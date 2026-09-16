Real Madrid suýt trả giá vì lùi quá sâu

Mourinho cuống cuồng thực hiện tới 5 sự thay đổi người.

Theo Marca, Real Madrid trải qua hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược. Đội bóng của Mourinho nhập cuộc mạnh mẽ, kiểm soát thế trận và dẫn trước 2-0 sau 45 phút nhờ các pha lập công của Arda Guler và Kylian Mbappe. Nếu tận dụng tốt hơn những cơ hội còn lại, Real Madrid hoàn toàn có thể sớm định đoạt trận đấu.

Thế nhưng, mọi chuyện đảo chiều sau giờ nghỉ. Real Madrid bất ngờ lùi sâu, đánh mất thế chủ động và gần như chờ Elche tấn công để tìm cơ hội phản công. Cách chơi này giúp đội chủ nhà liên tục gây sức ép lên khung thành Thibaut Courtois, đồng thời đẩy Mourinho vào thế phải liên tục điều chỉnh.

Guler cùng nhiều ngôi sao khác không còn duy trì được ảnh hưởng như trong hiệp đầu. Thay vì tiếp tục dồn ép để tìm bàn thứ 3, Real Madrid chủ động nhường bóng và đánh mất quyền kiểm soát trận đấu.

Mourinho lần lượt tung Jude Bellingham và Brahim Diaz vào sân nhằm thay đổi tình hình. Có thời điểm, Brahim thậm chí được kéo xuống đá hậu vệ phải khi Real Madrid phải chống đỡ sức ép dữ dội từ Elche.

Khi trận đấu tiếp tục trượt khỏi tầm kiểm soát, Mourinho chuyển sang phương án mạo hiểm hơn. Real Madrid kết thúc trận với hàng công gồm Mbappe, Endrick và Espy, trong khi Bellingham, Brahim Diaz và Diomande cũng được đẩy cao để tìm lại thế trận.

Những điều chỉnh của Mourinho cuối cùng cũng giúp Real Madrid thoát hiểm. Espy xuất hiện đúng lúc để ghi bàn quyết định, giúp đội khách bảo toàn chiến thắng 3-2 sau những phút cuối đầy hỗn loạn.

Marca cho rằng đó không đơn thuần là vấn đề thể lực. Ở trận thắng Rayo Vallecano 4-1 hôm 1/9, Mourinho viện dẫn yếu tố thể chất để lý giải màn sa sút của Real Madrid. Nhưng lần này, việc ông sử dụng tới 5 thay đổi trong đội hình xuất phát khiến nguyên nhân ấy khó thuyết phục.

Điều đáng lo hơn nằm ở thời điểm Real Madrid đánh mất mình. Chỉ còn 5 ngày nữa, thầy trò HLV Mourinho sẽ bước vào trận derby Madrid với Atletico tại Metropolitano. Màn trình diễn trước Elche cho thấy Real Madrid còn rất nhiều việc phải làm nếu không muốn kịch bản trong hiệp 2 tái diễn.