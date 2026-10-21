Real Madrid nhắm Calafiori, Arsenal đưa ra mức giá gây sốc

Real Madrid được cho là rất muốn chiêu mộ Riccardo Calafiori để tăng cường sức mạnh ở vị trí hậu vệ trái. Tuy nhiên, theo truyền thông Anh, Arsenal định giá cầu thủ người Italia ở mức hơn 100 triệu euro và không có ý định chấp nhận những lời đề nghị thấp hơn con số này.

Mức định giá cao phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của Calafiori trong kế hoạch của HLV Mikel Arteta. Sở hữu khả năng phòng ngự chắc chắn, kỹ năng xử lý bóng tốt và tư duy hỗ trợ tấn công hiện đại, cầu thủ sinh năm 2002 mang đến nhiều phương án triển khai lối chơi cho Arsenal.

Real Madrid cân nhắc chiêu mộ hậu vệ Riccardo Calafiori từ Arsenal

Sự đa năng là một trong những điểm mạnh đáng chú ý của hậu vệ này. Calafiori có thể dâng cao để tạo thêm phương án phối hợp ở hành lang trái, đồng thời tham gia triển khai bóng từ tuyến dưới. Khả năng thích nghi với nhiều tình huống chiến thuật giúp anh trở thành nhân tố phù hợp với cách vận hành mà Arteta đang xây dựng tại Arsenal.

Real Madrid từ lâu được xem là điểm đến có sức hút lớn với những cầu thủ hàng đầu thế giới. Dẫu vậy, khả năng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thực sự theo đuổi Calafiori vẫn chưa rõ ràng, đặc biệt khi họ cần cân nhắc nhu cầu nhân sự và ngân sách chuyển nhượng.

Ở vị trí hậu vệ trái, Real Madrid được cho là đã có những lựa chọn phục vụ kế hoạch dài hạn. Nếu tiếp tục đầu tư vào một cầu thủ mới, ban lãnh đạo đội bóng sẽ phải đánh giá liệu Calafiori có thể tạo ra sự khác biệt đủ lớn so với những nhân tố hiện có hay không.

Arsenal không muốn để Riccardo Calafiori ra đi với mức giá thấp hơn con số 100 triệu bảng

Về phía Arsenal, việc Calafiori vẫn nằm trong kế hoạch chuyên môn giúp đội bóng có cơ sở để giữ lập trường cứng rắn. Khi không chịu áp lực phải bán cầu thủ, Pháo thủ có thể chủ động hơn trong việc quyết định tương lai của hậu vệ người Italia.

Một lời đề nghị thấp hơn mức định giá được đưa ra sẽ khó thuyết phục Arsenal ngồi vào bàn đàm phán. Ngược lại, Real Madrid cũng cần xác định liệu họ có sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tài chính này hay chuyển hướng sang những mục tiêu khác.

Hiện chưa có thông tin xác nhận Real Madrid gửi đề nghị chính thức cho Arsenal. Do đó, mức phí hơn 100 triệu euro vẫn nên được xem là định giá được truyền thông đề cập, thay vì số tiền đã được hai bên thống nhất. Tương lai của Calafiori sẽ phụ thuộc vào diễn biến tiếp theo trên thị trường chuyển nhượng, cũng như quyết định của Arsenal và đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.