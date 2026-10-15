Real Madrid ngược dòng kinh điển tại Champions League

Real Madrid một lần nữa chứng minh vì sao họ luôn được xem là nhà vua Champions League, khi tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Roma 4-3 ngay tại Olimpico. Bị dẫn 1-3 đến những phút cuối trận, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn ghi liền ba bàn thắng, biến thất bại tưởng như không thể tránh khỏi thành chiến thắng đầy cảm xúc.

Roma nhập cuộc đầy tự tin và gây ra nhiều khó khăn cho Real Madrid. Phút 20, Marten de Roon mở tỷ số bằng cú sút xa hiểm hóc sau đường kiến tạo của Matías Soulé. Kylian Mbappe giúp đội khách gỡ hòa ở phút 24 với pha dứt điểm đẳng cấp từ ngoài vòng cấm, nhưng lợi thế tinh thần không được Real duy trì lâu.

Sau giờ nghỉ, hàng phòng ngự Real Madrid liên tiếp mắc sai lầm, tạo điều kiện để Donyell Malen ghi bàn, đưa Roma vượt lên dẫn 2-1 rồi gia tăng cách biệt lên 3-1. Khi trận đấu trôi về những phút cuối, đội chủ nhà tưởng như đã nắm chắc chiến thắng trong tay.

Roma đã ở rất gần chiến thắng nhưng đối thủ lại là Real Madrid.

Tuy nhiên, bản lĩnh Champions League của Real Madrid lại xuất hiện đúng thời điểm. Những điều chỉnh nhân sự hợp lý, đặc biệt với sự xuất hiện của Endrick và Carlos Espi, đã giúp đội khách tạo ra bước ngoặt. Phút 84, Espi nhanh chân đá bồi sau pha đánh đầu của Endrick, rút ngắn tỷ số xuống 2-3, thắp lên hy vọng cho đội bóng Hoàng gia.

Chỉ một phút sau, Real Madrid tiếp tục khiến Olimpico chết lặng. Từ quả phạt góc của Arda Guler, Endrick bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Tiền đạo người Brazil trở thành nhân tố quyết định trong màn ngược dòng, với dấu ấn ở hai bàn thắng liên tiếp của đội khách.

Đến phút 90, kịch bản không tưởng được hoàn tất. Một lần nữa, Arda Guler thực hiện quả phạt góc chính xác để Antonio Rudiger dứt điểm thành công, ấn định chiến thắng 4-3 cho Real Madrid.

Từ thế bị dẫn hai bàn đến chiến thắng nghẹt thở, Real Madrid cho thấy Champions League là đấu trường mà họ chưa bao giờ dễ dàng đầu hàng.

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