Real Madrid nhắm đến Alexis Mac Allister để tăng cường tuyến giữa

Theo Sky Sports, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã bắt đầu lên kế hoạch cho các kỳ chuyển nhượng sắp tới, trong đó nhà vô địch World Cup 2022 cùng tuyển Argentina được xác định là một trong những mục tiêu hàng đầu.

Người đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thương vụ này chính là HLV Jose Mourinho. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đánh giá cao nền tảng thể lực, tinh thần thi đấu cùng khả năng tranh chấp của tiền vệ 27 tuổi.

Mourinho xem Mac Allister là sự bổ sung lý tưởng, có thể trở thành nhân tố chủ chốt nơi tuyến giữa trong kế hoạch xây dựng đội hình của mình.

Alexis Mac Allister. Ảnh: Getty Images Sport

Mặc dù sở hữu những ngôi sao như Aurelien Tchouameni, Bernardo Silva, Eduardo Camavinga, Arda Guler và Federico Valverde, Real Madrid vẫn thiếu một thủ lĩnh thực sự ở khu vực giữa sân.

Điều này càng trở nên trầm trọng hơn khi Valverde thường xuyên phải đá ở vị trí hậu vệ phải.

Hợp đồng của Mac Allister với Liverpool kéo dài đến năm 2028. Kể từ khi gia nhập Anfield, anh đã ra sân 162 trận, ghi 23 bàn thắng và có 21 pha kiến ​​tạo.

Trong khi Liverpool không vội vàng đề nghị anh gia hạn hợp đồng, Real Madrid đang theo dõi sát sao tình hình, sẵn sàng đàm phán nếu cơ hội đến.