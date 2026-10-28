Real Madrid gây sốc với kế hoạch chi hơn 260 triệu euro cho hai ngôi sao Premier League

Theo Fussball News, Real Madrid đang dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền vệ cánh Bukayo Saka của Arsenal và tiền vệ tấn công Rayan Cherki của Manchester City.

Cả hai được xem là những phương án chất lượng nhằm nâng cấp hàng công của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong thời gian tới.

Hiện tại, Real Madrid chưa tiến hành đàm phán chính thức với Arsenal hay Manchester City.

Tuy nhiên, đội bóng thành Madrid được cho là đang chuẩn bị thực hiện những cuộc tiếp xúc ban đầu với người đại diện của hai cầu thủ để tìm hiểu khả năng chuyển nhượng.

Mourinho đang lên kế hoạch cho kỳ chuyển nhượng. Ảnh: Pablo Morano/Reuters

Dù vậy, tham vọng của Real Madrid đang đối mặt với trở ngại lớn về tài chính. Theo các nguồn tin, Arsenal chỉ sẵn sàng cân nhắc đàm phán nếu nhận được lời đề nghị từ 150 đến 160 triệu euro dành cho Saka. Trong khi đó, Manchester City được cho là định giá Cherki ở mức hơn 100 triệu euro.

Nếu muốn chiêu mộ đồng thời cả hai ngôi sao, Real Madrid có thể phải bỏ ra khoản tiền vượt 260 triệu euro. Đây sẽ là một trong những kế hoạch đầu tư đáng chú ý nhất trên thị trường chuyển nhượng nếu đội bóng Tây Ban Nha quyết định xúc tiến các thương vụ.

Saka. Ảnh: Dylan Martinez/Reuters

Không chỉ gặp khó khăn về mức phí chuyển nhượng, Real Madrid còn phải thuyết phục hai câu lạc bộ Premier League nhả người. Arsenal và Manchester City đều được cho là không có ý định chia tay những ngôi sao tấn công quan trọng của mình.

Đặc biệt, Cherki đang có khởi đầu ấn tượng trong màu áo Manchester City ở mùa giải 2026/27. Sau 11 lần ra sân đầu tiên trên mọi đấu trường, cầu thủ người Pháp đã ghi 6 bàn thắng và đóng góp 2 pha kiến tạo, qua đó cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trong đội hình.

Rayan Cherki đã ghi được sáu bàn thắng. Ảnh: David Blunsden/Action Plus/Shutterstock

Trong khi đó, Saka tiếp tục giữ vai trò quan trọng trên hàng công Arsenal. Việc đội bóng thành London thông báo gia hạn hợp đồng dài hạn với tuyển thủ Anh hồi đầu năm càng khiến khả năng Real Madrid chiêu mộ cầu thủ này trở nên khó khăn.

Dù đối mặt với nhiều rào cản, Real Madrid vẫn chưa từ bỏ sự quan tâm dành cho hai ngôi sao Premier League. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được cho là đang tiếp tục đánh giá các phương án tăng cường hàng công nhằm phục vụ kế hoạch xây dựng đội hình dưới thời HLV Jose Mourinho.

Tuy nhiên, khi chưa có bất kỳ cuộc đàm phán chính thức nào được tiến hành, những diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào quyết tâm của Real Madrid cũng như lập trường của Arsenal và Manchester City.