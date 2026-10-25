Real Madrid không có cửa mua Vitinha

Vitinha ghi bàn quyết định ở phút 81, giúp PSG vượt qua Barcelona 4-2 tại Champions League.

Phút 79 trận PSG gặp Barcelona hôm 20/10, Lamine Yamal ghi bàn gỡ hòa 2-2. Chỉ hai phút sau, Vitinha khống chế bóng bằng ngực rồi tung cú sút từ ngoài vùng cấm, đưa đội chủ nhà vượt lên. PSG thắng chung cuộc 4-2, còn tiền vệ người Bồ Đào Nha một lần nữa chứng minh tầm ảnh hưởng trong đội hình Luis Enrique.

Barcelona cầm bóng 53%, nhưng PSG tạo ra 22 cú sút so với 18 của đối thủ. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của đội bóng Pháp đạt 3,7, vượt xa mức 2,23 của Barcelona. PSG không cần kiểm soát bóng nhiều hơn để tạo ra cơ hội nguy hiểm, bởi họ có những cầu thủ biết chính xác khi nào phải tăng tốc hoặc làm chậm trận đấu.

Vitinha là nhân tố quan trọng trong cách vận hành ấy. Một tuần trước, anh góp công giúp PSG đánh bại Manchester City 4-2, trước khi tiếp tục tỏa sáng trước Barcelona. Hai màn trình diễn liên tiếp khiến Real Madrid càng có lý do tiếc nuối khi không thể tiếp cận tiền vệ 26 tuổi.

Real Madrid muốn nhưng PSG không bán

Theo nhà báo AS, Javier Sillés, ban lãnh đạo và đội ngũ huấn luyện Real Madrid đều đánh giá Vitinha là phương án lý tưởng để nâng cấp tuyến giữa. Tiền vệ người Bồ Đào Nha sở hữu những phẩm chất mà không nhiều cầu thủ hiện nay có được: khả năng thoát pressing, điều tiết nhịp độ và duy trì sự chính xác ngay cả khi bị đối phương gây sức ép.

Tuy nhiên, Real Madrid chưa từng có động thái chính thức để chiêu mộ Vitinha. Những thông tin liên quan đến khả năng anh chuyển đến Bernabeu chủ yếu xuất phát từ mong muốn của người hâm mộ hơn là những cuộc đàm phán thực tế.

Vấn đề không đơn thuần nằm ở tiền bạc. Vitinha được định giá khoảng 140 triệu euro, gấp 3,5 lần khoản phí 40 triệu euro PSG chi cho Porto năm 2022. Tuy nhiên, mức định giá trên thị trường không đồng nghĩa với số tiền đủ để thuyết phục đội bóng Pháp nhả người.

Vitinha còn hợp đồng đến tháng 6/2029, sau khi gia hạn vào tháng 2/2025. PSG cũng không chịu áp lực tài chính buộc phải bán cầu thủ. Với đội bóng đang sở hữu hai chức vô địch Champions League liên tiếp, giữ chân những nhân tố quan trọng được ưu tiên hơn khoản lợi nhuận từ chuyển nhượng.

Real Madrid đánh giá cao Vitinha nhưng chưa từng chính thức xúc tiến thương vụ.

Người đại diện Jorge Mendes từng thực hiện nhiều thương vụ lớn, nhưng hiện không có lý do tìm bến đỗ mới cho Vitinha. Theo AS, tiền vệ này hài lòng với cuộc sống tại Paris và muốn tiếp tục giành danh hiệu cùng PSG. Bản thân anh từng khẳng định gia đình hạnh phúc tại thủ đô nước Pháp, đồng thời có mối quan hệ tốt với Luis Enrique.

Trong hoàn cảnh ấy, Real Madrid, Barcelona hay những CLB giàu tiềm lực tài chính tại Premier League đều gặp chung một trở ngại. Họ có thể muốn sở hữu Vitinha, nhưng không có cơ sở để mở cuộc đàm phán khi cả PSG lẫn cầu thủ đều không muốn thay đổi.

Vì sao Vitinha trở nên không thể thay thế?

Giá trị của Vitinha vượt xa những bàn thắng hay kiến tạo. Mùa 2025/26, anh hoàn thành 1.602 trong tổng số 1.694 đường chuyền tại Champions League, đạt tỷ lệ chính xác 94,6%. Theo Guinness World Records, tiền vệ PSG phá kỷ lục 1.299 đường chuyền mà Xavi thiết lập cùng Barcelona ở mùa 2012/13.

Vitinha cũng di chuyển tổng cộng 190,8 km tại Champions League mùa trước, nhiều nhất đội PSG. Những con số phản ánh khối lượng hoạt động lớn của một cầu thủ vừa chịu trách nhiệm tổ chức tấn công, vừa phải liên tục di chuyển để hỗ trợ đồng đội khi mất bóng.

Cựu HLV MU Ole Gunnar Solskjaer, trong vai trò quan sát viên kỹ thuật UEFA, đánh giá gần như mọi đợt lên bóng của PSG đều đi qua Vitinha. Anh quyết định hướng chuyền, tốc độ triển khai và nhịp độ phối hợp. Solskjaer còn nhắc đến nhận định của Paul Scholes về những tiền vệ hàng đầu, những người có khả năng biến mất khỏi sự đeo bám của đối phương nhờ chọn vị trí thông minh.

Khả năng kiểm soát trận đấu giúp Vitinha được UEFA bầu chọn là cầu thủ hay nhất chung kết Champions League 2026, khi PSG vượt qua Arsenal sau loạt luân lưu. Nhóm quan sát viên kỹ thuật đánh giá anh làm chủ tuyến giữa, đặc biệt trong hiệp hai, giúp đội bóng tiến lên và kiểm soát nhịp độ. Tiền vệ này cũng góp mặt trong đội hình tiêu biểu của giải.

Vitinha phá kỷ lục chuyền bóng của Xavi tại Champions League với 1.602 đường chuyền thành công trong mùa 2025/26.

Luis Enrique từng công khai nhận định ông không thấy tiền vệ nào chơi hay hơn Vitinha ở thời điểm tháng 4/2025. Sự tin tưởng của HLV người Tây Ban Nha được thể hiện qua cách ông xây dựng hệ thống quanh cầu thủ này, với João Neves và Fabian Ruiz thường xuyên di chuyển để tạo thêm phương án phối hợp.

Thành công ấy càng đáng chú ý nếu nhìn lại mùa 2020/21, khi Vitinha chỉ có 22 lần ra sân tại Premier League trong màu áo Wolves. Anh phải trở lại Porto để tìm lại vị trí, trước khi được PSG chiêu mộ và từng bước phát triển thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất châu Âu.

Dưới thời Luis Enrique, Vitinha không còn đơn thuần là cầu thủ chuyền bóng chính xác. Anh trở thành người quyết định tốc độ chơi bóng của PSG, bảo đảm sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Ngay cả khi đội nhà không kiểm soát bóng vượt trội, tiền vệ 26 tuổi vẫn có thể tạo khác biệt bằng một pha xử lý hoặc lựa chọn vị trí.

Real Madrid có thể tìm những tiền vệ đắt giá khác, nhưng không dễ mua được cầu thủ giữ vai trò trung tâm trong một tập thể đang thành công và không có ý định chia tay anh. PSG sở hữu cả hợp đồng dài hạn lẫn sự cam kết của Vitinha, hai lợi thế khiến mọi đề nghị chuyển nhượng gần như mất ý nghĩa.

Với Real Madrid, 140 triệu euro chưa phải vấn đề lớn nhất. Họ thậm chí chưa có cơ hội thương lượng về mức giá ấy.