Real Madrid, PSG và loạt ông lớn châu Âu tranh giành thủ môn Aston Villa

Tuyển thủ Nhật Bản đang có bước tiến vượt bậc dưới sự dẫn dắt của HLV Unai Emery, khiến nhiều đội bóng hàng đầu Premier League và châu Âu cân nhắc những lời đề nghị có giá trị kỷ lục trong tương lai.

Các ông lớn châu Âu nhắm đến Villa Park

Theo TEAMtalk, Real Madrid và Paris Saint-Germain (PSG) đã nổi lên như những đội bóng đặc biệt quan tâm đến thủ môn Zion Suzuki của Aston Villa sau khởi đầu ấn tượng của anh tại Premier League.

Thủ thành 24 tuổi chỉ mới gia nhập đội bóng vùng Midlands trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, với nhiệm vụ thay thế Emi Martinez, người từng nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ.

Tuy nhiên, Suzuki nhanh chóng chứng minh năng lực và khẳng định mình là một tài năng hàng đầu.

Thủ môn Suzuki. Ảnh: Getty

Trước khi chuyển đến Anh, một số câu lạc bộ đã theo dõi sát sao thủ môn người Nhật Bản.

Những màn trình diễn của anh tại môi trường bóng đá đỉnh cao càng củng cố sự quan tâm này. PSG từng cân nhắc chiêu mộ Suzuki trong mùa hè nhưng cuối cùng quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào Matvey Safonov và Lucas Chevalier.

Dù vậy, đội bóng Pháp vẫn duy trì sự quan tâm và không khỏi ấn tượng trước tốc độ thích nghi của Suzuki với cường độ thi đấu cũng như yêu cầu thể lực khắc nghiệt tại bóng đá Anh.

Các đối thủ tại Premier League cũng tham gia cuộc đua

Sự quan tâm dành cho Suzuki không chỉ đến từ các đội bóng châu Âu. Bốn ông lớn Premier League cũng đang theo dõi sát sao tình hình của thủ môn này tại Villa Park.

Arsenal và Manchester City đều đưa anh vào tầm ngắm trong quá trình đánh giá các phương án cho vị trí thủ môn, trong khi Tottenham Hotspur cũng được cho là rất quan tâm.

Một thương vụ chuyển nhượng vào năm 2027 hoàn toàn có thể xảy ra nếu Tottenham quyết định chính thức theo đuổi tuyển thủ Nhật Bản.

Tuy nhiên, đội bóng Bắc London sẽ phải đối mặt với thách thức lớn nếu muốn thuyết phục Suzuki rời Aston Villa, nhất là khi đội chủ sân Villa Park đang sở hữu tham vọng lớn.

Liverpool cũng là một ứng viên tiềm năng, đặc biệt trong bối cảnh tương lai lâu dài của Alisson Becker tại Anfield vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Dù The Reds đã chiêu mộ tài năng trẻ người Bỉ Lucca Brughmans với hợp đồng đến năm 2027 và hiện có Giorgi Mamardashvili trong đội hình, ban lãnh đạo đội bóng vẫn chưa xem những phương án này là sự thay thế xứng đáng cho Alisson.

Vì vậy, Liverpool tiếp tục tìm kiếm những lựa chọn khác và Suzuki đã lọt vào tầm ngắm sau những màn trình diễn nổi bật dưới thời Unai Emery.

Sự cạnh tranh quyết liệt dành cho thủ môn người Nhật Bản cho thấy bất kỳ cuộc đàm phán chuyển nhượng nào trong tương lai cũng có thể quy tụ những câu lạc bộ hàng đầu. Tất cả đều muốn sở hữu một tài năng được đánh giá vẫn còn nhiều phát triển.

Aston Villa quyết giữ chân tài năng người Nhật Bản

Ảnh: Jerome Miron/Imagn

Bất chấp sự quan tâm ngày càng lớn từ các đội bóng hàng đầu, Aston Villa vẫn tỏ ra bình tĩnh trước những đồn đoán liên quan đến tương lai của thủ môn số một. Sau khi chiêu mộ Suzuki bằng bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, trị giá 30 triệu bảng vào mùa hè, đội bóng không chịu áp lực phải bán người.

Ban lãnh đạo xem anh là nhân tố quan trọng trong kế hoạch chinh phục những mục tiêu lớn, đặc biệt là tham vọng cạnh tranh chức vô địch Champions League.

Các lãnh đạo tại Villa Park tin rằng họ đã sở hữu một trong những thủ môn trẻ triển vọng nhất hiện nay và rất hài lòng với những đóng góp tức thì của anh.

Lập trường cứng rắn của Aston Villa còn được củng cố bởi hợp đồng dài hạn mà Suzuki đã ký. Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ đội bóng nào muốn có được chữ ký của thủ thành 24 tuổi sẽ phải đưa ra mức phí rất lớn để thuyết phục đội chủ sân Villa Park nhượng bộ.

Thậm chí, ngày càng xuất hiện nhiều nhận định cho rằng Suzuki có thể phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới dành cho một thủ môn trong tương lai. Hiện tại, kỷ lục này thuộc về Kepa Arrizabalaga, người được Chelsea chiêu mộ từ Athletic Bilbao với mức phí 70 triệu bảng vào năm 2018.

Với tuổi đời còn trẻ, tiềm năng phát triển lớn cùng sự cạnh tranh quyết liệt từ những câu lạc bộ giàu tiềm lực tài chính, Zion Suzuki được dự đoán có thể trở thành thủ môn đắt giá nhất lịch sử bóng đá trong những năm tới.