Real Madrid gửi 50.000 trang tài liệu lên UEFA, yêu cầu điều tra tước bỏ danh hiệu của Barcelona

Vụ Negreira bất ngờ nóng trở lại khi UEFA chính thức tiếp tục xem xét hồ sơ liên quan đến Barcelona sau khi Real Madrid gửi một bộ tài liệu lên tới khoảng 50.000 trang.

Theo AS, Real Madrid đã chuyển cho Ủy ban Kỷ luật UEFA hàng nghìn tài liệu, bằng chứng và lời khai liên quan đến các khoản thanh toán của Barcelona cho José María Enríquez Negreira, cựu Phó chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật Trọng tài Tây Ban Nha (CTA).

UEFA xác nhận đã nhận được một lượng lớn tài liệu và các thanh tra kỷ luật sẽ đánh giá chúng trong quá trình điều tra đang diễn ra.

Trọng tâm của vụ việc là giai đoạn từ năm 2001 đến 2018, khi Barcelona được cho là đã thanh toán tổng cộng khoảng 8,4 triệu euro cho Negreira và các công ty liên quan.

UEFA muốn làm rõ bản chất, mục đích của những khoản tiền này cũng như liệu chúng có liên quan đến việc tác động tới hoạt động trọng tài hoặc kết quả các trận đấu hay không.

Ảnh: Albert Gea/Reuters

Real Madrid yêu cầu xử lý

Hồi tháng 6/2026, Real Madrid đã chính thức gửi bản kiến nghị tới các cơ quan kỷ luật UEFA, đề nghị nối lại hồ sơ vụ Negreira.

Đội bóng thủ đô Madrid cho rằng những tài liệu họ cung cấp củng cố các dấu hiệu về một chuỗi thanh toán kéo dài từ Barcelona tới Negreira thông qua nhiều công ty và cấu trúc khác nhau.

Real Madrid cũng nhấn mạnh rằng các biện pháp kỷ luật thể thao cần được xem xét độc lập với quá trình tố tụng hình sự vẫn đang diễn ra tại Tây Ban Nha.

Sau khi UEFA xác nhận tiếp nhận tài liệu, đội bóng này tiếp tục yêu cầu quá trình điều tra được tiến hành nhanh chóng và đưa ra quyết định dựa trên những sự việc được xác minh.

Theo AS, Real Madrid muốn UEFA xem xét cả những danh hiệu Barcelona giành được trong khoảng thời gian liên quan đến các khoản thanh toán cho Negreira. Tuy nhiên, đây mới là yêu cầu từ phía Real Madrid, chưa phải quyết định hay kết luận của UEFA.

UEFA có thể áp dụng hình phạt nào?

Một trong những điểm đáng chú ý hiện nay là Điều 4 trong quy định của UEFA. Theo AS, nếu UEFA xác định một CLB có liên quan đến hoạt động nhằm dàn xếp hoặc tác động đến kết quả trận đấu, đội bóng đó có thể bị tuyên không đủ điều kiện tham dự các giải đấu châu Âu trong một mùa giải.

Real yêu cầu xem xét các danh hiệu vô địch của Barcelona. Ảnh: David Ramos/Getty Images

Điều này đồng nghĩa nguy cơ Barcelona bị loại khỏi các giải đấu cấp CLB của UEFA có thể được xem xét nếu cơ quan kỷ luật xác định có đủ căn cứ.

Tuy nhiên, UEFA chưa đưa ra kết luận rằng Barcelona đã vi phạm quy định này, và cũng chưa có quyết định cuối cùng về bất kỳ hình phạt nào.

Vụ việc hiện bước vào giai đoạn xem xét chi tiết các tài liệu mới. Các thanh tra UEFA sẽ đánh giá bằng chứng, thu thập thông tin từ những bên liên quan và cho Barcelona cơ hội trình bày lập luận cũng như đưa ra các phản hồi cần thiết trước khi cơ quan có thẩm quyền đưa ra quyết định.

Vụ Negreira được UEFA theo dõi từ năm 2023 và chưa được khép lại. Chủ tịch UEFA Aleksander Čeferin từng gọi đây là một trong những vụ việc nghiêm trọng nhất mà ông từng chứng kiến trong bóng đá.

Trong khi các cơ quan thể thao Tây Ban Nha gặp vấn đề về thời hiệu xử lý kỷ luật, UEFA vẫn duy trì quyền xem xét vụ việc theo các quy định của mình.

Hiện tại, việc Real Madrid nộp bộ hồ sơ khoảng 50.000 trang đã tạo thêm động lực mới cho cuộc điều tra.

Tuy nhiên, chưa có quyết định nào về việc tước danh hiệu của Barcelona, và mọi hậu quả thể thao nếu có sẽ chỉ được xác định sau khi UEFA hoàn tất quá trình xem xét và đưa ra phán quyết.