Real Madrid đáng sợ hơn khi không có Vinicius

Sự vắng mặt của Vinicius tại Camp Nou ban đầu được xem là tổn thất lớn với Real Madrid. Tiền đạo Brazil phải chấp hành án treo giò 4 trận ở La Liga, trong đó có El Clasico, vào thời điểm đội bóng của Jose Mourinho cần thắng để thu hẹp khoảng cách với Barcelona.

Nhưng hai trận gần nhất lại khiến câu chuyện đi theo hướng khác.

Real thắng Sevilla 4-1 tại La Liga rồi tiếp tục hạ Leipzig với cùng tỷ số ở Champions League. Quan trọng hơn, AS thống kê đội bóng của Mourinho cầm bóng 65,1% trước Sevilla và 64,4% trước Leipzig, hai tỷ lệ cao nhất của họ từ đầu mùa. Tờ báo Tây Ban Nha gọi sự thay đổi ấy là một Real Madrid có “nhiều bóng hơn”, kiểm soát trận đấu tốt hơn thay vì liên tục chờ các ngôi sao giải quyết bằng những pha đột biến cá nhân.

Vinicius vắng trận Sevilla nhưng trở lại trước Leipzig. Real vẫn chơi tốt ở cả hai trận, nên sẽ thiếu cơ sở nếu kết luận Mourinho mạnh hơn chỉ vì không có cầu thủ Brazil. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Yan Diomande bên trái đang đem tới một cấu trúc khác, và ít nhất ở thời điểm hiện tại, cấu trúc ấy tỏ ra phù hợp với Mbappe.

Khi Real không còn dồn tất cả sang cánh trái

Vinicius vẫn sở hữu khả năng một đấu một mà rất ít cầu thủ có thể sánh được. Nhưng vấn đề của Real thời gian qua không nằm ở tài năng cá nhân.

Vinicius thích nhận bóng bên trái rồi bó vào trong. Mbappe cũng thường xuất phát hoặc di chuyển về nửa trái trước khi tăng tốc vào vùng cấm. Khi cả hai cùng xuất hiện, Real có những thời điểm tập trung quá nhiều người vào một khu vực, trong khi chiều rộng bên trái không được duy trì ổn định.

Diomande chơi khác. Trước Sevilla, cầu thủ 19 tuổi bám biên nhiều hơn, kéo giãn hàng thủ rồi chọn thời điểm xâm nhập. AS thống kê anh tham gia vào cả 4 bàn của Real: kiến tạo để Arda Guler mở tỷ số, góp mặt trong tình huống dẫn tới bàn thứ hai, chuyền cho Mbappe kiếm phạt đền trước khi tự ghi bàn ấn định tỷ số 4-1.

Diomande cũng không chỉ gây ảnh hưởng khi có bóng. AS đánh giá cao khả năng pressing, lùi về hỗ trợ phòng ngự và lập tức tăng tốc khi Real chuyển trạng thái. Cách chơi ấy giúp hậu vệ phía sau ít phải đối mặt những tình huống hai đánh một, đồng thời giữ cho đội hình của Mourinho cân bằng hơn.

Vinicius mới ghi một bàn và có 3 kiến tạo sau 585 phút tại La Liga mùa này.

Số liệu mùa này càng khiến cuộc cạnh tranh đáng chú ý. Vinicius có 1 bàn, 3 kiến tạo sau 585 phút tại La Liga, với 18 cú sút. Diomande chơi ít hơn, 456 phút, nhưng đã có 2 bàn, 2 kiến tạo. Tính mọi đấu trường, cầu thủ Bờ Biển Ngà có 3 bàn và 2 kiến tạo sau 565 phút.

Diomande cũng mang tới tốc độ phù hợp với El Clasico. UEFA ghi nhận anh đạt vận tốc tối đa 33,29 km/h tại Champions League, cùng tỷ lệ chuyền chính xác 93,34%.

Nhưng thay đổi lớn nhất của Real không nằm ở riêng vị trí chạy cánh. Mourinho kéo Federico Valverde xuống hậu vệ phải, đưa Guler trở lại trung tâm và tăng số cầu thủ có khả năng giữ bóng ở giữa sân. Guler lập tức hưởng lợi. Trước Sevilla, anh ghi bàn mở tỷ số và giúp Real kiểm soát bóng tốt hơn. AS còn chỉ ra tiền vệ Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt mốc 15 bàn và 15 kiến tạo tại La Liga kể từ mùa 2023/24, thành tích trong đội Real chỉ đứng sau Vinicius và Bellingham ở giai đoạn này.

Khi Diomande giữ chiều rộng, Guler có bóng ở trung tâm và Mbappe được ưu tiên khu vực gần khung thành, vai trò trở nên rõ ràng hơn. Real ít rơi vào cảnh nhiều ngôi sao cùng muốn nhận bóng ở một vị trí.

Đội bóng của Mourinho ghi 23 bàn sau 9 vòng La Liga, trung bình 2,56 bàn mỗi trận, với 13,33 cú sút mỗi trận. Những con số ấy vốn đã tốt, nhưng hai trận gần nhất cho thấy Real bắt đầu kết hợp được sức công phá với khả năng kiểm soát.

Vinicius giờ phải cạnh tranh thực sự

Trận gặp Leipzig lại bổ sung một chi tiết đáng chú ý. Vinicius đá chính nhưng rời sân ở phút 70. Anh tung 3 cú sút, 2 trúng đích nhưng không thực hiện pha rê bóng nào. AS cho biết mới lần thứ hai Vinicius trải qua một trận Champions League mà không thử vượt qua đối thủ. Diomande vào thay và sau đó ghi bàn.

Sự tương phản ấy nhanh chóng tạo ra tranh luận tại Tây Ban Nha. Cựu hậu vệ Real Rafael Alkorta cho rằng Vinicius sẽ chịu áp lực lớn khi một cầu thủ trẻ đang chơi tốt xuất hiện ngay phía sau. Marca cũng nhận định Diomande hiện tạo ra sức ép thực sự lên vị trí của cầu thủ Brazil, chứ không còn đơn thuần là phương án dự phòng.

Predrag Mijatovic lại nhìn vấn đề thận trọng hơn. Cựu tiền đạo Real cho rằng Vinicius cần được cho thêm thời gian để tìm lại phong độ. Theo ông, việc Diomande chơi tốt không đồng nghĩa cầu thủ trẻ đã giỏi hơn Vinicius; cạnh tranh thậm chí có thể giúp ngôi sao Brazil giảm bớt áp lực và trở lại trạng thái tốt nhất.

Quan điểm ấy hợp lý hơn nếu nhìn dài hạn.

Yan Diomande đã có 2 bàn, 2 kiến tạo tại La Liga dù mới thi đấu 456 phút.

Vinicius đã chứng minh đẳng cấp ở Champions League và những trận cầu lớn trong nhiều mùa. Diomande mới 19 tuổi và chỉ có 4 lần đá chính tại La Liga mùa này. Một vài tuần phong độ tốt chưa đủ để đảo ngược hoàn toàn thứ bậc.

Nhưng Mourinho giờ có thứ ông chưa sở hữu hồi đầu mùa: lựa chọn thực sự.

Trước kia, nếu Vinicius vắng mặt, Real mất nguồn đột biến lớn nhất bên trái. Hiện tại, Diomande không chỉ thay thế vị trí mà còn mang tới một kiểu vận hành khác. Real giữ chiều rộng tốt hơn, Mbappe có nhiều đất diễn hơn ở trung lộ và Guler được trao thêm quyền kiểm soát tuyến giữa.

El Clasico vì thế trở thành bài kiểm tra lý tưởng. Barcelona của Hansi Flick thường đẩy hàng phòng ngự lên cao và chấp nhận khoảng trống phía sau. Tốc độ của Diomande cùng khả năng chạy chỗ của Mbappe có thể khiến cấu trúc ấy gặp vấn đề nếu Real thoát được lớp pressing đầu tiên.

Vinicius vẫn là cầu thủ lớn hơn, giàu kinh nghiệm hơn và có khả năng tự mình định đoạt trận đấu. Nhưng ở Camp Nou, Mourinho không có anh và có lẽ cũng không cần phải thay đổi quá nhiều để bù đắp.

Nếu Real tiếp tục chơi cân bằng và Diomande tạo khác biệt, câu hỏi sau El Clasico sẽ còn khó hơn câu hỏi trước trận: Vinicius sẽ trở lại đội hình bằng cách nào khi vị trí từng mặc nhiên thuộc về anh giờ đã có người cạnh tranh thực sự?