Real Madrid đại chiến Barca: Mourinho đổi vận trước Siêu kinh điển

Sự điều chỉnh của Mourinho

Xu hướng đổi chiều giữa Real Madrid và Barcelona đúng vào thời điểm then chốt. Những sai lầm được sửa chữa sau khi nhìn lại chặng đường đã qua, nhận diện điểm mạnh và điểm yếu của chính mình.

Jose Mourinho, người khẳng định bản thân không “cứng đầu”, xáo trộn các mảnh ghép và bức tranh bắt đầu thành hình. Trong khi đó, Hansi Flick chứng kiến những vết nứt xuất hiện trong bộ khung vững chắc của mình, ngay trước một trận Siêu kinh điển ngày càng bớt chênh lệch (3h ngày 26/10).

Mourinho đang điều chỉnh Real Madrid. Ảnh: MD

Lượt trận Champions League vừa qua làm thay đổi cảm nhận về khởi đầu như vũ bão của Barcelona ở La Liga cũng như hành trình thiếu ổn định của Real Madrid.

Mourinho có 2 chiến thắng đậm liên tiếp để tiếp thêm sức sống cho đội bóng. Giờ đây, lối chơi của Real Madrid dường như khó đoán hơn.

Sau 100 ngày trở lại CLB, Mourinho hiểu rõ hơn khả năng của các cầu thủ, qua đó đưa ra những điều chỉnh hữu ích. Ông đủ can đảm học hỏi từ quá khứ và đưa ra những quyết định mà người khác không dám hoặc không thể thực hiện.

Xabi Alonso từng để Vinicius ngồi dự bị vì thiếu tinh thần hỗ trợ phòng ngự, bố trí Fede Valverde đá hậu vệ phải để tận dụng tốc độ và trao cho Arda Guler vai trò nhạc trưởng. Các quyết định ấy chưa được Alonso thực hiện đến cùng, nhưng giờ nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tiếp nối thành công khi El Clasico đến gần.

Cũng phải thừa nhận rằng án treo giò 4 trận của Vinicius giúp con đường thay đổi thuận lợi hơn. Ngoài ra, Mourinho còn có sự hậu thuẫn từ thượng tầng mà những người tiền nhiệm không được hưởng. Real Madrid đang tìm lại phiên bản tốt nhất, còn Mourinho đứng trước phép thử thực sự về đẳng cấp. Liệu ông có dám tiếp tục lựa chọn mới để chinh phục Camp Nou?

Sự nghiệp của “Người đặc biệt” cho thấy ông thường thiên về những phương án thận trọng. Một tuần trước, cặp tiền vệ trụ Tchouameni - Valverde dường như bất khả xâm phạm, với Guler hoặc Diomande dạt phải. Giờ đây, những kết quả gần nhất mở ra nhiều lựa chọn hơn.

Tchouameni - Guler có vẻ là cặp đôi cân bằng nhất để đáp ứng đồng thời yêu cầu kiểm soát và sáng tạo. Với cách bố trí ấy, Valverde sẽ đá tiền vệ cánh phải, có Dumfries hỗ trợ phía sau. Nếu giữ cầu thủ Uruguay ở vị trí hậu vệ phải, Mourinho có thêm phương án: Guler chuyển ra cánh, còn Camavinga vào trung tâm. Bernardo Silva cũng là lựa chọn.

Guler liên tục tỏa sáng khi đá chính. Ảnh: MD

Khả năng Endrick đá chính bên hành lang phải có vẻ không cao. Cầu thủ Brazil hiệu quả hơn khi vào sân tạo đột biến trong hiệp hai, như đã chứng minh ở sân Olimpico của Roma trong chiến thắng 4-3. Brahim Diaz cũng tương tự. Trên hàng công, vị trí của Mbappe, Bellingham và Diomande đang chơi xuất sắc là không phải bàn cãi.

“Tôi mới ở đây 105 ngày, khoảng thời gian còn ngắn. Tôi cũng cần hiểu các cầu thủ, mà cách tốt nhất để hiểu họ là qua sân cỏ và thi đấu… Có những việc chúng tôi đang làm tốt hơn”, Mourinho giải thích.

Ý nghĩa của trận derby

Đà tiến bộ bắt đầu sau thất bại trong trận derby trước Atletico, và giờ Real Madrid muốn nối dài nó ở một sân đấu đầy sức ép. Sau những chiến thắng trước Villarreal, Roma, Sevilla và Leipzig, Real Madrid đến Camp Nou gặp một chủ nhà đang thăng hoa tại La Liga, bất bại và gây choáng ngợp bởi sức công phá: ghi 39 bàn, thủng lưới 9 lần. “Los Blancos” ghi ít hơn 16 bàn. Đội bóng xứ Catalunya có 76 pha dứt điểm, còn đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha là 65.

Valverde đá cánh phải giúp Real Madrid cân bằng hơn. Ảnh: AS

Đây là cuộc đối đầu giữa đội đầu bảng và đội đứng thứ 3. Khoảng cách 6 điểm có thể trở thành gánh nặng chín điểm khi giải đấu mới đi qua 1/4 chặng đường.

Những con số khiến cán cân ban đầu nghiêng về một phía, nhưng sức nặng của chúng giảm đi sau cú sẩy chân của Barca trước PSG tại Paris. Thất bại 1-4 ấy làm lung lay sự tự tin. Phía Madrid cho rằng sự yếu kém mà đối thủ bộc lộ ở thử thách lớn đầu tiên tiếp thêm cơ sở để họ lạc quan.

Real Madrid còn được hưởng lợi từ hàng loạt vấn đề của đối thủ. Trong tháng này, Barca mất những trụ cột ở hàng thủ và tuyến giữa, buộc Hansi Flick phải xoay xở cho cuộc hẹn Chủ nhật.

Tại Paris, Dani Olmo bị rách cơ khép chân trái. Trước đó, Eric Garcia chấn thương cơ thẳng đùi phải, Kounde bong gân mắt cá chân trái và Christensen chấn thương cơ thẳng đùi thuộc nhóm cơ tứ đầu bên trái.

Danh sách chấn thương ấy làm suy yếu đội đầu bảng, đồng thời tạo điều kiện để Mourinho tiếp tục xoay chuyển tình thế.