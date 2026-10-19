Real Madrid đại thắng giữa tranh cãi trọng tài

Arda Guler thoát thẻ đỏ sau pha va chạm với Peque Fernandez, trước khi ghi bàn mở tỷ số cho Real Madrid.

Real Madrid có màn chạy đà thuận lợi trước El Clasico khi đánh bại Sevilla 4-1 trên sân Bernabeu. Kylian Mbappe lập cú đúp, trong khi Arda Guler và Yan Diomande cũng ghi bàn, giúp thầy trò Jose Mourinho giành trọn ba điểm.

Tuy nhiên, chiến thắng của đội chủ nhà gây nhiều tranh cãi, đặc biệt sau tình huống Guler bị Sevilla tố có hành vi đánh nguội đối phương nhưng không phải nhận thẻ phạt.

Phút 24, Peque Fernandez kéo áo Guler nhằm ngăn cản một pha phản công của Real Madrid. Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ sau đó vung khuỷu tay về phía đối thủ, khiến Peque ngã xuống sân. Các cầu thủ Sevilla lập tức phản ứng, yêu cầu trọng tài Mateo Busquets Ferrer rút thẻ đỏ.

VAR mất gần ba phút kiểm tra nhưng không yêu cầu trọng tài chính ra xem lại màn hình. Guler được tiếp tục thi đấu mà không phải nhận bất kỳ thẻ phạt nào.

Quyết định càng khiến Sevilla tức giận khi chỉ năm phút sau, chính Guler ghi bàn mở tỷ số bằng cú sút chân trái từ ngoài vùng cấm. Đội khách cho rằng tiền vệ Real Madrid lẽ ra không còn được góp mặt trên sân.

Trên tài khoản mạng xã hội chính thức, Sevilla đăng thông điệp mỉa mai quyết định của trọng tài. Đội bóng xứ Andalusia cũng bất bình khi Dean Huijsen và Felix Correia nhận thẻ vàng vì phản ứng, trong khi Guler không bị xử phạt.

Real Madrid giành 3 điểm trên sân nhà, tự tin hướng đến El Clasico.

Sau trận, hậu vệ Juan Iglesias công khai chỉ trích công tác điều hành. Anh cho rằng Guler có hành vi đánh nguội Peque và Sevilla chịu bất lợi từ một số quyết định quan trọng.

Dù vậy, cựu trọng tài LaLiga Iturralde Gonzalez có quan điểm thận trọng hơn. Theo ông, hình ảnh truyền hình cho thấy Guler vung tay về phía Peque, nhưng chưa đủ rõ để xác định mức độ tiếp xúc. Ông cũng đặt vấn đề về chất lượng góc quay được sử dụng để đánh giá tình huống.

Sevilla tiếp tục phản ứng khi Real Madrid được hưởng phạt đền trong hiệp hai. Mbappe thực hiện thành công bằng cú sút kiểu Panenka, hoàn tất cú đúp và góp phần mang về chiến thắng cách biệt cho đội chủ nhà.

Bỏ qua những tranh cãi, Real Madrid vẫn có trận đấu hiệu quả trên hàng công. Mbappe tiếp tục ghi bàn, Diomande gây ấn tượng, còn Guler tận dụng tốt cơ hội khi Vinicius vắng mặt vì án treo giò.

Chiến thắng giúp Real Madrid có 21 điểm, đứng thứ ba LaLiga và thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Barcelona xuống còn sáu điểm trước El Clasico ngày 25/10.

Dù vậy, những phản ứng của Sevilla khiến trận thắng của Real Madrid không trọn vẹn. Trong bối cảnh đội bóng Hoàng gia đang có những bất đồng với giới điều hành La Liga, tranh cãi tại Bernabeu tiếp tục khiến vấn đề trọng tài ở Tây Ban Nha trở thành tâm điểm chú ý.