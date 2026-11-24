Real Madrid đã hoàn thành buổi tập cuối cùng tại trung tâm huấn luyện Valdebebas vào thứ Hai để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với PSV Eindhoven tại Champions League.

Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đón nhận thông tin không mấy tích cực khi Endrick và Denzel Dumfries đều không xuất hiện trên sân tập cùng các đồng đội.

Endrick(trái). Ảnh: EPA.

Theo tờ Marca, sự vắng mặt của hai cầu thủ này khiến khả năng góp mặt trong trận đấu sắp tới gần như bị loại trừ.

Đáng chú ý, Real Madrid đã xác nhận Endrick gặp vấn đề về cơ khép ở chân trái sau khi trải qua các cuộc kiểm tra y tế.

Thông báo chính thức của câu lạc bộ cho biết tình trạng của tiền đạo người Brazil sẽ tiếp tục được theo dõi. Trong khi đó, theo AS, Endrick dự kiến phải nghỉ thi đấu từ hai đến ba tuần.

Trước khi trở lại câu lạc bộ, Endrick đã thi đấu tổng cộng 119 phút cho đội tuyển Brazil trong đợt tập trung quốc tế, bao gồm 19 phút ở trận gặp Nhật Bản và toàn bộ trận đấu với Singapore.

Sau đó, anh tiếp tục được sử dụng 19 phút trong cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Celta Vigo. Lịch thi đấu liên tục có thể đã ảnh hưởng đến thể trạng của tiền đạo trẻ này.

Trường hợp của Dumfries vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Hậu vệ người Hà Lan vừa trải qua hai trận đấu liên tiếp, với tổng cộng 180 phút thi đấu cho đội tuyển quốc gia trong đợt tập trung quốc tế.

Khi trở lại Real Madrid, anh được cho nghỉ hoàn toàn ở trận gặp Celta Vigo và theo dõi trận đấu từ băng ghế dự bị. Khả năng ra sân của Dumfries trong cuộc đối đầu PSV vì thế vẫn còn bỏ ngỏ cho đến khi đội hình chính thức được công bố.

Dumfries và Mourinho. Ảnh: Getty

Ngoài Endrick và Dumfries, Raúl Asencio cùng Rodrygo Goes cũng không tham gia buổi tập chung. Cả hai tiếp tục chương trình hồi phục cá nhân và chưa sẵn sàng trở lại tập luyện cùng toàn đội.

Ở chiều ngược lại, Real Madrid đón nhận tín hiệu tích cực từ Ferland Mendy. Theo AS, hậu vệ người Pháp đang tiến gần đến ngày tái xuất sau khi duy trì tập luyện cùng các đồng đội trong vài tuần qua.

Tình trạng thể lực của Mendy được đánh giá khả quan và anh có thể sớm trở lại đội hình. Trước trận gặp Celta Vigo, khả năng sử dụng cầu thủ này từng được cân nhắc, nhưng ban huấn luyện và đội ngũ y tế quyết định không mạo hiểm, nhằm đảm bảo anh hồi phục hoàn toàn.

Về lực lượng xuất phát, Fede Valverde được kỳ vọng trở lại đội hình chính sau khi ngồi dự bị ở trận đấu tại LaLiga. Chuyến đi dài cùng đội tuyển quốc gia trong đợt tập trung vừa qua khiến tiền vệ người Uruguay bị ảnh hưởng về thể trạng. Anh trở lại câu lạc bộ sau hành trình di chuyển dài và cần thêm thời gian hồi phục.

Vinícius Júnior cũng được kỳ vọng đá chính trong trận gặp PSV. Sự góp mặt của tiền đạo người Brazil đã được xác nhận trong buổi họp báo sau trận đấu với Celta Vigo. Trong khi đó, Aurelien Tchouaméni nhiều khả năng trở lại đảm nhiệm vai trò ở tuyến giữa.

Tuy nhiên, sự vắng mặt chắc chắn của Endrick và tình trạng chưa rõ ràng của Dumfries vẫn là những vấn đề đáng chú ý đối với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trước cuộc tiếp đón PSV Eindhoven.