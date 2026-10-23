Real Madrid 'quay xe', trở lại dự lễ trao giải Quả bóng vàng 2026

Dàn sao Real Madrid sẽ tham dự lễ trao giải Quả bóng vàng 2026

Theo tiết lộ từ tờ L'Équipe (Pháp), Real Madrid đã quyết định cử một phái đoàn đại diện tham dự lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 diễn ra tại Nhà hát London Palladium (London, Anh) vào tối 26.10 (rạng sáng 27.10 giờ Việt Nam).

Sự kiện năm nay đánh dấu cột mốc kỉ niệm 70 năm của giải thưởng danh giá do France Football tổ chức. Nhiều nhân vật quan trọng của “Los Blancos” như Chủ tịch Florentino Perez cùng bộ ba ứng viên Kylian Mbappe, Jude Bellingham và Vinicius Junior dự kiến đều sẽ có mặt.

Động thái này đánh dấu sự thay đổi lớn trong thái độ của Real Madrid sau khi đội bóng Tây Ban Nha tẩy chay giải thưởng năm 2024 và gần như vắng mặt tại sự kiện năm ngoái.

Trước đó, mối quan hệ giữa đội chủ sân Santiago Bernabeu và Ban tổ chức đã rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng vào năm 2024. Khi ấy, ban lãnh đạo Real Madrid đã hủy toàn bộ chuyến bay đến Paris vào phút chót sau khi biết tin Vinicius Junior không giành chiến thắng trước tiền vệ Rodri (Man City). Đội bóng Tây Ban Nha thậm chí chỉ trích giải thưởng mất đi giá trị.

Đến năm 2025, khi Ousmane Dembele được vinh danh, nữ tiền vệ Caroline Weir là thành viên duy nhất của Real Madrid đến dự.

Sự trở lại của Real Madrid diễn ra ngay sau trận El Clasico giữa Real Madrid và Barcelona ngày 25.10. Theo lịch trình, các cầu thủ Real Madrid sẽ di chuyển thẳng sang Anh ngay sau khi trận đại chiến kết thúc.

Danh tính người chiến thắng năm nay vẫn được giữ kín tuyệt đối trước giờ G, chỉ có duy nhất ông Vincent Garcia - Tổng biên tập Tạp chí France Football nắm giữ kết quả trước khi được công bố chính thức.

Việc Real Madrid bất ngờ thay đổi thái độ và cử đại diện tham dự đông đủ đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng một ngôi sao của họ bước lên bục cao nhất, đặc biệt là Kylian Mbappe.

Mùa này, “Kền kền trắng” đóng góp tới 4 gương mặt trong danh sách đề cử Quả bóng vàng nam gồm Mbappe, Vinicius, Bellingham và Marc Cucurella.

Ngoài ra, thủ thành Thibaut Courtois góp mặt ở đề cử Thủ môn xuất sắc nhất (Yashin Trophy), còn Yan Diomande và Felicia Schroder lần lượt được đề cử ở các hạng mục Tài năng trẻ xuất sắc nhất (Kopa Trophy) dành cho nam và nữ.

Trong số các đại diện của Real Madrid, Mbappe được đánh giá có cơ hội cạnh tranh cao nhất nhờ phong độ cá nhân rực rỡ từ đầu mùa giải 2025 - 2026 đến hết kì World Cup 2026. Tiền đạo người Pháp giành ngôi Vua phá lưới ở cả La Liga, Champions League lẫn World Cup 2026.

Mới đây nhất, anh cũng tiếp tục nổ súng trong chiến thắng 4-1 của Real Madrid trước RB Leipzig tại Champions League hôm 21.10 và trận thắng Sevilla 4-1 tại La Liga ngày 18.10.

Dù sở hữu thành tích cá nhân vượt trội, Mbappe lại gặp bất lợi lớn do không giành được danh hiệu tập thể cao quý nào khi cả Real Madrid và tuyển Pháp đều trắng tay ở các giải đấu lớn vừa qua.

Mặc dù sự hiện diện của Real Madrid chưa thể khẳng định chắc chắn kết quả bình chọn cuối cùng, nhưng việc Chủ tịch Florentino Perez và dàn sao hội ngộ tại London cho thấy đội bóng Hoàng gia đã từ bỏ cách phản ứng gay gắt như hai mùa giải trước.

Đây được coi là tín hiệu tích cực cho hình ảnh của CLB cũng như sự ghi nhận đối với những đóng góp cá nhân xuất sắc của Mbappe và các đồng đội trong năm qua.