút 87. Từ pha phản công nhanh, Eduardo Camavinga đưa bóng sang cho Mbappé dứt điểm vào khung thành trống, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-1.

Trận El Clásico diễn ra vô cùng hấp dẫn. (Ảnh: Real Madrid)

Đây là thất bại đầu tiên của Barcelona tại La Liga mùa này. Đội bóng xứ Catalonia vẫn dẫn đầu với 27 điểm sau 10 vòng, nhưng khoảng cách với Atletico Madrid chỉ còn 1 điểm, trong khi Real Madrid vươn lên 24 điểm. Mbappé đã có 11 bàn sau 10 trận tại La Liga mùa này.

Ở vòng 8 Ngoại hạng Anh, Manchester United tiếp tục gây thất vọng khi để Bournemouth thắng 3-0 ngay tại Old Trafford. Rayan, Marcus Tavernier và Evanilson lần lượt lập công cho đội khách. Huấn luyện viên Michael Carrick gây chú ý khi để đội trưởng Bruno Fernandes ngồi dự bị sau những phát biểu chỉ trích chiến thuật ở trận thua Como tại Champions League giữa tuần.

Thất bại khiến Manchester United rơi xuống vị trí thứ 16 với 7 điểm, chỉ còn hơn nhóm xuống hạng 1 điểm và chưa thắng tại Ngoại hạng Anh kể từ ngày 30/8. Trái ngược với MU, Liverpool đánh bại Brighton 2-0 để có chiến thắng sân nhà đầu tiên tại giải mùa này. Pascal Grob phản lưới trước khi Alexander Isak nhân đôi cách biệt, giúp Liverpool vươn lên thứ tư.

Tại vòng 8 Serie A, Inter Milan tạo nên màn ngược dòng nghẹt thở trước Fiorentina. Đội khách dẫn trước nhờ Alex Jiménez, nhưng Marcus Thuram gỡ hòa ở phút 90+1, rồi mang về quả phạt đền để Piotr Zieliński ghi bàn quyết định ở phút 90+8.

Chiến thắng 2-1 giúp Inter cân bằng 22 điểm với Lazio ở ngôi đầu bảng. Juventus cũng giải tỏa sức ép bằng chiến thắng 2-0 trước Lecce, trong khi AC Milan thắng Udinese với tỷ số tương tự.

Bundesliga vòng 7 chứng kiến Bayern Munich tiếp tục duy trì thành tích bất bại với chiến thắng 3-1 trên sân Freiburg. Dayot Upamecano và Serge Gnabry giúp Bayern dẫn hai bàn, trước khi Freiburg rút ngắn cách biệt ở cuối trận. Michael Olise ghi bàn trong thời gian bù giờ để ấn định chiến thắng, giúp Bayern có 17 điểm và giữ ngôi đầu bảng.

Ở Ligue 1, Rennes thắng Strasbourg 3-0 để vươn lên dẫn đầu với 16 điểm. Sebastian Szymanski lập cú đúp sau bàn mở tỷ số của Boulaye Dia. Marseille trải qua trận đấu kịch tính khi dẫn Le Havre 4-0 nhưng để đối phương ghi liên tiếp 3 bàn trong phần còn lại, trước khi bảo toàn chiến thắng 4-3. Monaco và Lille hòa 1-1.