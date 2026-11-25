Lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League 2026/27 chứng kiến những diễn biến trái ngược của các ông lớn châu Âu. Real Madrid tiếp tục thể hiện bản lĩnh bằng màn ngược dòng thuyết phục trước PSV, còn hai đại diện nước Anh là Arsenal và Man City đều phải chấp nhận kết quả hòa ngay trên sân nhà.

Tâm điểm của loạt trận là cuộc đối đầu giữa Real Madrid và PSV. Đội bóng Tây Ban Nha khởi đầu không như mong đợi khi Ivan Perisic thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 32, đưa đại diện Hà Lan vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, cục diện thay đổi hoàn toàn sau giờ nghỉ.

Real Madrid thắng ngược PSV 5-1, trong khi Arsenal và Man City không thể giành trọn 3 điểm trên sân nhà ở Champions League. Ảnh: Reuters

Federico Valverde gỡ hòa ở phút 50 trước khi Jude Bellingham đưa Real Madrid vượt lên bằng một pha dứt điểm đẳng cấp. Kylian Mbappe tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trên hàng công với cú đúp bàn thắng, còn Vinicius Junior ấn định chiến thắng 5-1 ở những phút cuối.

Bellingham và Mbappe là những nhân vật nổi bật trong màn ngược dòng của đội chủ sân Bernabeu. Đáng chú ý, Real Madrid duy trì thành tích toàn thắng sau 5 lượt trận, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế trong cuộc đua ở vòng phân hạng Champions League.

Trái ngược với niềm vui của Real Madrid, Arsenal không thể tận dụng lợi thế sân nhà trước Borussia Dortmund. Viktor Gyokeres đưa đội bóng thành London vượt lên ngay phút thứ 10, nhưng Maximilian Beier ghi bàn gỡ hòa trong hiệp hai. Arsenal tạo ra sức ép đáng kể và có cơ hội tìm kiếm chiến thắng, song những pha dứt điểm của Gyokeres và Declan Rice đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Man City cũng trải qua một buổi tối nhiều tiếc nuối. Đội bóng nước Anh có hai lần bị Napoli vượt lên dẫn trước. Rasmus Hojlund mở tỷ số cho đại diện Italy, Ayyoub Bouaddi gỡ hòa cho Man City, trước khi Noa Lang tái lập lợi thế cho Napoli. Phải đến phút 86, Rayan Cherki mới ghi bàn ấn định tỷ số hòa 2-2, giúp đội chủ sân Etihad tránh khỏi thất bại.

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Galatasaray đánh bại Aston Villa với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Deniz Gul ở phút 77. Chiến thắng này giúp đại diện Thổ Nhĩ Kỳ có cùng 9 điểm với Aston Villa. Trong khi đó, Como tiếp tục tạo dấu ấn khi đánh bại AEK Athens 1-0, qua đó nối dài chuỗi ba chiến thắng liên tiếp tại vòng phân hạng.

Các kết quả còn lại ngày 24/11 gồm RB Leipzig thắng Lens 3-1, Real Betis đánh bại Slovan Bratislava 2-0, Porto vượt qua Feyenoord 1-0 và Bodo/Glimt thắng LASK với tỷ số 1-0.