Real Madrid có thể phải trả giá vì bỏ lỡ Rodri

Real Madrid từng đưa ra đề nghị hấp dẫn cho Rodri, nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha quyết định gia nhập Barcelona.

Tháng 8, Jose Mourinho tuyên bố Real Madrid không thiếu cầu thủ như Rodri sau khi tiền vệ này chuyển từ Manchester City sang Barcelona. Hai tháng sau, phát biểu ấy đứng trước phép thử khó chịu: Real kém đối thủ 6 điểm ở La Liga, còn Rodri có thể quyết định bên nào làm chủ tuyến giữa trận El Clasico ngày 25/10.

Mourinho xác nhận Real đã tiếp xúc, đưa ra đề nghị hấp dẫn và chính ông trò chuyện với Rodri, nhưng chưa đàm phán với Man City. Tiền vệ 30 tuổi chọn dự án của Hansi Flick và Giám đốc Thể thao Deco, trước khi Barcelona hoàn tất thương vụ trị giá 75 triệu euro.

Mourinho không tiếc, Real vẫn thiếu người điều tiết

Giải thích việc theo đuổi Rodri bất thành trên El Chiringuito, Mourinho nói những do dự của cầu thủ khiến chính ông cũng phân vân. Theo HLV người Bồ Đào Nha, Real đủ lớn để kỳ vọng người được mời gia nhập phải quyết định dứt khoát. Ông khẳng định đội hình đã hoàn chỉnh và bản thân không thiếu những người như Rodri.

Rodri kể câu chuyện theo cách khác. Trả lời La Vanguardia tháng 9, anh thừa nhận từ chối Real không dễ dàng và đánh giá cao cách CLB đối xử. Anh gọi điện cảm ơn Mourinho sau khi chọn Barcelona, nơi Deco và Flick thuyết phục anh bằng vai trò chuyên môn và định hướng phát triển, thay vì chỉ nói về tiền bạc.

Rodri hoàn thành 613 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 95,2% sau 517 phút thi đấu tại La Liga.

Real có lý do để tiếc nuối. Toni Kroos giải nghệ năm 2024, Luka Modric rời Bernabeu năm 2025, để lại khoảng trống về điều tiết nhịp độ. Tchouameni giỏi tranh chấp, Camavinga thoát pressing, Valverde đem lại thể lực, còn Arda Guler và Bernardo Silva giàu sáng tạo. Nhưng tập hợp nhiều tiền vệ giỏi không đồng nghĩa Real có người tổ chức và duy trì sự cân bằng như Rodri.

Theo hãng tin EFE ngày 23/10, Mourinho sử dụng tới sáu tổ hợp tiền vệ trụ, thử nghiệm Valverde, Tchouameni, Camavinga, Guler, Bernardo Silva và Trent Alexander-Arnold. Cặp Valverde - Tchouameni xuất hiện nhiều nhất, song ông chưa công bố phương án cho El Clasico. Những thử nghiệm phản ánh việc Real vẫn đang tìm công thức ổn định.

El Pais nhận định Rodri chính là mẫu tiền vệ tổ chức mà Real thiếu từ khi Kroos ra đi. Khả năng xử lý sức ép của anh được chứng minh tại World Cup 2026, nơi Tây Ban Nha vô địch và Rodri nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất. Theo The Guardian, trong trận chung kết gặp Argentina, anh chỉ chuyền hỏng 5 trên 106 lần thực hiện.

613 đường chuyền và lời giải của Barcelona

Theo Mundo Deportivo, Rodri hoàn thành 613 đường chuyền sau tám lần ra sân ở La Liga, nhiều nhất trong các tiền vệ giải đấu. Chỉ trung vệ Renato Veiga của Villarreal nhỉnh hơn anh một lần. FotMob ghi nhận Rodri đạt tỷ lệ chuyền chính xác 95,2%, có 53 đường chuyền xuyên tuyến, 46 đường chuyền dài thành công và 11 lần đánh chặn.

Thành tích ấy được tạo ra sau 517 phút, với chỉ ba trận đá trọn vẹn. Bình quân mỗi 90 phút, Rodri hoàn thành gần 107 đường chuyền. Quan trọng hơn, anh có thể nhận bóng trước hàng thủ, vượt lớp pressing đầu tiên bằng một đường chuyền và chiếm lại vị trí để ngăn phản công khi Barcelona mất bóng.

Rodri và Pedri được kỳ vọng giúp Barcelona kiểm soát tuyến giữa trong cuộc đối đầu Real Madrid tại Camp Nou.

Trên Coaches' Voice, các HLV có bằng UEFA Pro phân tích Rodri cho phép Barcelona triển khai bóng với một tiền vệ trụ, giải phóng đồng đội tiến lên cao hơn mà không phá vỡ lối chơi pressing và hàng thủ dâng cao. Pedri cũng xác nhận với AS rằng có Rodri phía sau giúp anh tự do tham gia tấn công. Flick muốn tận dụng sự kết hợp ấy để kiểm soát bóng tốt hơn.

Cựu tiền đạo Barcelona Thierry Henry nhận xét trên CBS Sports rằng đội bóng xứ Catalonia đã tìm được một Busquets mới. HLV tuyển Tây Ban Nha Luis de la Fuente cũng gọi Rodri là người hay nhất thế giới ở vị trí của mình và cho rằng anh đủ sức chơi cho bất kỳ đội bóng nào. Những đánh giá ấy phản ánh giá trị của Rodri nằm ở tác động lên tập thể, không chỉ số bàn thắng hoặc kiến tạo.

Dẫu vậy, Rodri không bảo đảm Barcelona miễn nhiễm thất bại. Trước PSG, anh được cho nghỉ ở đội hình xuất phát, vào sân phút 60 khi tỷ số 1-1 nhưng không ngăn được trận thua 2-4. Tờ Mundo Deportivo vẫn nhìn nhận sự hiện diện của anh đặc biệt quan trọng khi Barcelona đối mặt Real, đội sở hữu những mũi phản công tốc độ.

Với Mourinho, câu trả lời phải đến từ cách Real thi đấu. Nếu Tchouameni và đồng đội khống chế Pedri, hạn chế bóng đến Lamine Yamal và tạo cơ hội cho Mbappe, ông có thể chứng minh mình không cần Rodri. Ngược lại, nếu Barcelona áp đặt nhịp độ, khoảng trống sau thời Kroos - Modric chắc chắn bị nhắc lại.

Barcelona đang toàn thắng chín vòng, hơn Real sáu điểm. Chiến thắng sẽ giúp thầy trò Flick nới khoảng cách thành chín điểm; thất bại khiến lợi thế còn ba. Mourinho từng nói chiến thắng phải được xác định trên sân, không phải thị trường chuyển nhượng. El Clasico sắp tới sẽ cho thấy Real thực sự không cần Rodri, hay đã để đối thủ sở hữu đúng cầu thủ mình thiếu nhất.