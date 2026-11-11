Real Madrid tạo bản sao kỹ thuật số của cầu thủ

Real Madrid ứng dụng AI nhằm phân tích thể trạng và xây dựng chương trình tập luyện riêng cho từng cầu thủ.

Theo AS, Real Madrid đang triển khai công nghệ Athlete Digital Twin tại trung tâm huấn luyện Valdebebas. Hệ thống sử dụng AI để xây dựng mô hình cơ thể ảo của từng cầu thủ, từ đó phân tích tình trạng sức khỏe, khả năng vận động và mức độ đáp ứng với các bài tập.

Khác với hình ảnh nhân vật trong trò chơi điện tử, bản sao kỹ thuật số mô phỏng các đặc điểm sinh lý và thể chất của cầu thủ ngoài đời thực. Hàng nghìn dữ liệu được thu thập, bao gồm nhịp vận động, khối lượng tập luyện, tình trạng cơ bắp, giấc ngủ và chế độ dinh dưỡng.

Tiến sĩ Niko Mihic, cố vấn y tế trưởng Real Madrid, xác nhận CLB đã ứng dụng công nghệ này trong quá trình chăm sóc cầu thủ.

"Chúng tôi đang sử dụng hệ thống. Bạn tạo ra một bản sao kỹ thuật số của cầu thủ rồi phân tích những gì cơ thể họ còn thiếu, chẳng hạn axit folic, sắt hay vitamin D, nhằm giúp họ đạt trạng thái tốt nhất", ông Mihic giải thích.

AI giúp ngăn ngừa chấn thương

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng phân tích chuyển động sau chấn thương. Khi một cầu thủ trở lại sân, AI có thể phát hiện những thay đổi nhỏ trong cách chạy, tiếp đất hoặc phân bổ trọng lượng cơ thể.

Trung tâm Valdebebas được trang bị nhiều công nghệ hiện đại phục vụ công tác huấn luyện và hồi phục chấn thương.

Những thay đổi này đôi khi xuất hiện do cầu thủ vô thức tránh gây áp lực lên vùng từng bị tổn thương, từ đó làm tăng nguy cơ chấn thương ở bộ phận khác.

Real Madrid muốn sử dụng các dữ liệu thu thập được để xây dựng giáo án riêng cho từng người. Ngay cả lịch ngủ và thực đơn tại nhà cũng có thể được điều chỉnh dựa trên tình trạng thể chất của cầu thủ.

Công nghệ hàng chục nghìn euro

Việc ứng dụng công nghệ trong y học thể thao không còn xa lạ với Real Madrid. Năm 2008, CLB thành lập dự án Madrid TEC, hợp tác với Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và sử dụng những thiết bị tương tự công nghệ của NASA.

Đến năm 2015, đội bóng đưa vào sử dụng máy chạy bộ chống trọng lực AlterG, giúp những cầu thủ như Sergio Ramos, Karim Benzema hay James Rodriguez tập phục hồi mà không phải chịu toàn bộ trọng lượng cơ thể.

HLV thể lực Antonio Pintus còn sử dụng hệ thống Cosmed V5, có giá khoảng 30.000 euro mỗi bộ, để đo khả năng hấp thụ oxy và đánh giá thể trạng cầu thủ.

Với công nghệ bản sao kỹ thuật số, Real Madrid tiến thêm một bước trong việc cá nhân hóa quá trình chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, AI vẫn chỉ đóng vai trò hỗ trợ đội ngũ y tế, thay vì thay thế bác sĩ hoặc bảo đảm cầu thủ không gặp chấn thương.