Real Madrid hủy 'tẩy chay', tin chắc Mbappe giành Quả bóng vàng

Kylian Mbappe tuyên bố anh xứng đáng giành Quả bóng vàng 2026 và lúc này, các sếp bự CLB Real Madrid cũng tin vào điều đó.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, sau 2 năm ‘tẩy chay’ giải thưởng do tạp chí France Football tổ chức, Real Madrid sẽ trở lại với buổi lễ gala 2026, được diễn ra 1 ngày sau trận Siêu kinh điển đấu Barca.

Cuộc đua Quả bóng vàng 2026 diễn ra rất khó đoán, vì không ứng viên nào thực sự quá đáp đảo. Dù vậy, Lamine Yamal của Barca được đánh giá đang có lợi thế nhỉnh hơn, khi không chỉ có phong độ tốt mà còn gặt được danh hiệu ở cả cấp CLB (La Liga), lẫn ĐTQG (cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026).

Lãnh đạo Real Madrid có niềm tin lớn Mbappe sẽ chiến thắng Quả bóng vàng 2026. Ảnh: X MatchDay Central

Lamine Yamal thuê hẳn trực thăng riêng để đưa cả gia đình và đội ngũ thân cận đến London (Anh) dự lễ, cũng như chuẩn bị sẵn tiệc để ăn mừng, trong trường hợp chiến thắng. Điều đó cho thấy sao trẻ Barca có niềm tin lớn trước viễn cảnh trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử giành Quả bóng vàng.

Nhưng đó là chuyện của Yamal, còn tại Real Madrid, theo MB, họ tin chắc người chiến thắng sẽ là Kylian Mbappe với những màn trình diễn xuất sắc từ La Liga, Cúp C1 lẫn World Cup và đều là Vua phá lưới. Vì lý do này mà đội bóng Hoàng gia quyết định hủy ‘tẩy chay’ Quả bóng vàng sau 2 năm.

Còn nhớ vào 2024, Real Madrid đã chuẩn bị xong xuôi việc đi dự lễ thì được tin Vinicius không phải là người chiến thắng, thay vào đó là Rodri nên đã tức giận hủy lịch trình. Năm ngoái, đội bóng áo trắng tiếp tục không có ai đến lễ trao giải Quả bóng vàng, với danh hiệu sau đó thuộc về Ousmane Dembele (PSG).

Liệu Mbappe có thể làm cú hích lớn cho Real Madrid, bằng cách đánh bật Lamine Yamal và các đối thủ khác để giành Quả bóng vàng 2026? Câu trả lời sẽ có vào ngày 26/10 (2h sáng ngày 27/10 giờ VN), còn lúc này không nhiều chuyên gia và CĐV bóng đá trung lập tin vào điều đó.