Real Madrid đừng thấy Barcelona thảm bại mà vội mừng

Barcelona nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải 2026/27 khi để PSG đánh bại 4-2 ở lượt trận thứ ba Champions League rạng sáng 21/10. Bốn bàn thua tại Parc des Princes phơi bày nhiều vấn đề trong hệ thống phòng ngự của Hansi Flick, đặc biệt trước những đối thủ có khả năng pressing và chuyển trạng thái tốt.

Tuy nhiên, Real Madrid không nên nhìn vào tỷ số để đánh giá sức mạnh của đại kình địch trước trận El Clasico ngày 25/10. Barcelona vẫn ghi hai bàn, hai lần gỡ hòa và tạo ra không ít cơ hội trước nhà đương kim vô địch Champions League. Thất bại tại Paris cũng không thể xóa đi chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp cùng sức mạnh tấn công mà đội bóng xứ Catalonia thể hiện từ đầu mùa.

Ngay cả Luis Enrique, người vừa đánh bại Barcelona, cũng thừa nhận PSG phải trải qua một trận đấu khó khăn. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cảnh báo các học trò không nên tự cho mình vượt trội sau chiến thắng.

Barcelona thua nhưng không hề yếu

Trước khi hành quân đến Paris, Barcelona thắng cả 11 trận trên mọi đấu trường, ghi 48 bàn và chỉ nhận 11 bàn thua. Trung bình mỗi trận, đội bóng của Flick ghi hơn bốn bàn, hiệu suất khiến mọi đối thủ phải dè chừng.

PSG trở thành đội đầu tiên chặn đứng chuỗi chiến thắng ấy. Nhưng xét về khả năng tạo cơ hội, Barcelona không lép vế hoàn toàn như tỷ số 2-4 thể hiện.

Barcelona nhận thất bại đầu tiên sau 11 trận toàn thắng, nhưng vẫn tạo ra 5 cơ hội rõ rệt trước PSG.

Theo Opta, Barcelona tung ra 18 cú sút, so với 22 của PSG. Đội khách tạo được 5 cơ hội rõ rệt, chỉ kém đối thủ một lần. Hai đội cùng có 32 lần chạm bóng trong vùng cấm đối phương, trong khi Barcelona kiểm soát bóng khoảng 53%.

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Barcelona đạt khoảng 2,2, cho thấy họ có đủ cơ hội để ghi hai bàn, thậm chí nhiều hơn. PSG vẫn vượt trội về chất lượng các tình huống dứt điểm, nhưng Barcelona không phải đội bóng chỉ biết chống đỡ.

Sau khi Desire Doue mở tỷ số ở phút 38, Barcelona gỡ hòa bằng pha phối hợp đẹp mắt giữa Fermin Lopez và Xavi Espart ở phút 55. Đến phút 79, Lamine Yamal tiếp tục đưa trận đấu về thế cân bằng bằng một tình huống xử lý cá nhân xuất sắc.

Yamal vượt qua Warren Zaire-Emery rồi dứt điểm từ góc hẹp, đánh bại thủ môn Matvey Safonov. Bàn thắng càng có ý nghĩa khi ngôi sao 19 tuổi trước đó mắc sai lầm dẫn đến bàn mở tỷ số của PSG.

Theo Opta, Yamal đã có 13 bàn tại Champions League, cân bằng kỷ lục ghi bàn của Kylian Mbappe khi còn ở độ tuổi teen. Khả năng tạo khác biệt của cầu thủ người Tây Ban Nha vẫn là vũ khí nguy hiểm nhất mà Barcelona sở hữu.

Lamine Yamal có 13 bàn tại Champions League khi mới 19 tuổi, cân bằng kỷ lục của Kylian Mbappe ở độ tuổi teen.

Tờ Marca đánh giá Barcelona đã chơi một trận đấu đáng khen trước nhà vô địch châu Âu, bất chấp thất bại. Trong bài viết mang tựa đề "Một nhà vô địch đánh bại Barcelona hùng mạnh", cây bút Fernando Carnerero nhấn mạnh đội bóng của Flick liên tục phản kháng và có thời điểm khiến PSG phải lùi sâu.

Thực tế, sau bàn gỡ hòa 1-1, Barcelona từng tạo sức ép đáng kể. Gavi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ngay sau khi vào sân, trong khi Joao Cancelo cũng khiến khung thành PSG chao đảo.

Luis Enrique thừa nhận đội bóng của ông gặp khó khăn trong khoảng 10-15 phút của hiệp hai. Theo HLV PSG, chỉ khi trực tiếp đối đầu, người ta mới cảm nhận đầy đủ trình độ của Barcelona.

Những đánh giá từ chính đối thủ cho thấy đội bóng xứ Catalonia vẫn đủ sức gây khó khăn cho một trong những tập thể mạnh nhất châu Âu. Real Madrid khó có thể chủ quan khi Barcelona sở hữu những cầu thủ có thể thay đổi trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc.

Real Madrid còn nhiều lý do phải lo lắng

Một chi tiết quan trọng khác là Barcelona không sử dụng đội hình mạnh nhất trong toàn bộ trận đấu tại Paris.

Hansi Flick chủ động giữ sức cho Rodri trước El Clasico, trong khi nhiều cầu thủ trẻ của Barcelona được thử sức tại Paris.

Flick gây bất ngờ khi để Rodri ngồi dự bị, trao suất đá chính cho Marc Bernal. Sau trận, HLV người Đức giải thích ông muốn giảm tải cho Rodri sau quãng thời gian thi đấu liên tục, đồng thời giữ tiền vệ này ở trạng thái tốt nhất trước El Clasico.

Rodri chỉ vào sân từ phút 60. Cùng thời điểm, Flick rút Pedri và Raphinha, trao cơ hội cho Gavi và Karim Adeyemi. Những thay đổi khiến Barcelona phần nào đánh mất sự ổn định, nhưng cũng cho thấy nhà cầm quân người Đức đã tính đến trận gặp Real Madrid.

Hàng phòng ngự Barcelona còn thiếu Jules Kounde, Eric Garcia và Andreas Christensen. Flick buộc phải sử dụng nhiều cầu thủ trẻ, trong đó có Xavi Espart, người mới 19 tuổi.

Theo Opta, Barcelona lần đầu tiên trong lịch sử Champions League sử dụng bốn cầu thủ tuổi teen trong đội hình xuất phát, gồm Yamal, Pau Cubarsi, Marc Bernal và Espart.

Điều đáng khích lệ là Espart không hề bị sức ép tại Parc des Princes làm choáng ngợp. Anh ghi bàn gỡ hòa 1-1 và có nhiều tình huống hỗ trợ tấn công hiệu quả. Sau trận, Flick dành lời khen cho hậu vệ trẻ, đặc biệt về khả năng thích nghi với cường độ thi đấu cao.

Thủ môn Joan Garcia cũng là điểm sáng khi thực hiện 10 pha cứu thua. Nếu không có những tình huống xử lý xuất sắc của anh, Barcelona có thể phải nhận thêm bàn thua từ các chân sút PSG.

Real Madrid mất Vinicius Junior vì án treo giò và phải làm khách tại Camp Nou ngày 25/10.

Dĩ nhiên, một đội bóng phải cần tới 10 pha cứu thua không thể hài lòng với cách tổ chức phòng ngự. Cây bút Ramon Besa của El Pais nhận định PSG đạt đến độ hoàn thiện mà Barcelona vẫn đang tìm kiếm. Đội bóng của Luis Enrique gây sức ép đồng bộ, tận dụng cơ hội tốt hơn và biết cách kết liễu đối thủ.

Nhận xét ấy có cơ sở. Barcelona thủng lưới chỉ hai phút sau bàn gỡ hòa 2-2 của Yamal, trước khi nhận thêm bàn thua ở phút 86. Họ vẫn thiếu khả năng kiểm soát nhịp độ và bảo vệ thành quả trước những đối thủ mạnh.

Tuy nhiên, trận El Clasico sẽ diễn ra trong hoàn cảnh khác. Barcelona được chơi tại Camp Nou, có thêm Rodri sung sức hơn và cơ hội điều chỉnh những vấn đề vừa bộc lộ.

Ở chiều ngược lại, Real Madrid mất Vinicius Junior vì án treo giò bốn trận. Real Madrid còn phải làm khách trước đội bóng đang hơn họ sáu điểm tại La Liga. Ở lần gần nhất hành quân đến Camp Nou, đội bóng Hoàng gia cũng thất bại 0-2, kết quả giúp Barcelona chính thức giành chức vô địch Tây Ban Nha mùa trước.

Sau thất bại tại Paris, Flick thừa nhận PSG chơi tốt hơn, nhưng không muốn các học trò quá bi quan. Ông nhấn mạnh Barcelona đã nhìn thấy những vấn đề cần cải thiện, đồng thời khẳng định chức vô địch Champions League không được quyết định trong tháng 10.

Cách nhìn của Flick khá thực tế. Barcelona không thể tiếp tục dựa vào khả năng ghi bàn để bù đắp những sai sót phòng ngự. Nhưng một thất bại trước PSG cũng không khiến những phẩm chất tấn công của họ biến mất.

Real Madrid hoàn toàn có thể học cách PSG khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Barcelona. Tuy nhiên, đoàn quân của Mourinho cũng phải tìm phương án đối phó với Yamal, Raphinha, Pedri và một tập thể vừa ghi 50 bàn sau 12 trận trên mọi đấu trường.

Bốn bàn thua tại Paris là lời cảnh báo cho Barcelona, nhưng chưa phải bằng chứng về một cuộc khủng hoảng. PSG thắng nhờ chơi tốt hơn, không phải vì Barcelona đã trở thành đội bóng yếu.

Với Real Madrid, nguy cơ lớn nhất nằm ở việc đánh giá sai đối thủ. Barcelona vừa nhận một bài học đắt giá ngay trước El Clasico, và Flick có bốn ngày để tìm cách khắc phục những điểm yếu.

Một Barcelona vừa thua đau, nhưng biết mình cần sửa điều gì, vẫn có thể khiến Real Madrid gặp rất nhiều khó khăn.